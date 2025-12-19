РУС
945 31

Против Порошенко одновременно введены санкции Путиным и Зеленским, - адвокат Новиков

новіков

Уголовные дела против Порошенко, возбужденные ГБР по заявлениям Портнова, и уголовные дела против пятого президента в России имеют много общего.

Об этом в комментарии журналистам сказал адвокат Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Параллели между российским следствием и ГБР

Он, в частности, напомнил о недавнем сообщении Генпрокуратуры РФ об обвинениях в "геноциде народа Донбасса" против Порошенко и ряда других украинских деятелей.

Адвокат провел параллели между этими делами. "Эта ситуация просто яркое совпадение, почти полное, между тем, что происходит в российском следствии, и тем, что происходит в ГБР", – говорит Илья Новиков.

Масштаб дел РФ и юридическая стратегия Кремля

"Мы знаем, что в марте 2014 года в российском Следственном комитете было создано отдельное главное управление для расследования того, что они называют "геноцидом донецкого народа", или "луганского народа" или "русского народа", – сказал Новиков.

"В этом производстве была гигантская куча документов, более 100 тысяч так называемых "свидетелей" и более 20 тысяч так называемых "потерпевших". Тот факт, что они наконец определились в конце 2025 года, это определенный маркер, определенные признаки того, что происходит. Прежде всего нужно понимать, что россияне очень вкладываются в попытку юридически отбелить свою военную агрессию на уровне международных институтов", – объясняет адвокат.

"Второй момент, на который нужно обратить внимание, откуда там Басманный суд. Басманный суд – это такая аналогичная структура, как Печерский суд. Это главный уголовный суд, через который проводятся в том числе политически мотивированные решения уголовных процессов", – говорит Новиков.

Производство против Порошенко и роль Портнова

Он также напомнил, что против Порошенко на определенном этапе в Украине открыли более 100 производств, за которыми стоял Андрей Портнов. "Они объединялись, разъединялись, мы даже не можем оперативно отследить, сколько их сейчас, но их точно десятки. Мы точно знаем, что там стоит подпись Портнова. Андрей Портнов сам выступал лично как заявитель в этих производствах, которые абсолютно вкладываются в российские нарративы, попадают в логику, которая есть в российских обвинениях против Порошенко", – говорит Новиков.

"И по состоянию на декабрь 2025 года, когда россияне объявили, что они свое уголовное дело передали в так называемый "Верховный суд Донецкой Народной Республики", по состоянию на этот момент не закрыты производства в Государственном бюро расследований, хотя Портнова уже больше полугода нет. И эта ситуация не требует объяснения. Наоборот, я считаю, что она настолько очевидна, откуда эти дела взялись здесь в ГБР, и настолько очевидно, почему ГБР до сих пор не считает целесообразным сказать, что они уже разобрались и их можно закрывать", – считает Новиков.

"Может, наконец, это будет последним стимулом, когда уже россияне определили, что они обвиняют в "геноциде" Порошенко, Залужного, других генералов, других чиновников, кто реально участвовал в войне, в организации сопротивления, как на первом этапе с 2014 года, так и во время полномасштабного вторжения. Может быть, это все же будет признаком того, что уже пора пересмотреть и закрыть политически мотивированные уголовные производства против Порошенко здесь", – считает адвокат.

"Потому что это абсолютно абсурдная ситуация, когда оказывается, что Порошенко – единственный человек, против которого существуют одновременно санкции Путина и Зеленского. Единственным человеком, против которого существуют уголовные производства, тождественные по логике, которая в них заложена, и в российской генеральной прокуратуре, и в ГБР по состоянию на декабрь 2025 года", – резюмирует Новиков.

Обвинения РФ против Порошенко

8 декабря этого года стало известно, что Генеральная прокуратура России утвердила обвинительный заключение в отношении "высшего политического руководства" Украины, в частности в отношении Порошенко, Залужного, Турчинова и других. По версии российского следствия, с апреля 2014 года "обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида" населения Донецкой и Луганской областей "отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и другим вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации". Украинским деятелям заочно предъявили обвинение по статье о геноциде, а уголовное дело передали из Басманного суда Москвы в суд в оккупированной Донецкой области.

Как известно, в 2024 году Росфинмониторинг внес Петра Порошенко в реестр "террористов и экстремистов" за финансирование ВСУ.

