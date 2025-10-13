Справа про санкції проти Порошенка це маркер того, що відбувається в країні, – адвокат Новіков

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду продовжить розгляд позову Петра Порошенка щодо скасування незаконного Указу про запровадження санкцій 7 листопада.

Зазначається,що представники влади намагалися засекретити весь процес, тому документи, на підставі яких були запроваджені санкції, мають гриф ДСК (для службового користування) і вимагають закритого слухання. Однак напередодні матеріали справи були оприлюднені низкою інформаційних ресурсів, і, як виявилось, вони не містять переконливих підстав для санкцій проти Порошенка.

"У нас закінчилося чергове засідання, воно було в закритому режимі, і наступне засідання також може відбутися у закритому режимі. Я нагадаю, що ми вже більше ніж півроку знаходимося в цьому процесі. Ми подали до суду на початку березня, і з квітня вже по жовтень на кожному засіданні на яке-небудь з наших питань чули стереотипну відповідь, що відповідь на це питання ви почуєте, коли ми будемо в закритому засіданні досліджувати докази з грифом ДСК. Можу сказати, що ми цю відповідь не почули, я так думаю, що і не почуємо. Бо гарної відповіді на це питання немає", – констатує адвокат.

Новіков зауважив, що процесом підготовки термінового подання щодо санкцій проти Порошенка безпосередньо керував уповноважений президента із питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Якщо ви бачили документи, які були оприлюднені, було видно, що той документ, який називається "Протокол наради", хоча це невідомо яка нарада, немає такого державного органу, в рамках якого ці люди між собою радилися. Там була тодішня міністр економіки Свирденко, там був голова Фінмоніторингу, свіжопризначений Пронін, там був радник Зеленського Власюк. Там був заступник Свирденко, який наразі є міністром економіки, який успадкував її крісло. І там був хтось із технічних працівників Міністерства економіки. П’ять осіб. Вони не створюють нічого навіть схожого на кворум у міжвідомчій санкційній групі, яка має повноваження від Кабміну займатися питаннями розробки проєктів санкції", – зазначив Новіков.

"Це досить серйозний компромат на людей, які там були. Розумієте, в чому головна скандальність ситуації? Зеленський, коли він виступав наступного дня 13 лютого, говорив, що "я був шокований, там мені доповіли, така жахлива інформація, всі будете в шоці". І ми розуміємо, що людина, яка є його уповноваженим з питань санкцій, Власюк, не лише контролював цей процес, а ще й його підганяв. В тому, що було опубліковано, зазначено, що за пропозицією Власюка треба було, щоб за 3-4 години з моменту, коли ця нарада відбувається, на засідання РНБО 12 лютого вже був готовий на підпис цей проєкт", – констатує Новіков.

"Треба розуміти, що для Зеленського ці санкції були його особистим проєктом. Це вже не наше припущення, це задокументовано. І навіть ця історія, яка була важливою для нього особисто, – якість її виконання, кількість помилок, яких легко уникнути, компрометують цю ситуацію, показують втручання, як воно керується. Скоріш за все, і рештою питань керують так само, і якість відповідних рішень така сама", – припускає Новіков.

"Тому ця історія важлива. Вона не лише про Порошенка, це дуже важливий маркер того, що в нас відбувається в Україні", – вважає адвокат Новіков.

Нагадуємо, раніше у ході розгляду справи стало відомо, що частина документів, на підставі яких були запроваджені санкції, була подана до РНБО заднім числом, вже після ухвалення рішення та підписання Указу.

Також представниця президента Зеленського у Верховному Суді визнала, що у підписаний Указ про ведення в дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка вносились зміни, які вона назвала "технічними правками".