Иск Порошенко об отмене санкций СНБО: решение ожидается в начале 2026 года

Судебный процесс в Кассационной административной палате Верховного Суда по иску Петра Порошенко об отмене незаконного Указа о санкциях выходит на финишную прямую.

Об этом после сегодняшнего заседания сказал адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Адвокат Илья Новиков добавил, что суду осталось изучить два десятка страниц по делу, поэтому в начале следующего года можно ожидать решения.

Порошенко: санкции в отношении гражданина Украины — нарушение Конституции

Петр Порошенко как автор Закона о санкциях в очередной раз отметил, что их нельзя применять к гражданам Украины, находящимся на подконтрольной территории. В судебном заседании также подняли стенограмму Верховной Рады во время голосования за Закон о санкциях, которая подтверждает этот тезис. Порошенко подчеркнул — применение санкций против него как гражданина Украины является грубым нарушением верховенства права и Конституции Украины.

"Конкретная формулировка – санкции могут применяться в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем юридического лица, или физического лица-нерезидента, к иностранцам без гражданства. Когда мы применяли санкции по субъектам, которые постоянно находятся на оккупированной территории, в представлении Службы безопасности Украины должно было содержаться, что они нерезиденты, и есть высокая вероятность принятия гражданства другого государства. Только так", – отметил политик.

"Позиция абсолютно четкая. Если ты вводишь санкции в отношении гражданина Украины, ты нарушаешь Конституцию, поскольку лишаешь его конституционного права на защиту. Это внесудебное, внезаконное и неконституционное действие со стороны действующего президента. Это – разрушение системы права. Это построение авторитаризма, когда по собственной воле за 10 минут можно лишить человека имущества, права, которое гарантировано Конституцией", – считает Порошенко.

Адвокат Головань: санкции – "внесудебное и неконституционное действие"

"Ущерб, нанесенный действиями президента Зеленского Украине, ее международному авторитету и конкретной помощи Вооруженным силам, которую оказывает Порошенко, трудно подсчитать. Надеюсь, что в январе все-таки этот фарс закончится и санкции будут выброшены на свалку, где им и место. Поскольку речь идет о Конституции, о принципе верховенства права. А принцип верховенства права – это наш входной билет в Евросоюз. Если он будет так осквернен, как это делает президент Зеленский, нам не увидеть этой перспективы", – сказал адвокат Головань.

Адвокат Новиков: санкции были направлены на блокирование политической деятельности

Адвокат Илья Новиков также констатировал, что одной из задач санкций против лидера "ЕС" было блокирование политической деятельности: "Пока мы сидели здесь, поступила информация, что партия "Слуга народа" планирует съезд и подготовку к новым выборам. Мы говорили, что таким образом президент Зеленский решает свою проблему с выборами. Сейчас оказывается, что мы были правы. Поэтому этот вопрос абсолютно актуален – может ли действующий президент, который находится на седьмом году своего пятилетнего срока, устранять любого своего конкурента путем введения санкций", – отмечает Новиков.

Ошибки в Указе и материалы ЕСПЧ: что еще выяснил суд

В ходе судебного заседания также выяснилось, что первоначальный текст Указа с ошибками до сих пор находится на официальных сайтах президента и СНБО, и на его основании 13 февраля 2025 года другие органы начали применять ограничения в отношении лидера "ЕС", в частности, блокировку банковских счетов и карт.

Также суд, несмотря на возражения представителей власти, приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года, которым Европейский суд по правам человека признает, что подсанкционные лица в Украине не имеют достаточной возможности защищать свои права и надлежащих процессуальных гарантий против произвола во время судебного пересмотра решения о применении санкций. К материалам также приобщили документы Совета Европы и Европейского Союза, которые осуждают внесудебные санкции против лидера оппозиции.

Следующее заседание запланировано на 5 января 2026 года.