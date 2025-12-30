Моді про "атаку" на резиденцію Путіна: Глибоко стурбований, не варто шкодити мирному процесу

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прокоментував повідомлення РФ про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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У дописі російською лідер Індії написав:

Глибоко стурбований повідомленнями про атаку на резиденцію президента Російської Федерації. Поточні дипломатичні зусилля є найбільш життєздатним шляхом до припинення бойових дій і досягнення миру.

Ми закликаємо всі зацікавлені сторони залишатися зосередженими на цьому шляху та уникати будь-яких дій, здатних нашкодити процесу