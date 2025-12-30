Переговорна позиція РФ щодо України стане жорсткішою після атаки на резиденцію Путіна, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переговорна позиція РФ щодо України стане жорсткішою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

Пєсков назвав "атаку" на резиденцію Путіна терористичним актом, спрямованим і проти Путіна, і проти зусиль Трампа.

Водночас він не надав деталей, що саме планують робити. Про це Кремль не повідомлятиме публічно.

Також у Путіна не можуть відповісти, наскільки "атака" Києва на держрезиденцію Путіна відкинула назад переговорний процес щодо України.

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Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

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