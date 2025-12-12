РУС
Новости
714 28

Иск Порошенко об отмене санкций СНБО: решение ожидается в начале 2026 года

Порошенко в Верховном Суде

Судебный процесс в Кассационной административной палате Верховного Суда по иску Петра Порошенко об отмене незаконного Указа о санкциях выходит на финишную прямую.

Об этом после сегодняшнего заседания сказал адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Адвокат Илья Новиков добавил, что суду осталось изучить два десятка страниц по делу, поэтому в начале следующего года можно ожидать решения.

Порошенко: санкции в отношении гражданина Украины — нарушение Конституции

Петр Порошенко как автор Закона о санкциях в очередной раз отметил, что их нельзя применять к гражданам Украины, находящимся на подконтрольной территории. В судебном заседании также подняли стенограмму Верховной Рады во время голосования за Закон о санкциях, которая подтверждает этот тезис. Порошенко подчеркнул — применение санкций против него как гражданина Украины является грубым нарушением верховенства права и Конституции Украины.

"Конкретная формулировка – санкции могут применяться в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем юридического лица, или физического лица-нерезидента, к иностранцам без гражданства. Когда мы применяли санкции по субъектам, которые постоянно находятся на оккупированной территории, в представлении Службы безопасности Украины должно было содержаться, что они нерезиденты, и есть высокая вероятность принятия гражданства другого государства. Только так", – отметил политик.

"Позиция абсолютно четкая. Если ты вводишь санкции в отношении гражданина Украины, ты нарушаешь Конституцию, поскольку лишаешь его конституционного права на защиту. Это внесудебное, внезаконное и неконституционное действие со стороны действующего президента. Это – разрушение системы права. Это построение авторитаризма, когда по собственной воле за 10 минут можно лишить человека имущества, права, которое гарантировано Конституцией", – считает Порошенко.

Адвокат Головань: санкции – "внесудебное и неконституционное действие"

"Ущерб, нанесенный действиями президента Зеленского Украине, ее международному авторитету и конкретной помощи Вооруженным силам, которую оказывает Порошенко, трудно подсчитать. Надеюсь, что в январе все-таки этот фарс закончится и санкции будут выброшены на свалку, где им и место. Поскольку речь идет о Конституции, о принципе верховенства права. А принцип верховенства права – это наш входной билет в Евросоюз. Если он будет так осквернен, как это делает президент Зеленский, нам не увидеть этой перспективы", – сказал адвокат Головань.

Адвокат Новиков: санкции были направлены на блокирование политической деятельности

Адвокат Илья Новиков также констатировал, что одной из задач санкций против лидера "ЕС" было блокирование политической деятельности: "Пока мы сидели здесь, поступила информация, что партия "Слуга народа" планирует съезд и подготовку к новым выборам. Мы говорили, что таким образом президент Зеленский решает свою проблему с выборами. Сейчас оказывается, что мы были правы. Поэтому этот вопрос абсолютно актуален – может ли действующий президент, который находится на седьмом году своего пятилетнего срока, устранять любого своего конкурента путем введения санкций", – отмечает Новиков.

Ошибки в Указе и материалы ЕСПЧ: что еще выяснил суд

В ходе судебного заседания также выяснилось, что первоначальный текст Указа с ошибками до сих пор находится на официальных сайтах президента и СНБО, и на его основании 13 февраля 2025 года другие органы начали применять ограничения в отношении лидера "ЕС", в частности, блокировку банковских счетов и карт.

Также суд, несмотря на возражения представителей власти, приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года, которым Европейский суд по правам человека признает, что подсанкционные лица в Украине не имеют достаточной возможности защищать свои права и надлежащих процессуальных гарантий против произвола во время судебного пересмотра решения о применении санкций. К материалам также приобщили документы Совета Европы и Европейского Союза, которые осуждают внесудебные санкции против лидера оппозиции.

Следующее заседание запланировано на 5 января 2026 года.

