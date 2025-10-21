Санкции против Порошенко: Еврокомиссии предоставили отчет о политически мотивированных действиях главы Госфинмониторинга
Коалиция украинских общественных организаций в теневом отчете для Еврокомиссии указала на политические мотивы главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина, на основании письма которого были введены санкции против Петра Порошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ.
"Несмотря на закрепление в Законе о противодействии легализации доходов положений о политической независимости специально уполномоченного органа, без введения конкретных механизмов, которые могут обезопасить от политического влияния, эти положения выглядят в основном декларативными. Особенно серьезные опасения относительно политической независимости возникают, учитывая практику использования ГСФМ как инструмента для введения санкций. В феврале 2025 года в медиа распространилась информация о том, что именно по информации Госфинмониторинга наложены санкции на одного из украинских политиков. И в совокупности с публично освещенной информацией об особенностях этих процессов имеются позиции относительно сомнений в независимости главы ГСФМ", - отмечается в отчете.
В отчете есть ссылка на статью журналистки Инны Ведерниковой на ZN.ua, где отмечается, что СБУ не поддержала санкции против Порошенко. В то же время они были введены по инициативе Кабмина на основании информации главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина.
Также эксперты в отчете для Еврокомиссии напомнили, что 19 февраля 2025 года в Раде зарегистрирован законопроект №13029 по установлению процедуры избрания руководителя специально уполномоченного органа и порядка проведения аудита эффективности деятельности специально уполномоченного органа.
Там говорится о:
- конкурсном отборе на должность главы Госфинмониторинга, похожем на процесс назначения руководителей НАБУ, НАПК, БЭБ и таможенных органов;
- ограничении срока пребывания в должности руководителя - сроком на пять лет с возможностью занятия должности не более двух сроков подряд, при условии назначения через открытый конкурс;
- независимом аудите деятельности для оценки эффективности работы органа.
Отчет для ЕК был опубликован коалицией украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив по главам 23 и 24 будущих вступительных переговоров.
В документе подчеркивается не только прогресс Украины, но и на вызовы и проблемы в таких сферах, как верховенство права (суды, прокуратура, адвокатура, юридическое образование), борьба с коррупцией и организованной преступностью, защита основных прав и свобод человека, визовая политика, миграция и тому подобное.
Санкции СНБО
12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.
Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.
По словам адвокатов Порошенко, документы для санкций против пятого президента были поданы в СНБО "задним числом".
СМИ сообщали, что решение о санкциях СНБО против Порошенко основывается на 4 производствах ГБР, ни одно из которых не было доказано в суде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТРИ ФЕЙКИ ПРО ПОРОШЕНКА
Якщо про вас у ході передвиборчих кампаній поширюють брехню - у вас проблеми. Бо на підставі цієї брехні проти вас можуть впровадити санкції. Саме такий висновок можна зробити з історії про впровадження санкцій проти п'ятого президента Петра Порошенка.
У розпорядженні журналістів опинилися документи, на підставі яких було впроваджено санкції проти Порошенка. І відкрилося, що санкції було введено просто... на підставі трьох побрехеньок.
Перша побрехенька - ніби Петро Порошенко був співзасновником "Партії регіонів". Це спростовував вже навіть Микола Азаров. Але противникам Порошенка нема спокою. То правда, у 2000 році партія Порошенка "Солідарність" була учасницею міжпартійного об'єднання "Партія регіонального відродження "Трудова солідарність України". Але. Партія "Солідарність" тоді відмовилася саморозпуститися аби влитися до єдиної партії, якою стала власне "Партія регіонів", в якій тоді ще й сліду не було ані Колеснікова, ані Януковича (вони з'явилися значно пізніше). Ще за пару місяців "Солідарність" вийшла з міжпартійного об'єднання, тобто категорично не підтримала створення об'єднаної партії. От і все.
