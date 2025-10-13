УКР
Новини Санкції проти Порошенка
790 24

Справа про санкції проти Порошенка це маркер того, що відбувається в країні, – адвокат Новіков

адвокат Новіков

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду продовжить розгляд позову Петра Порошенка щодо скасування незаконного Указу про запровадження санкцій 7 листопада.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається,що  представники влади намагалися засекретити весь процес, тому документи, на підставі яких були запроваджені санкції, мають гриф ДСК (для службового користування) і вимагають закритого слухання. Однак напередодні матеріали справи були оприлюднені низкою інформаційних ресурсів, і, як виявилось, вони не містять переконливих підстав для санкцій проти Порошенка.

"У нас закінчилося чергове засідання, воно було в закритому режимі, і наступне засідання також може відбутися у закритому режимі. Я нагадаю, що ми вже більше ніж півроку знаходимося в цьому процесі. Ми подали до суду на початку березня, і з квітня вже по жовтень на кожному засіданні на яке-небудь з наших питань чули стереотипну відповідь, що відповідь на це питання ви почуєте, коли ми будемо в закритому засіданні досліджувати докази з грифом ДСК. Можу сказати, що ми цю відповідь не почули, я так думаю, що і не почуємо. Бо гарної відповіді на це питання немає", – констатує адвокат.

Новіков зауважив, що процесом підготовки термінового подання щодо санкцій проти Порошенка безпосередньо керував уповноважений президента із питань санкційної політики Владислав Власюк.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

"Якщо ви бачили документи, які були оприлюднені, було видно, що той документ, який називається "Протокол наради", хоча це невідомо яка нарада, немає такого державного органу, в рамках якого ці люди між собою радилися. Там була тодішня міністр економіки Свирденко, там був голова Фінмоніторингу, свіжопризначений Пронін, там був радник Зеленського Власюк. Там був заступник Свирденко, який наразі є міністром економіки, який успадкував її крісло. І там був хтось із технічних працівників Міністерства економіки. П’ять осіб. Вони не створюють нічого навіть схожого на кворум у міжвідомчій санкційній групі, яка має повноваження від Кабміну займатися питаннями розробки проєктів санкції", – зазначив Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про санкції РНБО проти Порошенка ґрунтується на 4 провадженнях ДБР, жодне з яких не було доведене в суді, - ЗМІ. ДОКУМЕНТИ

"Це досить серйозний компромат на людей, які там були. Розумієте, в чому головна скандальність ситуації? Зеленський, коли він виступав наступного дня 13 лютого, говорив, що "я був шокований, там мені доповіли, така жахлива інформація, всі будете в шоці". І ми розуміємо, що людина, яка є його уповноваженим з питань санкцій, Власюк, не лише контролював цей процес, а ще й його підганяв. В тому, що було опубліковано, зазначено, що за пропозицією Власюка треба було, щоб за 3-4 години з моменту, коли ця нарада відбувається, на засідання РНБО 12 лютого вже був готовий на підпис цей проєкт", – констатує Новіков.

"Треба розуміти, що для Зеленського ці санкції були його особистим проєктом. Це вже не наше припущення, це задокументовано. І навіть ця історія, яка була важливою для нього особисто, – якість її виконання, кількість помилок, яких легко уникнути, компрометують цю ситуацію, показують втручання, як воно керується. Скоріш за все, і рештою питань керують так само, і якість відповідних рішень така сама", – припускає Новіков.

"Тому ця історія важлива. Вона не лише про Порошенка, це дуже важливий маркер того, що в нас відбувається в Україні", – вважає адвокат Новіков.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нагадуємо, раніше у ході розгляду справи стало відомо, що частина документів, на підставі яких були запроваджені санкції, була подана до РНБО заднім числом, вже після ухвалення рішення та підписання Указу.

Також представниця президента Зеленського у Верховному Суді визнала, що у підписаний Указ про ведення в дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка вносились зміни, які вона назвала "технічними правками".

Верховний Суд (1206) Новіков Ілля (170) Порошенко Петро (15240) Власюк Владислав (14)
+7
показати весь коментар
13.10.2025 18:24 Відповісти
+4
Как только Зелупа перестанет быть президентом - все дебильные санции которые он ввел отменят, и не только против Порошенко.
показати весь коментар
13.10.2025 18:22 Відповісти
+4
Які суди в Україні?Вони імені ЗЕленського,Єрмака,Татарова.Все що скаже ця фуєта і суєта те і буде прийнято.
показати весь коментар
13.10.2025 18:29 Відповісти
на мій погляд, все ж таки справа проти Червінського...він взагалі не політик, а навіть військовий!
показати весь коментар
13.10.2025 18:19 Відповісти
зелені гниди це зрадники України.
показати весь коментар
13.10.2025 18:20 Відповісти
Как только Зелупа перестанет быть президентом - все дебильные санции которые он ввел отменят, и не только против Порошенко.
показати весь коментар
13.10.2025 18:22 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 18:24 Відповісти
От сволоти, людині немає за що кави на заправці попити, а за мотоцикл взагалі і казати не хочеться
показати весь коментар
13.10.2025 18:27 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 19:00 Відповісти
Які суди в Україні?Вони імені ЗЕленського,Єрмака,Татарова.Все що скаже ця фуєта і суєта те і буде прийнято.
показати весь коментар
13.10.2025 18:29 Відповісти
це дуже важливий маркер того, що в нас відбувається в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3579459
От що найстрашніше! Все, що в нас впродовж останні шести з хвостиком років відбувається, здійснюється саме так - на коліні, аби-як, ігноруючи не тільки закони, Коституцію, а просто здоровий глузд.
Хоча, про який глузд може бути мова в тому зеленому шапіто.
От тому й в нас війна, тому тисячі і тисячі смертей, тому в нас стільки бід і проблем - бо 73% дебілів привели у владу всю ту зелену мерзоту... ту недолугу, тупу, але наглу і самозакохану нечисть.
показати весь коментар
13.10.2025 18:33 Відповісти
тобто коли за наказом порошенка громадянина(!) України з мішком на голові(!) вивозили з України без суду та слідства військово-транспортним літаком!), демократія в країні "цвіла і пахла"?!
показати весь коментар
13.10.2025 18:33 Відповісти
інх.
показати весь коментар
13.10.2025 18:36 Відповісти
Треба розуміти, то тебе з мішком на голові вивозили. Чи, скоріш за все, тебе тим мішком та по тім`ячку, по тім`ячку. А в тому мішку цеглина?
А ще він Фсьо вкрав! І збагатився в 100500!
Курва, то у вас таки невиліковно, таки то вже у вас довічно, той ідіотизм і зелений дебілізм...
показати весь коментар
13.10.2025 18:42 Відповісти
можеш крутитися скільки хочеш, ось тільки я можу просто зараз з інтернету тобі під ніс надати сотні відео документів і фактів, що доводять нетерпиме ставлення п'ятого президента до опонентів і демократичних процесів як таких, но тобі це все фіолетово - на лобі 5 см броні!
показати весь коментар
13.10.2025 19:30 Відповісти
Банда при власти
показати весь коментар
13.10.2025 18:38 Відповісти
Скільки можна одне і те саме.
показати весь коментар
13.10.2025 18:38 Відповісти
Якось давно пох під санкціями Порошенко чи не під санкціями.
показати весь коментар
13.10.2025 18:55 Відповісти
А на допомогу ЗСУ вам теж похрін?
показати весь коментар
13.10.2025 19:01 Відповісти
Пороху санкції заважають допомагати ЗСУ? Він начебто не скаржився.
Тож нехай під ними і далi сидить.
показати весь коментар
13.10.2025 19:10 Відповісти
хуньсосюга . чим ти шмурдяк ********
показати весь коментар
13.10.2025 19:38 Відповісти
Та нє, він же ж тут "працює" і йому пох на все - гроші за кожен висер капають.
показати весь коментар
13.10.2025 19:23 Відповісти
насколько я помню,Порох ходил на концерт клоуна и ржал там вместе с другими идиотами.
показати весь коментар
13.10.2025 19:04 Відповісти
"то, что било нє со мной...помню..." - і по чьом така памʼять?
показати весь коментар
13.10.2025 19:25 Відповісти
земразі
показати весь коментар
13.10.2025 19:12 Відповісти
Бачу доб'ють Порошенко, да ще в прискореному темпі.
показати весь коментар
13.10.2025 19:17 Відповісти
 
 