Моди об "атаке" на резиденцию Путина: Глубоко обеспокоен, не стоит вредить мирному процессу
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал сообщение РФ о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
В посте на русском языке лидер Индии написал:
Глубоко обеспокоен сообщениями об атаке на резиденцию президента Российской Федерации. Текущие дипломатические усилия являются наиболее жизнеспособным путем к прекращению боевых действий и достижению мира.
Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу
Что предшествовало?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
Михайло Иляш
Olena Teslenko
PataNATOm
- розстріляні 3 полонених під гуляйполем видно теж
- убиті в херсоні видно те ж
НОВИЙ СВІТ. Це коли життя уйо..ків як Путін коштує більше в міліони разів за життя нормальних людей.
ІДІТЬ ПІД ТРИ ЧОРТИ СКОТИ
Про український феномен потрібна окрема книжка, починаючи з 73% типу виборців ...
- для США, що кацапи били по посольству США арєшніком і ядерною бомбою;
- для Індії, що били крилатими ракетами і кабами по всіх коровниках України...
Може це їх стурбує?
- «Путін - безсоромний брехун». Член палати представників США Дон Бейкон назвав путіна брехуном та заявив, що інформацію про атаку треба перевірити.
але має ядерну зброю(((
зруйновані міста і сотні тисяч вбитих мирних мешканців ніяким чином не шкодять чортам???(((
Під час війни , президенти воюючих країн взагалі - є пріоритетними цілями - № 1 .
https://censor.net/ua/news/3577709/sochi-atakuvaly-drony-koly-tam-buv-putin-2-jovtnya
44 Ваш отец - дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
https://j.only.bible/jhn-8.47/