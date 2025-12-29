Зеленський обговорив із канцлером Мерцом переговори з Трампом і російські фейки

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої поінформував про результати зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді та обговорив російські спроби зірвати дипломатичний процес.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм президента.

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"Щойно говорили з канцлером Мерцом. Передусім обговорили результати зустрічі з Президентом Трампом і його командою у Флориді", - написав він.

Зеленський поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання. І подякував Мерцу за поради та постійну координацію. Також вони обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким Москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни.

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Путіну треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття. Україна робить усе, щоб мир був. Росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції", - наголосив Зеленський.

"Дякую Німеччині, всім у Європі та Сполученим Штатам за підтримку на шляху до миру", - резюмував президент.

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Раніше в німецькому уряді запевнили, що підтримка України з боку ФРН не зменшується.