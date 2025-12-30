РУС
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
1 709 35

Моди об "атаке" на резиденцию Путина: Глубоко обеспокоен, не стоит вредить мирному процессу

Моди прокомментировал сообщение об атаке на резиденцию Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал сообщение РФ о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

В посте на русском языке лидер Индии написал:

Глубоко обеспокоен сообщениями об атаке на резиденцию президента Российской Федерации. Текущие дипломатические усилия являются наиболее жизнеспособным путем к прекращению боевых действий и достижению мира.

Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу

Моди прокомментировал сообщение об атаке на резиденцию Путина

Читайте: МИД Литвы об "атаке" на резиденцию Путина: "Операция Кремля под чужим флагом, чтобы оправдать удары по Украине"

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

Читайте также: Путин - бесстыдный лжец, Трамп должен сначала проверять факты, - конгрессмен Бейкон о якобы "атаке" на резиденцию диктатора РФ

Автор: 

Топ комментарии
+17
- ростріляні 7 людей під мирноградом видно не шкодять мирному процесу
- розстріляні 3 полонених під гуляйполем видно теж
- убиті в херсоні видно те ж

НОВИЙ СВІТ. Це коли життя уйо..ків як Путін коштує більше в міліони разів за життя нормальних людей.

ІДІТЬ ПІД ТРИ ЧОРТИ СКОТИ
30.12.2025 11:12 Ответить
+16
Ще одна падаль!
30.12.2025 11:11 Ответить
+7
Коли разом з російською нафтою смокчеш і путінський прутень...
30.12.2025 11:17 Ответить
Какие же они все эти правители ДЫБИЛЫ!ОТСТРЕЛИВАТЬ ПОРА ИХ ВСЕХ!
показать весь комментарий
30.12.2025 11:18 Ответить
За щоденні убивства московітами Укранців, з 2014 року, Моді не дуже глибоко стурбований, сантиметрів на 10???? Як і от куплені ******* в ООН, оті «борці за мир»???
показать весь комментарий
30.12.2025 11:23 Ответить
Ви помиляєтесь! Це не падаль, а падальщик!
показать весь комментарий
30.12.2025 11:38 Ответить
Iдiот.
показать весь комментарий
30.12.2025 11:13 Ответить
Точніше падальщики - стерв'ятники!...
показать весь комментарий
30.12.2025 11:14 Ответить
Сильно путлєр підсадив цю найбільшу "демократію" в світі
показать весь комментарий
30.12.2025 11:14 Ответить
Дивує як охоче керівники держав вірять брехні *****, хоча самі вже багато разів переконувались в тому, що ***** і його речники постійно і нахабно брешуть. Варто лише ***** сказати холуям те що вони хочуть почути і вони хором волають "правда, правда"...
показать весь комментарий
30.12.2025 11:16 Ответить
Ну хтось спочатку казав що дрон по кремлю це провокація, а через 2 роки це вже була зухвала спецоперація підрозділу Касьянова.
показать весь комментарий
30.12.2025 11:37 Ответить
Дивує як отакі гниди реагують на знищення міст та сіл в Україні - а ніяк ! Бо лайно - воно і в Індії лайно ((
показать весь комментарий
30.12.2025 11:54 Ответить
Тримай тіло в тонусі, в свою стурбованість - в анусі. Ще одне бидло вилізло
показать весь комментарий
30.12.2025 11:19 Ответить
Цей світ ********.
показать весь комментарий
30.12.2025 11:21 Ответить
Щоб Орвел дожив до цих днів, то він написав би нову книжку про цей всепланетний киздець, которий вимальовується на сьогоднішній день з цими кабанами-наполеонами типу трампа, путлєра, моді, орбана, сі, фіцо, ін чен кима і ряду других "політиків".
Про український феномен потрібна окрема книжка, починаючи з 73% типу виборців ...
показать весь комментарий
30.12.2025 11:22 Ответить
І назвати книжки: першу - "Мудаки світу", а другу - "Секта 73%"...
показать весь комментарий
30.12.2025 11:29 Ответить
Ну, якщо "л(п)ідери" світу ведуться на відкриту брехню, то і нам треба заявити, наприклад:

- для США, що кацапи били по посольству США арєшніком і ядерною бомбою;
- для Індії, що били крилатими ракетами і кабами по всіх коровниках України...

