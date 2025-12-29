РУС
Зеленский связал фейки России с качественной коммуникацией Украины и США

Зеленский рассказал Ринкевичсу о российских провокациях и фейках

Заявления российских чиновников о якобы срыве Украиной мирных переговоров свидетельствуют об эффективности нынешнего взаимодействия Киева и Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского, сделанном во время телефонного разговора с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Глава государства подчеркнул, что распространение Россией фейковых обвинений является реакцией на прогресс в международных контактах Украины, в частности с Соединенными Штатами.

Читайте также: Зеленский поговорил со Стуббом: "Готовим новые встречи в Европе"

Зеленский о коммуникации с США

Во время разговора Владимир Зеленский проинформировал президента Латвии о встрече с президентом США Дональдом Трампом, а также о дальнейшей работе с американской переговорной командой. По словам президента, эти контакты имеют практические результаты и укрепляют позиции Украины.

Президент подчеркнул, что российские попытки дискредитировать Украину только подтверждают правильность выбранного курса.

"Очень хорошо поработали, и тот факт, что россияне пытаются сейчас сорвать прогресс очередными фейками, только подтверждает качество наших встреч и коммуникации с американской стороной", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства пригласил президента Латвии посетить Украину с официальным визитом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию, тот был "шокирован и возмущен", - Кремль

Реакция на заявления России об "атаке" и переговоры

Перед этим в России прозвучали заявления о якобы ударе Украины по резиденции Владимира Путина. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что эти события могут повлиять на переговорную позицию Москвы, одновременно заявляя о намерении продолжать контакты с США.

Впоследствии помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп якобы корректирует свои подходы к Украине и ее президенту. В то же время в Украине отмечают, что подобные заявления являются элементом информационного давления и не соответствуют реальному состоянию переговорного процесса.

Читайте также: Путин не подает никаких сигналов к миру с Украиной, - Зеленский

Трамп "очень разгневан"

В то же время лидер США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Путин рассказал ему о якобы попытке Украины атаковать его резиденцию в Новгородской области утром 29 декабря. Глава Белого дома "очень разгневан" из-за этого.

Так он заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

"Сейчас не время для этого, так нельзя. Я был очень разгневан из-за этого. Ну, мы выясним. Вы говорите, что атаки могло и не быть. Это тоже возможно. Но Путин сказал мне это сегодня утром", - заявил американский политик.

Читайте также: Мы ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, договариваемся о встрече Зеленского и Трампа в январе, - Умеров. ФОТО

+3
Корумпована, бездарна влада Зеленського - це єдина надія росії в цій війні.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:09 Ответить
+2
На біле каже чорне на чорне біле..всі з розуму вийшли і відбувається якийсь сюрреалістичний цирк.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:01 Ответить
+2
"Комунікатор" сраний...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:08 Ответить
То, не сци - винеси "домовленості" на обговорення до ВР.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:00 Ответить
На біле каже чорне на чорне біле..всі з розуму вийшли і відбувається якийсь сюрреалістичний цирк.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:01 Ответить
Якісна комунікація - це, коли обидва несуть повну фігню, і обидва роблять вигляд, що все норм.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:02 Ответить
Всі мали дуже гарну розмову...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:06 Ответить
а як та комунікація була НЕ якісна, то і пуйло зі своїми рашистами тільки правду б казали і ніяких фейків?

Зе, йди у ... відпустку новорічну на пару тижнів (і Ленку треба по...бачити хоч пару раз, і Юзіка монобільшість треба в раду повернути) І сам відпочинь, і від тебе відпочити дай.

Зроби Україні свято.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:47 Ответить
******** трампону - аж гай шумить...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:03 Ответить
Аби не завагітнів. 😁
показать весь комментарий
29.12.2025 22:07 Ответить
дЄрмак заревнує...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:13 Ответить
Супер потужний прорив! Домовились домовлятись, і виключили з процесу Європу. Ні про які гарантій зі сторони Європейських країн. Виключно підписує Зеля гарантії з Трампом і Пуйлом.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:07 Ответить
"Комунікатор" сраний...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:08 Ответить
Комунікації??? 😳. Це те коли вчора з однієї миски їли🐱
показать весь комментарий
29.12.2025 22:08 Ответить
Корумпована, бездарна влада Зеленського - це єдина надія росії в цій війні.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:09 Ответить
"Корумпована, бездарна влада Зеленського" - це головний і улюблений нарратив Кремля. Ти спалився, кацапе!
показать весь комментарий
29.12.2025 22:39 Ответить
Все вірно сказав . Переговори Зеленського з Тромбом і європейцями руйнують постійну пропаганду кацапів про те , що про Україну вони будуть домовлятись лише з американцями
показать весь комментарий
29.12.2025 22:10 Ответить
Населення Латвії менше Києва. При всій повазі до латишів, чи потрібно президенту витрачати час, щоб про щось їх інформувати? У Гондурас він теж подзвонить?
показать весь комментарий
29.12.2025 22:12 Ответить
там телефони ще не встановили...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:16 Ответить
Чесно, я вже втомився розуміти в ту дичину яка відбувається протягом оцих днів..
показать весь комментарий
29.12.2025 22:12 Ответить
психологічний тиск - щось важливе на черзі....
Не покидайте ефір...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:15 Ответить
Не розраховано на розуміння, треба вірити і радісно кліпати очима, який потужний та розумний наш президент💩
показать весь комментарий
29.12.2025 22:21 Ответить
"Зеленський пов'язав фейки Росії з якісною комунікацією України та США"
А як бокс в Овальному?
Послідовники зечуми зачекались вже на кунг-фу в Овальному.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:14 Ответить
​А хто дивився репортаж з Мар-а-Лаго? Помітили, як Зе кривив свого фейса у сарказмі, коли тромб брехав, що ***** хоче завершення війни та допомогти Україні у відбудові? Як він відвертався, бідолага... Вперше мені стало його шкода... таке навантаження на нервову систему, і зірватися не можна...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:16 Ответить
І до чого якісного накомунікатило це недорозуміння і його подєльнік Чебурек? Місяць часу вже дивимось клоунаду з остаточними потужними переговорами, драфтами, треками та іншою *******
показать весь комментарий
29.12.2025 22:18 Ответить
Це пов'язане лише з тим, що ************* не потрібне ніяке перемирря і потрібен привід, за яким трумп потім пояснить зєлє та своїм виборцям, чому знов не ввів санкцій проти рашки і не дав томагавки Україні, після чергового злочину рашки.
***** з трумпом грають одну гру.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:19 Ответить
В чому якісність комунікацаії? В тому, що трампло терміново підтримало брехню *****?
ВладімірСсанич, не буду, навіть, ображати. Прокинься. Дивись на речі реально. У цих старих підофілів своя гра проти світопорядку, в якій ти- пішак.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:27 Ответить
А що Зеленському базікати, якщо Трамп вивалив Зелі весь компромат на нього і його команду. Зеленського додушують на капітуляцію і фальсифікацію виборів.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:40 Ответить
 
 