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Новини Атака БПЛА на резиденцію Путіна
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Переговорна позиція РФ щодо України стане жорсткішою після атаки на резиденцію Путіна, - Пєсков

Атака на резиденцію Путіна: що кажуть в Кремлі?

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переговорна позиція РФ щодо України стане жорсткішою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

Пєсков назвав "атаку" на резиденцію Путіна терористичним актом, спрямованим і проти Путіна, і проти зусиль Трампа.

Водночас він не надав деталей, що саме планують робити. Про це Кремль не повідомлятиме публічно.

Також у Путіна не можуть відповісти, наскільки "атака" Києва на держрезиденцію Путіна відкинула назад переговорний процес щодо України.

Читайте: Моді про "атаку" на резиденцію Путіна: Глибоко стурбований, не варто шкодити мирному процесу

Що передувало?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

Читайте також: МЗС Литви про "атаку" на резиденцію Путіна: "Операція Кремля під чужим прапором, щоб виправдати удари по Україні"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1886) росія (70808)
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Топ коментарі
+45
ООООООО ЦЕ КЛАСИКА.

Точно так буде і після відведення військ і після скорочення армії і тд. Підірвуть будку і скажуть ну все тепер вам треба віддати Львів.

З шулером в карти не грають - йому ламають руки
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30.12.2025 11:45 Відповісти
+25
Що знову "сахарок рязанський"? На щось більш правдоподібне фантазії у цих дегенератів не вистачає.
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30.12.2025 11:43 Відповісти
+24
тобто до цього кацапи були зацікавлені в переговорах?
а тут бац .. будуть жорстокишими ? ...

але тампон все одна встане на сторону ху*ла
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30.12.2025 11:48 Відповісти

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