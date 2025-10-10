Решение о санкциях СНБО против Порошенко основано на 4 производствах ГБР, ни одно из которых не было доказано в суде, - СМИ. ДОКУМЕНТЫ

Персональные санкции СНБО против Петра Порошенко были введены на основании нескольких производств Государственного бюро расследований, ни одно из которых не было доказано в суде. А на всю процедуру понадобилось всего два календарных дня, что является беспрецедентным случаем.

Об этом пишут "Буквы", в распоряжении которых появились эти документы, передает Цензор.НЕТ.

Так, 13 февраля 2025 года Владимир Зеленский объяснил причины своего решения о введении санкций против Порошенко и еще нескольких лиц:

"У нас война, а люди выводят деньги, миллиарды гривен. Это на протяжении всей войны - это началось с 2014-2015 годов. Вывод денег, торговля с сепаратистами углем. Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают о миллиардах. И все эти люди: Медведчук и Порошенко - они партнеры в этом кейсе. Когда это будет обнародовано, я думаю, люди будут в шоке, как во время войны используются фонды вроде бы на поддержку военных, а моют деньги и передают своим, участникам своей партии...Речь идет о миллиардах".

Как видно из полученных документов, Владимир Зеленский по меньшей мере преувеличивал - никакой роли СБУ во введении против Порошенко санкций не прослеживается.

"Также нет никакой информации о "выведенных миллиардах". Как и об отмывании средств на поддержке военных и финансировании политических партий. Собственно, решение о введении против Порошенко санкций основывается на нескольких производствах ГБР, ни одно из которых не было доказано в суде", - отмечает издание.





Впоследствии Порошенко обжаловал указ Владимира Зеленского, которым было введено в действие решение СНБО о введении персональных санкций.

В настоящее время дело рассматривается Кассационным административным судом в составе Верховного Суда. Представители ответчиков - президента Украины Владимира Зеленского, Кабинета Министров Украины и Министерства экономики - в течение нескольких заседаний требовали засекретить процесс судебного разбирательства, ссылаясь на то, что документы о введении санкций содержат информацию с ограниченным доступом и гриф ДСП (Для служебного пользования).

Как суды и Минэкономики обосновали санкции СНБО?

При рассмотрении дела в КАС ВС выяснилось, что непосредственным основанием для введения санкций стало письмо Государственной службы финансового мониторинга в Министерство экономики от 12 февраля 2025 года под № 228/413-04/ДСК, которое в свою очередь базируется на письме ГБР № 10-2-01-01-40-50 от 11.02.2025.

Это письмо рассмотрели в Минэкономики и по результатам рассмотрения подготовили представление (за подписью тогдашнего министра, а ныне - премьера Юлии Свириденко) в СНБО о введении санкций против Петра Порошенко.

Как видно из полученных СМИ документов, на всю процедуру введения санкций против Порошенко: начиная от письма ГБР, которое рассмотрело Госфинмониторинг и направило собственное письмо в Минэкономики, где провели совещание и подготовили министерское представление в СНБО, который провел заседание и принял решение о введении санкций, которое ввел в действие президент, подписав указ - понадобилось всего два календарных дня.

"Буквы" отметили, что санкции в отношении других участников оспариваемого указа Зеленского - Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука - введены на основании представления Службы безопасности Украины, а не Минэкономики, как в случае с Порошенко.

О каких производствах ГБР идет речь?

Изданию из собственных источников удалось получить документы, на основании которых Минэкономики обратилось в СНБО с представлением о введении санкций.

1) Порошенко якобы является соучредителем Партии регионов.

"Это давнее и широко тиражируемое обвинение в адрес Порошенко, однако оно не соответствует действительности - в 2000 году партия Порошенко "Солидарность" была участницей межпартийного объединения "Партия регионального возрождения "Трудовая солидарность Украины", однако отказалась от самороспуска для создания единой партии и через несколько месяцев прекратила участие в объединении, которое через некоторое время было переформатировано в "Партию регионов". Отказ "Солидарности" Порошенко от интеграции с тем, что в будущем станет Партией регионов - игнорируется всеми участниками санкционного процесса, от ГБР до президента", - пояснило издание.

2) Участие в "угольном деле", в котором ГБР обвиняет Порошенко в давлении на правительство, чтобы то закупило уголь для обеспечения отопительного сезона 2014-2015 года в "Л/ДНР".

По состоянию на октябрь 2025 года никаких приговоров по этому делу вынесено не было.

3) Третье обвинение - якобы роль Порошенко в подготовке "Харьковских соглашений", согласно которым российский флот получил право остаться в Крыму после 2017 года в обмен на скидку на газ.

"Свою позицию следствие обосновывает тем, что Петр Порошенко в течение нескольких недель после начала каденции Януковича продолжал исполнять обязанности министра иностранных дел, до формирования правительства Николая Азарова. При этом, соглашения были подписаны Януковичем и Медведевым и со скандалом ратифицированы Верховной Радой уже после отставки Порошенко. В этом деле ситуация аналогичная - есть широко растиражированная в анонимных Telegram-каналах позиция следствия, однако нет ни одного приговора суда", - добавляют "Буквы".

4) Упоминается также предоставление Януковичем гражданства Вадиму Новинскому в 2012 году, на основании письма Министерства экономического развития и торговли, которое тогда возглавлял Петр Порошенко.

При этом, в качестве аргумента приводятся заявления и подозрение самому Новинскому, а не нарушение закона Порошенко. Последний в 2016 году, уже на посту президента, дал поручение проверить законность предоставления Новинскому гражданства, однако Государственная миграционная служба нарушений не обнаружила. По состоянию на 2025 год Вадим Новинский остается гражданином Украины.

