Доказательства атаки БПЛА на резиденцию Путина не нужны, - Песков. АУДИО

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает, что доказательства атаки БПЛА на резиденцию Путина не нужны.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Доказательства

"Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая "киевскому режиму", начинают разгонять темы, что, мол, этого не было. Но это абсолютно безумное утверждение.

Я не думаю, что здесь должны быть какие-то доказательства, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко налаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы... Что касается обломков, то... естественно, это тема для наших военных", - сказал спикер Путина.

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Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

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