Зеленський обговорив із канцлером Мерцом переговори з Трампом і російські фейки
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої поінформував про результати зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді та обговорив російські спроби зірвати дипломатичний процес.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм президента.
"Щойно говорили з канцлером Мерцом. Передусім обговорили результати зустрічі з Президентом Трампом і його командою у Флориді", - написав він.
Зеленський поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання. І подякував Мерцу за поради та постійну координацію. Також вони обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким Москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни.
Путіну треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття. Україна робить усе, щоб мир був. Росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції", - наголосив Зеленський.
"Дякую Німеччині, всім у Європі та Сполученим Штатам за підтримку на шляху до миру", - резюмував президент.
Раніше в німецькому уряді запевнили, що підтримка України з боку ФРН не зменшується.
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