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Новости Видео Атака БПЛА на резиденцию Путина
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Доказательства атаки БПЛА на резиденцию Путина не нужны, - Песков. АУДИО

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает, что доказательства атаки БПЛА на резиденцию Путина не нужны.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Доказательства

"Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая "киевскому режиму", начинают разгонять темы, что, мол, этого не было. Но это абсолютно безумное утверждение.

Я не думаю, что здесь должны быть какие-то доказательства, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко налаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы... Что касается обломков, то... естественно, это тема для наших военных", - сказал спикер Путина.

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Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2121) россия (98246)
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Топ комментарии
+35
Самое лучшее доказательство - труп *****!
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30.12.2025 12:43 Ответить
+29
не скаже. Скаже те що йому накаже сказати путін
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30.12.2025 12:44 Ответить
+26
Ну, тоді нашій делегації, в ООН, варто скористаться російським прикладом (Чуркіна, Лаврова, Небензі): " А какие ваши даказательства?"
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30.12.2025 12:45 Ответить

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