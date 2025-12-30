Переговорна позиція РФ щодо України стане жорсткішою після атаки на резиденцію Путіна, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переговорна позиція РФ щодо України стане жорсткішою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо?
Пєсков назвав "атаку" на резиденцію Путіна терористичним актом, спрямованим і проти Путіна, і проти зусиль Трампа.
Водночас він не надав деталей, що саме планують робити. Про це Кремль не повідомлятиме публічно.
Також у Путіна не можуть відповісти, наскільки "атака" Києва на держрезиденцію Путіна відкинула назад переговорний процес щодо України.
Що передувало?
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
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Точно так буде і після відведення військ і після скорочення армії і тд. Підірвуть будку і скажуть ну все тепер вам треба віддати Львів.
З шулером в карти не грають - йому ламають руки
а тут бац .. будуть жорстокишими ? ...
але тампон все одна встане на сторону ху*ла