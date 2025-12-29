"ЕС" призывает Зеленского немедленно проинформировать ВР о ходе переговоров с Трампом о мирном урегулировании

Фракция "Европейская Солидарность" обращается к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с инициативой немедленного созыва специального заседания парламента, на которое просим пригласить президента Владимира Зеленского и других представителей украинской переговорной команды и проинформировать Верховную Раду о ходе переговоров и достигнутых договоренностях.

Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская Солидарность", опубликованном на сайте, информирует Цензор.НЕТ

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Немедленно провести встречу с депутатами

"Мы обращаемся к спикеру парламента и представительнице президента Украины в ВР Галине Михайлюк по поводу организации встречи Владимира Зеленского со всеми фракциями парламента 30-31 декабря", - говорится в заявлении.

"Сейчас депутаты из СМИ узнают, что существует план из 20 пунктов, 90% которого якобы согласовано с партнерами. Напомним, что год назад Зеленский в стенах парламента представил свои планы победы и устойчивости, которые затем поддержали все сельсоветы страны. Хочется знать, как эти планы коррелируются с 20 пунктами. Почему Верховная Рада последней узнает о намерениях власти провести выборы или организовать референдум во время действия военного положения, хотя объявление выборов – это исключительно полномочия ВР?", - интересуются во фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай о переговорах Трампа и Зеленского: Мы приняли во внимание результаты встречи

"ЕС" подчеркивает, что первым и ключевым пунктом любых переговоров с РФ должно быть полное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня. Это – тест на готовность Москвы к реальному миру и завершению войны.

Во время совместного брифинга руководителей Украины и США президент Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности ратификации Конгрессом США будущего соглашения о безопасности. В это время украинский парламент остается полностью исключенным из мирного процесса, не получает никакой официальной информации о ходе и результатах переговоров, хотя именно на парламент президент Зеленский планирует переложить всю полноту ответственности за имплементацию достигнутых им и его командой договоренностей.

"ЕС" настаивает на немедленном и исчерпывающем информировании депутатов о ходе мирных переговоров и надлежащем вовлечении парламента в мирный процесс. Очевидно, это требует восстановления субъектности парламента, немедленного переформатирования большинства и создания проевропейской коалиции, которая должна восстановить доверие к парламенту, объединиться вокруг защиты национальных интересов Украины.

Читайте также: Европейские лидеры положительно оценили мирные переговоры Зеленского и Трампа по Украине

Необходимо сформировать рабочие группы

Формирование рабочих групп в рамках мирного процесса требует профессионального подхода, а не очередных ритуалов вокруг 3-4 менеджеров. Призываем включить в рабочие группы профессионалов, имеющих соответствующий опыт и авторитет, которые успешно работали с администрацией Трампа, нашими американскими и европейскими партнерами. Представители рабочих групп должны на постоянной основе информировать парламент о ходе мирных переговоров и достигнутых договоренностях.

"Украинцы стремятся к справедливому миру. Это требует серьезной, ответственной и профессиональной работы всех нас – и власти, и оппозиции, и гражданского общества", – подчеркнули во фракции.

Проект плана прекращения войны