Верховный Суд (1113) Новиков Илья (253) Порошенко Петр (19688) санкции (12080) Головань Игорь (117)
+10
Вы правы!
Умное патриотическое меньшинство проиграло
Дебильному большинству
Которому НОРМАЛЬНО ПОРЖАТЬ
Когда их Украину назвали порноактрисой
Которому нормально поржать над расстрелом Майдана
Чума на них всех!!!
показать весь комментарий
12.12.2025 18:39 Ответить
+8
Президентом Украіни повинен бути Порошенко ,
як розумний політик і людина , для якої Україна понад усе,
а не злодій і наркоша , який продовжує клянчити гроші
у Європи , а при цьому нічого не робить для арміі і тільки
бреше !
показать весь комментарий
12.12.2025 18:17 Ответить
+7
бажаю зеленському та його прибічникам здохнути на російці
показать весь комментарий
12.12.2025 18:02 Ответить
до Земіндича буде багато запитань
показать весь комментарий
12.12.2025 17:59 Ответить
А з'їзди партій як масові заходи під час воєного стану не заборонені, часом?
показать весь комментарий
12.12.2025 18:01 Ответить
бажаю зеленському та його прибічникам здохнути на російці
показать весь комментарий
12.12.2025 18:02 Ответить
Та хоч би де!
показать весь комментарий
12.12.2025 18:44 Ответить
Як би я не ставився до Порошенка, але вважаю що ці всі обвинувачення повинні бути зняти щоб не створювати в Україні кремлівські провкації, політичні сили мають ою'єднатися заради перемоги над кацапстаном!
показать весь комментарий
12.12.2025 18:04 Ответить
Президентом Украіни повинен бути Порошенко ,
як розумний політик і людина , для якої Україна понад усе,
а не злодій і наркоша , який продовжує клянчити гроші
у Європи , а при цьому нічого не робить для арміі і тільки
бреше !
показать весь комментарий
12.12.2025 18:17 Ответить
Порошенко вже був президентом України і програв Зеленському на чесних та демократичних виборах! Решту я не буду писати, це думка кожного громадянина.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:19 Ответить
Вы правы!
Умное патриотическое меньшинство проиграло
Дебильному большинству
Которому НОРМАЛЬНО ПОРЖАТЬ
Когда их Украину назвали порноактрисой
Которому нормально поржать над расстрелом Майдана
Чума на них всех!!!
показать весь комментарий
12.12.2025 18:39 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 18:56 Ответить
Напевно, вона ще й не заплатила...
показать весь комментарий
12.12.2025 19:11 Ответить
Галина, так умных в любом обществе 3-5%. Где-то 7-10% дураков. Остальные болото. Стадо баранов. Которые легко потянутся за языкатым, понтовитым, пошлым ослом. Украина вам в пример
показать весь комментарий
12.12.2025 19:20 Ответить
Дебілів всюди вистачає, але в Україні їх аж 73%. В результаті маємо те, що маємо.
Як там? Країна ЙОГО мрій? І як? Хоча, яке тут як, ти ж до Польщі втекло. Напевно, від тої більшості і тої країни ЙОГО мрій. А що так, ти ж того хотів, жери...хоч подавись, придурку.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:55 Ответить
буде цікаво якщо Порошенка знов оберуть президентом.

що робитиме Зеля ? буде страждати біля коломоя
показать весь комментарий
12.12.2025 18:05 Ответить
Для того, щоб Зеля та його зелені слуги урода відповіли за свої злочини (та прорахунки) - не обов'язково, щоб Порошенка обрали Президентом. Головне - щоб до влади в Україні (в першу чергу - в парламенті) прийшла проукраїнська державницька бажано правоцентриська консервативна політична сила (наподобі блоку БПП+НФ у восьмому скликанні); ні, і щоб Президентом був незакомплексований незашкварений державник.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:42 Ответить
Порошенко больше не пойдёт в президенты. 73% к нему по-прежнему испытывает какую-то животную ненависть. Которую объяснить и сами не в состоянии. Надо кого-то, как мне кажется, наподобие Залужного. Который сможет выкинуть зелёную соплю. А тут Порошенко может сыграть большую роль в этом.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:13 Ответить
А якщо Порошенко піде на вибори - будеш за нього голосувати?
показать весь комментарий
12.12.2025 18:24 Ответить
Да
показать весь комментарий
12.12.2025 18:58 Ответить
Вітюня, я за тебе проголосую) после зедебила можно за кого хошь голосовать-хуже не будет
показать весь комментарий
12.12.2025 19:17 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/12/12/vsim-vse-yasno-sudovyj-proczes-za-pozovom-poroshenka-pro-skasuvannya-nezakonnyh-sankczij-vyhodyt-na-finishnu-pryamu/ Раніше на закритому попередніх засіданнях Верховного Суду представники влади заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.
Натомість адвокати Порошенка https://eurosolidarity.org/2025/11/21/poroshenko-u-verhovnomu-sudi-ti-sami-lyudy-yaki-rozkradaly-derzhavu-odnochasno-golosuvaly-v-rnbo-za-nezakonni-sankcziyi/ продемонструвалифільм виробництва телеканалу «1+1», де Зеленський прямо визнав, що РНБО - це його зброя, яка дає можливість обходити закон.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:35 Ответить
А суд буде той самий, що 10 років тому розглядав справу про незаконні санкції проти ТОВ "МСЛ" і прийняв незаконне рішення по дзвінку із АПУ?
показать весь комментарий
12.12.2025 18:43 Ответить
Як же жалюгідно виглядають представники відповідача на цьому суді! Черв'яки, яких хочеться розтоптати, хоча відносно справжніх такого бажання ніколи не виникало!
показать весь комментарий
12.12.2025 18:47 Ответить
Якщо чесно,дуже подобається поведінка Петра Олексійовича з командою.По-тихеньку,без різких рухів ,як гройсмейстер,заганяють зеленого щура в глухий кут.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:51 Ответить
Якщо зєльцмана добре вимазати в дьохті і обваляти в пір'ях, зверху збризкати рожевою фарбою, з нього б вийшов непоганий фламінго, можна і на так любиму його батьком москву запускати
показать весь комментарий
12.12.2025 18:56 Ответить
Господи , допомогай і НАБУ і ЗСУ і нам українцям , шоб у нас були такі керивникі держави , як Петро Порошенко ❤️ , тоді буде Мир та добробут !!!
показать весь комментарий
12.12.2025 18:56 Ответить
Відтянуть, поки Зеля себе не вибере на наступний термін.
показать весь комментарий
12.12.2025 19:28 Ответить
 
 