Дело о санкциях против Порошенко – это маркер того, что происходит в стране, – адвокат Новиков

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение иска Петра Порошенко об отмене незаконного Указа о введении санкций 7 ноября.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что представители власти пытались засекретить весь процесс, поэтому документы, на основании которых были введены санкции, имеют гриф ДСП (для служебного пользования) и требуют закрытого слушания. Однако накануне материалы дела были обнародованы рядом информационных ресурсов, и, как оказалось, они не содержат убедительных оснований для санкций против Порошенко.

"У нас закончилось очередное заседание, оно было в закрытом режиме, и следующее заседание также может состояться в закрытом режиме. Я напомню, что мы уже более полугода находимся в этом процессе. Мы подали в суд в начале марта, и с апреля уже по октябрь на каждом заседании на какой-либо из наших вопросов слышали стереотипный ответ, что ответ на этот вопрос вы услышите, когда мы будем в закрытом заседании исследовать доказательства с грифом ДСП. Могу сказать, что мы этот ответ не услышали, я так думаю, что и не услышим. Потому что хорошего ответа на этот вопрос нет", - констатирует адвокат.

Новиков отметил, что процессом подготовки срочного представления о санкциях против Порошенко непосредственно руководил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Если вы видели документы, которые были обнародованы, было видно, что тот документ, который называется "Протокол совещания", хотя это неизвестно какое совещание, нет такого государственного органа, в рамках которого эти люди между собой советовались. Там была тогдашняя министр экономики Свирденко, там был глава Финмониторинга, свеженазначенный Пронин, там был советник Зеленского Власюк. Там был заместитель Свирденко, который сейчас является министром экономики, который унаследовал ее кресло. И там был кто-то из технических работников Министерства экономики. Пять человек. Они не создают ничего даже похожего на кворум в межведомственной санкционной группе, которая имеет полномочия от Кабмина заниматься вопросами разработки проектов санкций", - отметил Новиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о санкциях СНБО против Порошенко основывается на 4 производствах ГБР, ни одно из которых не было доказано в суде, - СМИ. ДОКУМЕНТЫ

"Это достаточно серьезный компромат на людей, которые там были. Понимаете, в чем главная скандальность ситуации? Зеленский, когда он выступал на следующий день 13 февраля, говорил, что "я был шокирован, там мне доложили, такая ужасная информация, все будете в шоке". И мы понимаем, что человек, который является его уполномоченным по вопросам санкций, Власюк, не только контролировал этот процесс, но и его подгонял. В том, что было опубликовано, указано, что по предложению Власюка надо было, чтобы за 3-4 часа с момента, когда это совещание происходит, на заседание СНБО 12 февраля уже был готов на подпись этот проект", - констатирует Новиков.

"Надо понимать, что для Зеленского эти санкции были его личным проектом. Это уже не наше предположение, это задокументировано. И даже эта история, которая была важной для него лично, - качество ее выполнения, количество ошибок, которых легко избежать, компрометируют эту ситуацию, показывают вмешательство, как оно управляется. Скорее всего, и остальными вопросами управляют так же, и качество соответствующих решений такое же", - предполагает Новиков.

"Поэтому эта история важна. Она не только о Порошенко, это очень важный маркер того, что у нас происходит в Украине", - считает адвокат Новиков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напоминаем, ранее в ходе рассмотрения дела стало известно, что часть документов, на основании которых были введены санкции, была подана в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания Указа.

Также представитель президента Зеленского в Верховном Суде признала, что в подписанный Указ о ведении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".