Може це їх стурбує?
показать весь комментарий
30.12.2025 11:24 Ответить
Це вже не така й брехня
показать весь комментарий
30.12.2025 12:01 Ответить
Самі ж жителі Валдаю заявляють, що не помітили ні прольоту десятків БпЛА, ні сповіщень про атаку та не чули вибухів
показать весь комментарий
30.12.2025 11:25 Ответить
Що каже світ:

- «Путін - безсоромний брехун». Член палати представників США Дон Бейкон назвав путіна брехуном та заявив, що інформацію про атаку треба перевірити.
показать весь комментарий
30.12.2025 11:26 Ответить
Партія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республіканська партія США
показать весь комментарий
30.12.2025 11:48 Ответить
Муді теж брехун
показать весь комментарий
30.12.2025 11:28 Ответить
Пуйло і його муді
показать весь комментарий
30.12.2025 11:39 Ответить
Цей "стурбований" ніяк від кацапської нафти не відмовиться.
показать весь комментарий
30.12.2025 11:31 Ответить
щє одна потвора 3го світу вилізла, як дітей вбивали коли вони сплять, шо ******* китай, шо ****** індія мовчала. Імхо після війни весь китайський і індійський бізнес треба ********* з країни і дати бан на 500 років
показать весь комментарий
30.12.2025 11:31 Ответить
так то потвора(((
але має ядерну зброю(((
показать весь комментарий
30.12.2025 11:46 Ответить
***** запустив мантру про "Валдайский сахар"
показать весь комментарий
30.12.2025 11:37 Ответить
Клуб старих ідіотів
показать весь комментарий
30.12.2025 11:43 Ответить
не дарма пуйло цитував Геббельса
показать весь комментарий
30.12.2025 11:44 Ответить
грьобані брудні індуси(((
зруйновані міста і сотні тисяч вбитих мирних мешканців ніяким чином не шкодять чортам???(((
показать весь комментарий
30.12.2025 11:44 Ответить
Падальник зловонний. Воно вірить ***** і цим самим його підтримує, підтримує напад на Україну, підтримує вбивство наших громадян і солдат, бо якийсь недосцарь вирішив, що йому можна вбивати людей в сусідній державі. Ну що ж, на одній сходинці з ****** не людей побільшало.
показать весь комментарий
30.12.2025 11:45 Ответить
Дивно - чому всі так збудилися ? Спочатку іржавий , потім саудити , тепер ці - цигани .. А нічого що між Україною і кацапстаном йде війна , і тому президенти теж є - законною військовою ціллю . ? Чи вони мля під час війни - недоторкані !? З якого це дива ??
Під час війни , президенти воюючих країн взагалі - є пріоритетними цілями - № 1 .
показать весь комментарий
30.12.2025 11:49 Ответить
А сама цікаве що коли реально десь поруч прилітало, то жодного слова не було...

https://censor.net/ua/news/3577709/sochi-atakuvaly-drony-koly-tam-buv-putin-2-jovtnya
показать весь комментарий
30.12.2025 12:03 Ответить
Як би це була правда, нормальна людина повинна радіти такій новині, а не турбуватися за життя *****. Складається враження що світом правлять у більшості злочинці та іхні підлобузникі.
показать весь комментарий
30.12.2025 12:03 Ответить
из Евангелия от Иоанна

44 Ваш отец - дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.

https://j.only.bible/jhn-8.47/
показать весь комментарий
30.12.2025 12:04 Ответить
 
 