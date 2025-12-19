Против Порошенко одновременно введены санкции Путиным и Зеленским, - адвокат Новиков

Уголовные дела против Порошенко, возбужденные ГБР по заявлениям Портнова, и уголовные дела против пятого президента в России имеют много общего.

Об этом в комментарии журналистам сказал адвокат Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Параллели между российским следствием и ГБР

Он, в частности, напомнил о недавнем сообщении Генпрокуратуры РФ об обвинениях в "геноциде народа Донбасса" против Порошенко и ряда других украинских деятелей.

Адвокат провел параллели между этими делами. "Эта ситуация просто яркое совпадение, почти полное, между тем, что происходит в российском следствии, и тем, что происходит в ГБР", – говорит Илья Новиков.

Масштаб дел РФ и юридическая стратегия Кремля

"Мы знаем, что в марте 2014 года в российском Следственном комитете было создано отдельное главное управление для расследования того, что они называют "геноцидом донецкого народа", или "луганского народа" или "русского народа", – сказал Новиков.

"В этом производстве была гигантская куча документов, более 100 тысяч так называемых "свидетелей" и более 20 тысяч так называемых "потерпевших". Тот факт, что они наконец определились в конце 2025 года, это определенный маркер, определенные признаки того, что происходит. Прежде всего нужно понимать, что россияне очень вкладываются в попытку юридически отбелить свою военную агрессию на уровне международных институтов", – объясняет адвокат.

"Второй момент, на который нужно обратить внимание, откуда там Басманный суд. Басманный суд – это такая аналогичная структура, как Печерский суд. Это главный уголовный суд, через который проводятся в том числе политически мотивированные решения уголовных процессов", – говорит Новиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иск Порошенко об отмене санкций СНБО: решение ожидается в начале 2026 года

Производство против Порошенко и роль Портнова

Он также напомнил, что против Порошенко на определенном этапе в Украине открыли более 100 производств, за которыми стоял Андрей Портнов. "Они объединялись, разъединялись, мы даже не можем оперативно отследить, сколько их сейчас, но их точно десятки. Мы точно знаем, что там стоит подпись Портнова. Андрей Портнов сам выступал лично как заявитель в этих производствах, которые абсолютно вкладываются в российские нарративы, попадают в логику, которая есть в российских обвинениях против Порошенко", – говорит Новиков.

"И по состоянию на декабрь 2025 года, когда россияне объявили, что они свое уголовное дело передали в так называемый "Верховный суд Донецкой Народной Республики", по состоянию на этот момент не закрыты производства в Государственном бюро расследований, хотя Портнова уже больше полугода нет. И эта ситуация не требует объяснения. Наоборот, я считаю, что она настолько очевидна, откуда эти дела взялись здесь в ГБР, и настолько очевидно, почему ГБР до сих пор не считает целесообразным сказать, что они уже разобрались и их можно закрывать", – считает Новиков.

"Может, наконец, это будет последним стимулом, когда уже россияне определили, что они обвиняют в "геноциде" Порошенко, Залужного, других генералов, других чиновников, кто реально участвовал в войне, в организации сопротивления, как на первом этапе с 2014 года, так и во время полномасштабного вторжения. Может быть, это все же будет признаком того, что уже пора пересмотреть и закрыть политически мотивированные уголовные производства против Порошенко здесь", – считает адвокат.

Читайте также: Дело о санкциях против Порошенко – это маркер того, что происходит в стране, – адвокат Новиков

"Потому что это абсолютно абсурдная ситуация, когда оказывается, что Порошенко – единственный человек, против которого существуют одновременно санкции Путина и Зеленского. Единственным человеком, против которого существуют уголовные производства, тождественные по логике, которая в них заложена, и в российской генеральной прокуратуре, и в ГБР по состоянию на декабрь 2025 года", – резюмирует Новиков.

Обвинения РФ против Порошенко

8 декабря этого года стало известно, что Генеральная прокуратура России утвердила обвинительный заключение в отношении "высшего политического руководства" Украины, в частности в отношении Порошенко, Залужного, Турчинова и других. По версии российского следствия, с апреля 2014 года "обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида" населения Донецкой и Луганской областей "отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и другим вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации". Украинским деятелям заочно предъявили обвинение по статье о геноциде, а уголовное дело передали из Басманного суда Москвы в суд в оккупированной Донецкой области.

Как известно, в 2024 году Росфинмониторинг внес Петра Порошенко в реестр "террористов и экстремистов" за финансирование ВСУ.