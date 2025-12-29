Зеленский связал фейки России с качественной коммуникацией Украины и США

Заявления российских чиновников о якобы срыве Украиной мирных переговоров свидетельствуют об эффективности нынешнего взаимодействия Киева и Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского, сделанном во время телефонного разговора с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Глава государства подчеркнул, что распространение Россией фейковых обвинений является реакцией на прогресс в международных контактах Украины, в частности с Соединенными Штатами.

Читайте также: Зеленский поговорил со Стуббом: "Готовим новые встречи в Европе"

Зеленский о коммуникации с США

Во время разговора Владимир Зеленский проинформировал президента Латвии о встрече с президентом США Дональдом Трампом, а также о дальнейшей работе с американской переговорной командой. По словам президента, эти контакты имеют практические результаты и укрепляют позиции Украины.

Президент подчеркнул, что российские попытки дискредитировать Украину только подтверждают правильность выбранного курса.

"Очень хорошо поработали, и тот факт, что россияне пытаются сейчас сорвать прогресс очередными фейками, только подтверждает качество наших встреч и коммуникации с американской стороной", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства пригласил президента Латвии посетить Украину с официальным визитом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию, тот был "шокирован и возмущен", - Кремль

Реакция на заявления России об "атаке" и переговоры

Перед этим в России прозвучали заявления о якобы ударе Украины по резиденции Владимира Путина. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что эти события могут повлиять на переговорную позицию Москвы, одновременно заявляя о намерении продолжать контакты с США.

Впоследствии помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп якобы корректирует свои подходы к Украине и ее президенту. В то же время в Украине отмечают, что подобные заявления являются элементом информационного давления и не соответствуют реальному состоянию переговорного процесса.

Читайте также: Путин не подает никаких сигналов к миру с Украиной, - Зеленский

Трамп "очень разгневан"

В то же время лидер США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Путин рассказал ему о якобы попытке Украины атаковать его резиденцию в Новгородской области утром 29 декабря. Глава Белого дома "очень разгневан" из-за этого.

Так он заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Сейчас не время для этого, так нельзя. Я был очень разгневан из-за этого. Ну, мы выясним. Вы говорите, что атаки могло и не быть. Это тоже возможно. Но Путин сказал мне это сегодня утром", - заявил американский политик.

Напомним, в понедельник, 29 декабря, Зеленский заявил, что Россия готовит почву для ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Читайте также: Мы ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, договариваемся о встрече Зеленского и Трампа в январе, - Умеров. ФОТО