Новиков Илья (254) Порошенко Петр (19690)
Топ комментарии
+9
Портнов здох але справа його живе завдяки....
показать весь комментарий
19.12.2025 19:03 Ответить
+5
З 19 року зелена ДБР і прокуратура бігають за Порошенком і видумують справи одна безглудіша іншої.Навіть у наших ручних судах ці шиті гнилими нитками справи розсипаються.Тоді Зе без всякого суду наклав санкції на громадянина України,який на відміну від його квартального шобла країну не грабував і з неї не тікав.Як це все назвать?
показать весь комментарий
19.12.2025 19:11 Ответить
+5
Зелені дегенерати вам скажуть, що Порошенко разом з медведчуком працювали на путіна а ці всі справи від РФ то лише операція прикриття...
показать весь комментарий
19.12.2025 19:15 Ответить
Логічно.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:01 Ответить
Це ще раз підтверджує виконання зеленським завдань отриманих в Омані від патрушева!!
Системні та узгоджені за цілями і часом дії зеленського проти України!!
Єрмак з помічниками ригоАНАЛІВ, виконують завдання бесєди!!
показать весь комментарий
19.12.2025 19:21 Ответить
Так Портнов ж копитнувся - він вже передумав подавати заяви
показать весь комментарий
19.12.2025 19:02 Ответить
Портнов здох але справа його живе завдяки....
показать весь комментарий
19.12.2025 19:03 Ответить
....зеленій гниді.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:50 Ответить
А шо тут дивного?
показать весь комментарий
19.12.2025 19:04 Ответить
...хоть би проти Голобородька хоть би щось включили, якби опоседковано Міндічу
показать весь комментарий
19.12.2025 19:04 Ответить
хай трибуну в Раді заблокує
показать весь комментарий
19.12.2025 19:06 Ответить
Навіщо?
показать весь комментарий
19.12.2025 19:18 Ответить
не знаю, по приколу. хоча б щось зробить корисного.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:19 Ответить
па_пріколу ти проголосував. Радуйся. ТЦК тебе шукає.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:27 Ответить
оце ти шУтнік а-ха-ха
показать весь комментарий
19.12.2025 19:32 Ответить
За пріколами до безглуздої
показать весь комментарий
19.12.2025 19:49 Ответить
вона вже не витягує, їй треба підмога
показать весь комментарий
19.12.2025 19:56 Ответить
Табло ВР давно проводить голосування самостійно, присутність депутатів та спікера не обов'язкові. Це сталось після того, як апарату ВР підняли з/п до хмар.
Блокування трибуни до одного місця. "Зробили разом".
показать весь комментарий
19.12.2025 19:26 Ответить
Фейк же
показать весь комментарий
19.12.2025 19:50 Ответить
З 19 року зелена ДБР і прокуратура бігають за Порошенком і видумують справи одна безглудіша іншої.Навіть у наших ручних судах ці шиті гнилими нитками справи розсипаються.Тоді Зе без всякого суду наклав санкції на громадянина України,який на відміну від його квартального шобла країну не грабував і з неї не тікав.Як це все назвать?
показать весь комментарий
19.12.2025 19:11 Ответить
без всякого суду наклав санкції на одного громадянина, чи їх там цілий список?
показать весь комментарий
19.12.2025 19:30 Ответить
Так,там цілий список.Але тільки на Пороха санкції накладені превентивно
показать весь комментарий
19.12.2025 19:51 Ответить
превентивно це як?
показать весь комментарий
19.12.2025 19:55 Ответить
Зеленський - холуй (слуга) Путіна. Він повторює вслід за путіним санкції проти Порошенка.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:13 Ответить
Я б у слові холуй прибрав би пару літер
показать весь комментарий
19.12.2025 19:58 Ответить
Зелені дегенерати вам скажуть, що Порошенко разом з медведчуком працювали на путіна а ці всі справи від РФ то лише операція прикриття...
показать весь комментарий
19.12.2025 19:15 Ответить
що паскудного - слід визнати, що Україна як держава на міжнародному рівні досі не довела ту очевидну істину, що касапська правоохорона система (починаючи з поліцейської служби, слідчі органи, юстиція, судові інстанції аж до найвищої вулючно з конституційним судом) не відповідають міжнародним цивілізованим стандартам, є інструментами авторитарної держави. І тому їхні висновки мусять ігноруватись. А найкраще - щоб був документ про необхідність такого ігнору. І цього документу повинна добитись українська влада.
Але це - не про чинну владу ЕрЗе і його слуг уродів...
показать весь комментарий
19.12.2025 19:18 Ответить
а шо за "санкції" від підораші? заборона продавати цукерки?
показать весь комментарий
19.12.2025 19:19 Ответить
Серіали "грінфілм".
показать весь комментарий
19.12.2025 19:23 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 19:22 Ответить
про "санкції" підораші розповідає громадянин(!) підораші! попереджаючи вереск представників однієї секти, розповідаю - Новікову на батьківщині анулювали адвокатську ліцензію але не громадянство! а тепер питання до тих, хто володіє інформацією - у нас в Україні вже "можна" мати в одній кишені паспорт України, а в іншій - паспорт підораші???
показать весь комментарий
19.12.2025 19:37 Ответить
"Подібне тягнеться до подібного"!
показать весь комментарий
19.12.2025 19:39 Ответить
Незламна потужність, у "потужного" до Порошенко. Якби був трохи розумніший, відмінив би свій указ і не ганьбився.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:41 Ответить
звідки той розум у зелені? у туфельки інфузорії більше чим у зельонкіна бо розумний не пішов би у презики.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:58 Ответить
 
 