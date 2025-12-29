РУС
"ЕС" призывает Зеленского немедленно проинформировать ВР о ходе переговоров с Трампом о мирном урегулировании

евросолидарность

Фракция "Европейская Солидарность" обращается к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с инициативой немедленного созыва специального заседания парламента, на которое просим пригласить президента Владимира Зеленского и других представителей украинской переговорной команды и проинформировать Верховную Раду о ходе переговоров и достигнутых договоренностях.

Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская Солидарность", опубликованном на сайте, информирует Цензор.НЕТ

Немедленно провести встречу с депутатами

"Мы обращаемся к спикеру парламента и представительнице президента Украины в ВР Галине Михайлюк по поводу организации встречи Владимира Зеленского со всеми фракциями парламента 30-31 декабря", - говорится в заявлении.

"Сейчас депутаты из СМИ узнают, что существует план из 20 пунктов, 90% которого якобы согласовано с партнерами. Напомним, что год назад Зеленский в стенах парламента представил свои планы победы и устойчивости, которые затем поддержали все сельсоветы страны. Хочется знать, как эти планы коррелируются с 20 пунктами. Почему Верховная Рада последней узнает о намерениях власти провести выборы или организовать референдум во время действия военного положения, хотя объявление выборов – это исключительно полномочия ВР?", - интересуются во фракции.

"ЕС" подчеркивает, что первым и ключевым пунктом любых переговоров с РФ должно быть полное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня. Это – тест на готовность Москвы к реальному миру и завершению войны.

Во время совместного брифинга руководителей Украины и США президент Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности ратификации Конгрессом США будущего соглашения о безопасности. В это время украинский парламент остается полностью исключенным из мирного процесса, не получает никакой официальной информации о ходе и результатах переговоров, хотя именно на парламент президент Зеленский планирует переложить всю полноту ответственности за имплементацию достигнутых им и его командой договоренностей.

"ЕС" настаивает на немедленном и исчерпывающем информировании депутатов о ходе мирных переговоров и надлежащем вовлечении парламента в мирный процесс. Очевидно, это требует восстановления субъектности парламента, немедленного переформатирования большинства и создания проевропейской коалиции, которая должна восстановить доверие к парламенту, объединиться вокруг защиты национальных интересов Украины.

Необходимо сформировать рабочие группы

Формирование рабочих групп в рамках мирного процесса требует профессионального подхода, а не очередных ритуалов вокруг 3-4 менеджеров. Призываем включить в рабочие группы профессионалов, имеющих соответствующий опыт и авторитет, которые успешно работали с администрацией Трампа, нашими американскими и европейскими партнерами. Представители рабочих групп должны на постоянной основе информировать парламент о ходе мирных переговоров и достигнутых договоренностях.

"Украинцы стремятся к справедливому миру. Это требует серьезной, ответственной и профессиональной работы всех нас – и власти, и оппозиции, и гражданского общества", – подчеркнули во фракции.

Проект плана прекращения войны

Так немає переговорів. Є їхня імітація з усіх сторін.
29.12.2025 17:49 Ответить
Обід був смачний, все😸
29.12.2025 17:52 Ответить
не тільки смачний, але й міцний!
"Чебурек" тільки сьогодні розпочав домовлятися про наступну зустріч - не памятає, що було вчора...
29.12.2025 17:55 Ответить
Лежав на пісочку поки сало на пузі зв'яжеться 🐷
29.12.2025 17:57 Ответить
"...Чому Верховна Рада останньою дізнається про наміри влади провести вибори чи організувати референдум під час дії воєнного стану..." - тому що в парламентсько- президентській державі є наша бубочка і "чебурєчек", які ложили ... і ... по 17 на всі Закони!
29.12.2025 17:53 Ответить
Зелю і весь "істеблішмент" на ковьор!
29.12.2025 17:54 Ответить
ЯК ТРАМП ВВІЧЛИВО поюзав преза України - та!!! треба розвповісти у ВР. Але кому? - калоліція РИГОслуг втекла на Мальдіви після того як НАБУ накрили сейфи набиті їхніми преміальними на свята ...

https://www.youtube.com/watch?v=bdXodOu1IQ0

Швець - про реальні вимоги до Україні, як результат вчорашніх пермовин

ОДНА З ВАЖЛИВИХ ІНФОРМАЦІЙ з цього відео - більшість відомих експертів на каналі FOX перед перемовинами Трам -Зе вважали її некорисною, бо не на Україну треба весь тиск робити а на хутіна...

Й ще в продовження , тому як Трамп "дослухається" експертів на своєму улюбленному ТБ каналі
1.Отримання Трампом вказівок від хйла ДО перемовин з Зе тривав більше години . Розмова з з Зе , включаючи час на вечерю без журналістів , зайняв менше часу , якщо прийняти до уваги кількісь співбесідників за столом з обох сторін та ще жування їжі...
2. Вже не кажучи про те, що рапорт Трампа хйлу ПІСЛЯ пермовин з ЗЕ тривав більше 2 годин .

Тобто, це вже мій висновок-запитання - ТРАМП вже напряму виконує роботу Вітька з Зятьком , юзаючи преза України?
29.12.2025 17:56 Ответить
Вибачте, спочатку секс, потім балачки.
29.12.2025 17:56 Ответить
Ага! Багато хочуть! Щоб Зеля так прийшов, і відкрито розказав, про що вони з Пуйлом тихо домовляються. Дивіться шоу на сцені, та плескайте в ладоньки, і не лізьте в тихі договорняки за лаштунками.
29.12.2025 18:03 Ответить
 
 