Моді про "атаку" на резиденцію Путіна: Глибоко стурбований, не варто шкодити мирному процесу
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прокоментував повідомлення РФ про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
У дописі російською лідер Індії написав:
Глибоко стурбований повідомленнями про атаку на резиденцію президента Російської Федерації. Поточні дипломатичні зусилля є найбільш життєздатним шляхом до припинення бойових дій і досягнення миру.
Ми закликаємо всі зацікавлені сторони залишатися зосередженими на цьому шляху та уникати будь-яких дій, здатних нашкодити процесу
Що передувало?
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
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- розстріляні 3 полонених під гуляйполем видно теж
- убиті в херсоні видно те ж
НОВИЙ СВІТ. Це коли життя уйо..ків як Путін коштує більше в міліони разів за життя нормальних людей.
ІДІТЬ ПІД ТРИ ЧОРТИ СКОТИ