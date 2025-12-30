Моди об "атаке" на резиденцию Путина: Глубоко обеспокоен, не стоит вредить мирному процессу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал сообщение РФ о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

В посте на русском языке лидер Индии написал:

Глубоко обеспокоен сообщениями об атаке на резиденцию президента Российской Федерации. Текущие дипломатические усилия являются наиболее жизнеспособным путем к прекращению боевых действий и достижению мира.

Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу