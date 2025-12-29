"ЄС" закликає Зеленського негайно поінформувати ВР про хід переговорів із Трампом щодо мирного врегулювання

Фракція "Європейська Солідарність" звертається до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з ініціативою негайного скликання спеціального засідання Парламенту, на яке просимо запросити президента Володимира Зеленського та інших представників української переговорної команди і поінформувати Верховну Раду про хід переговорів і досягнуті домовленості.

Про це йдеться в заяві фракції "Європейська Солідарність", опублікованій на сайті, інформує Цензор.НЕТ

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Негайно провести зустріч з депутатами

"Ми звертаємося до спікера парламенту і представниці президента України у ВР Галини Михайлюк щодо організації зустрічі Володимира Зеленського з усіма фракціями парламенту 30-31 грудня", - ідеться в заяві.

"Наразі депутати зі ЗМІ дізнаються, що існує план із 20 пунктів, 90% якого начебто узгоджено з партнерами. Нагадаємо, що рік тому Зеленський у стінах Парламенту презентував свої плани перемоги та стійкості, які потім підтримали всі сільради країни. Хочеться знати, як ці плани корелюються із 20 пунктами. Чому Верховна Рада останньою дізнається про наміри влади провести вибори чи організувати референдум під час дії воєнного стану, хоча оголошення виборів – це виключно повноваження ВР?", - цікавляться у фракції.

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"ЄС" наголошує, що першим і ключовим пунктом будь-яких переговорів з рф має бути повне, безумовне і всеосяжне припинення вогню. Це – тест на готовність москви до реального миру і завершення війни.

Під час спільного брифінгу очільників України і США президент Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості ратифікації Конгресом США майбутньої безпекової угоди. У цей час український парламент залишається повністю виключеним з мирного процесу, не отримує жодної офіційної інформації про хід та результати переговорів, хоча саме на парламент президент Зеленський планує перекласти всю повноту відповідальності за імплементацію досягнутих ним і його командою домовленостей.

"ЄС" наполягає на негайному та вичерпному інформуванні депутатів про хід мирних переговорів і належного залучення парламенту до мирного процесу. Очевидно, це потребує відновлення субʼєктності парламенту, негайного переформатування більшості і створення проєвропейської коаліції, яка має відновити довіру до парламенту, обʼєднатися навколо захисту національних інтересів України.

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Необхідно сформувати робочі групи

Формування робочих груп у межах мирного процесу вимагає професійного підходу, а не чергових ритуалів навколо 3-4 менеджерів. Закликаємо включити до робочих груп професіоналів, які мають відповідний досвід і авторитет, які успішно працювали з адміністрацією Трампа, нашими американськими та європейськими партнерами. Представники робочих груп мають на постійній основі інформувати парламент про хід мирних переговорів і досягнуті домовленості.

"Українці прагнуть справедливого миру. Це потребує серйозної, відповідальної і професійної роботи всіх нас – і влади, і опозиції, і громадянського суспільства", - наголосили у фракції.

Проєкт плану припинення війни