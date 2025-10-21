Санкции против Порошенко: Еврокомиссии предоставили отчет о политически мотивированных действиях главы Госфинмониторинга

Коалиция украинских общественных организаций в теневом отчете для Еврокомиссии указала на политические мотивы главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина, на основании письма которого были введены санкции против Петра Порошенко.

"Несмотря на закрепление в Законе о противодействии легализации доходов положений о политической независимости специально уполномоченного органа, без введения конкретных механизмов, которые могут обезопасить от политического влияния, эти положения выглядят в основном декларативными. Особенно серьезные опасения относительно политической независимости возникают, учитывая практику использования ГСФМ как инструмента для введения санкций. В феврале 2025 года в медиа распространилась информация о том, что именно по информации Госфинмониторинга наложены санкции на одного из украинских политиков. И в совокупности с публично освещенной информацией об особенностях этих процессов имеются позиции относительно сомнений в независимости главы ГСФМ", - отмечается в отчете.

В отчете есть ссылка на статью журналистки Инны Ведерниковой на ZN.ua, где отмечается, что СБУ не поддержала санкции против Порошенко. В то же время они были введены по инициативе Кабмина на основании информации главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

Также эксперты в отчете для Еврокомиссии напомнили, что 19 февраля 2025 года в Раде зарегистрирован законопроект №13029 по установлению процедуры избрания руководителя специально уполномоченного органа и порядка проведения аудита эффективности деятельности специально уполномоченного органа.

Там говорится о:

конкурсном отборе на должность главы Госфинмониторинга, похожем на процесс назначения руководителей НАБУ, НАПК, БЭБ и таможенных органов;

ограничении срока пребывания в должности руководителя - сроком на пять лет с возможностью занятия должности не более двух сроков подряд, при условии назначения через открытый конкурс;

независимом аудите деятельности для оценки эффективности работы органа.

Отчет для ЕК был опубликован коалицией украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив по главам 23 и 24 будущих вступительных переговоров.

В документе подчеркивается не только прогресс Украины, но и на вызовы и проблемы в таких сферах, как верховенство права (суды, прокуратура, адвокатура, юридическое образование), борьба с коррупцией и организованной преступностью, защита основных прав и свобод человека, визовая политика, миграция и тому подобное.

Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

По словам адвокатов Порошенко, документы для санкций против пятого президента были поданы в СНБО "задним числом".

СМИ сообщали, что решение о санкциях СНБО против Порошенко основывается на 4 производствах ГБР, ни одно из которых не было доказано в суде.

