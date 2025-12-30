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Новини Атака БПЛА на резиденцію Путіна
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Моді про "атаку" на резиденцію Путіна: Глибоко стурбований, не варто шкодити мирному процесу

Моді прокоментував повідомлення про атаку на резиденцію Путіна

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прокоментував повідомлення РФ про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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У дописі російською лідер Індії написав:

Глибоко стурбований повідомленнями про атаку на резиденцію президента Російської Федерації. Поточні дипломатичні зусилля є найбільш життєздатним шляхом до припинення бойових дій і досягнення миру.

Ми закликаємо всі зацікавлені сторони залишатися зосередженими на цьому шляху та уникати будь-яких дій, здатних нашкодити процесу

Моді прокоментував повідомлення про атаку на резиденцію Путіна

Читайте: МЗС Литви про "атаку" на резиденцію Путіна: "Операція Кремля під чужим прапором, щоб виправдати удари по Україні"

Що передувало?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

Читайте також: Путін - безсоромний брехун, Трамп має спершу перевіряти факти, - конгресмен Бейкон про нібито "атаку" на резиденцію диктатора РФ

Автор: 

Індія (907) путін володимир (25580) росія (70808) Нарендра Моді (73)
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Топ коментарі
+41
Ще одна падаль!
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30.12.2025 11:11 Відповісти
+39
- ростріляні 7 людей під мирноградом видно не шкодять мирному процесу
- розстріляні 3 полонених під гуляйполем видно теж
- убиті в херсоні видно те ж

НОВИЙ СВІТ. Це коли життя уйо..ків як Путін коштує більше в міліони разів за життя нормальних людей.

ІДІТЬ ПІД ТРИ ЧОРТИ СКОТИ
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30.12.2025 11:12 Відповісти
+18
Коли разом з російською нафтою смокчеш і путінський прутень...
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30.12.2025 11:17 Відповісти

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