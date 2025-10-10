УКР
Рішення про санкції РНБО проти Порошенка ґрунтується на 4 провадженнях ДБР, жодне з яких не було доведене в суді, - ЗМІ. ДОКУМЕНТИ

Персональні санкції РНБО проти Петра Порошенка були запроваджені на підставі кількох провадженнях Державного бюро розслідувань, жодне з яких не було доведене в суді. А на всю процедуру знадобилося всього два календарних дні, що є безпрецедентним випадком.

Про це пишуть "Букви", в розпорядженні яких з'явилися ці документи, передає Цензор.НЕТ.

Так, 13 лютого 2025 року Володимир Зеленський пояснив причини свого рішення про запровадження санкцій проти Порошенка та ще кількох осіб:

"У нас війна, а люди виводять гроші, мільярди гривень. Це протягом всієї війни – це почалось з 2014-2015 років. Виведення грошей, торгівля з сепаратистами вугіллям. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують про мільярди. І всі ці люди: Медведчук та Порошенко – вони партнери в цьому кейсі. Коли це буде оприлюднено, я думаю, люди будуть в шоці, як в час війни використовуються фонди начебто на підтримку військових, а миють гроші і передають своїм, учасникам своєї партії…Йдеться про мільярди".

Як видно з отриманих документів, Володимир Зеленський щонайменше перебільшував – жодної ролі СБУ в запровадженні проти Порошенка санкцій не прослідковується.

Санкції проти Порошенко: ЗМІ отримали документи про підстави

"Також немає жодної інформації про "виведені мільярди". Як і про відмивання коштів на підтримці військових та фінансування політичних партій. Власне, рішення про запровадження проти Порошенка санкцій ґрунтується на кількох провадженнях ДБР, жодне з яких не було доведене в суді", - зазначає видання.

Згодом Порошенко оскаржив указ Володимира Зеленського, яким було введено в дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій.

На цей час справа розглядається Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду.Представники відповідачів – президента України Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України та Міністерства економіки – упродовж кількох засідань вимагали засекретити процес судового розгляду, посилаючись на те, що документи щодо запровадження санкцій містять інформацію з обмеженим доступом і гриф ДСК (Для службового користування).

Як суди та Мінекономіки обґрунтували санкції РНБО?

Під час розгляду справи у КАС ВС з’ясувалось, що безпосередньою підставою для запровадження санкцій став лист Державної служби фінансового моніторингу до Міністерства економіки від 12 лютого 2025 за № 228/413-04/ДСК, який своєю чергою базується на листі ДБР № 10-2-01-01-40-50 від 11.02.2025.

Цей лист розглянули у Мінекономіки і за результатами розгляду підготували подання (за підписом тодішньої міністерки, а нині – прем’єрки Юлії Свириденко) до РНБО щодо запровадження санкцій проти Петра Порошенка.

Як видно з отриманих ЗМІ документів, на всю процедуру запровадження санкцій проти Порошенка:починаючи від листа ДБР, який розглянув Держфінмоніторинг і надіслав власний лист на Мінекономіки, де провели нараду і підготували міністерське подання до РНБО, яка провела засідання й ухвалила рішення про запровадження санкцій, яке увів в дію президент, підписавши указ – знадобилось всього два календарних дні.

"Букви" зауважили, що санкції щодо інших учасників оскаржуваного указу Зеленського – Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука – запроваджені на підставі подання Служби безпеки України, а не Мінекономіки, як у випадку з Порошенком.

Про які провадження ДБР йдеться?

Виданню з власних джерел вдалось отримати документи, на підставі яких Мінекономіки звернулось до РНБО з поданням про запровадження санкцій.

1) Порошенко нібито є співзасновником Партії регіонів.

"Це давнє і широко тиражоване звинувачення на адресу Порошенка, однак воно не відповідає дійсності – у 2000 році партія Порошенка "Солідарність" була учасницею міжпартійного об’єднання "Партія регіонального відродження "Трудова солідарність України", однак відмовилась від саморозпуску для створення єдиної партії і за кілька місяців припинила участь в об’єднанні, яке через деякий було переформатоване в "Партію регіонів". Відмова "Солідарності" Порошенка від інтеграції з тим, що в майбутньому стане Партією регіонів – ігнорується всіма учасниками санкційного процесу, від ДБР до президента", - пояснило видання.

Санкції проти Порошенко: ЗМІ отримали документи про підстави

2) Участь у "вугільній справі", в якій ДБР звинувачує Порошенка в тиску на уряд, щоб той закупив вугілля для забезпечення опалювального сезону 2014-2015 року в "Л/ДНР".

Станом на жовтень 2025 року жодних вироків у цій справі винесено не було.

3) Третє звинувачення – нібито роль Порошенка у підготовці "Харківських угод", згідно з якими російський флот отримав право залишитися в Криму після 2017 року в обмін на знижку на газ.

Санкції проти Порошенко: ЗМІ отримали документи про підстави

"Свою позицію слідство обґрунтовує тим, що Петро Порошенко впродовж кількох тижнів після початку каденції Януковича продовжував виконувати обов’язки міністра закордонних справ, до формування уряду Миколи Азарова. При цьому, угоди були підписані Януковичем і Мєдвєдєвим та зі скандалом ратифіковані Верховною Радою вже після відставки Порошенка. У цій справі ситуація аналогічна – є широко розтиражована в анонімних Telegram-каналах позиція слідства, однак немає жодного вироку суду", - додають "Букви".

4) Згадується також надання Януковичем громадянства Вадиму Новинському у 2012 році, на підставі листа Міністерства економічного розвитку та торгівлі, яке тоді очолював Петро Порошенко.

При цьому, як аргумент наводяться заяви та підозра самому Новинському, а не порушення закону Порошенком. Останній у 2016 році, вже на посаді президента, надав доручення перевірити законність надання Новинському громадянства, однак Державна міграційна служба порушень не виявила. Станом на 2025 рік Вадим Новинський залишається громадянином України.