Порошенкові дорікають співпрацею з тим, що згодом стало "Партією регіонів" у далекому 2000-му році? А чому б не дорікнути Зеленському що він розважав у сауні Януковича з Медведєвим? А як поживає зараз партія "Слуга народу", яка у ВР голосує синхронно з партією Бойко-Льовочкіна? Те, що голова СН пані Шуляк називає екс-регіоналів "конструктивною опозицією", шанувальників ЗЕ ніяк не бентежить?
Власне, подвіній стандарти - фірмовий стиль "Слуги народу".
Друга побрехенька. Вугільна справа. Порошенка звинувачують у нібито тиску на уряд, аби придбати вугілля з шахт з окупованих територій. Але тут зразу ж кілька питань. Чомусь до прем'єра Гройсмана, чий уряд приймав усі ті рішення, силовики претензій не мають. Ще - чистий факт. Уряд тоді купував вугілля у українських (!!) шахт, зареєстрованих на територіях підконтрольних Україні і які сплачували в бюджет України всі податки і збори. Ще й платили зарплатню працівникам своїх шахт і тим підтримували їх економічно.
Бо так було вигідно. Україні треба було пройти опалювальний сезон і були конче потрібні гроші на оборону. Світ жорстокий.
Що? Негарно виглядає завозити вугілля з окупованих територій? А завозити бітум для "Великого будівництва" з країни-агресора зеленій владі - це нормально? А купувати російську, чорт забирай, електрику у країни-агресора через Білорусь то було в порядку речей? Проти зелених урядовців чому тоді не впроваджують санкції? Тим більше, що по "вугільній справі" наразі немає жодного вироку суду!
Третя побрехенька - мовляв Порошенко дотичний до прийняття Харківських угод. Тут все взагалі просто - угоди були підписані Януковичем і Мєдвєдєвим та ратифіковані Верховною Радою з бійками, сиренами та киданням мукою, вже після відставки Порошенка з посади міністра іноземних справ. А щодо оцінок та висоловлювань, зроблених тоді... Мабуть час оголошувати санкції проти тодішнього помічника депутата Тадеєва, такого собі Андрія Єрмака - вам не здається?
Вочевидь, постанову про санкції проти Порошенка клепали нашвидкоруч - і саме тому наробили помилок навіть в його ІПН. Саме тому нахапали звинувачень із зелених же Телеграм-каналів. Причина була очевидна.
Санкції проти Порошенка були впроваджені 12 лютого 2025 року. Тоді тільки лінивий не казав, що США невдовзі примусять Україну до мирної угоди з Росією, а відтак невдовзі відбудуться вибори.
До речі, чвара Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті сталася рівно через три дні.
Очевидно, Порошенка просто намагалися недопустити до виборів за допомогою шулерського прийому - впровадити санкції з вигаданих причин. Прийом зелений ОПУ явно запозичив з Москви - подібний трюк там колись провернули з однопартійцями Бориса Нємцова.
Нині ж все іде до того, що Зеленський буде змушений санкції проти Порошенка відмінити. А отже, шулерство влади оберенеться для неї гучною катастрофою.
Навіть Януковіч організовував суд і вирок для Тимошенко, коли хотів прибрати політічного конкурента, бо у тих відморозків було розуміння, що держава це перш за все правова система і гарановані зрозумілі процедури, які можна підтасувати (з усіма наслідками), але не можна відмінити.
Тепер цим не заморачуються - указом вводять "превентивні санкції", указом позбавляють виборних посад, відміняють свободу слова, кладуть болт на Конституцію та будують один в один кальку з кремлівської вертикалі управління державою.
І ладно б це допомагало ефективно відбивати агресію - але просування ворога триває, мобілізація так і не налаштована, внутрішня єдність скріплюється в'єтнамськими ботами, енергосистема не захищена попри ввалені мільярди, а "еліта" пішла в разнос від безкарності барахління.
Якщо далі так піде, то прогноз Мілованова може дійсно справдитись - сюди просто завезуть інше населення.