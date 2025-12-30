РУС
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
784 19

Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств "атаки" на резиденцию Путина, потому что никакого нападения не было, - Сибига

Сибига опроверг атаку на резиденцию Путина

Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию Путина".

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Никакой атаки на резиденцию Путина не было

И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было. Мы с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность по поводу нападения, которого не было.

Это вызывает особое удивление, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года", - отметил он.

Читайте: Переговорная позиция РФ относительно Украины станет более жесткой после "атаки" на резиденцию Путина, - Песков

Ложь РФ

Сибига напоминает, что Россия имеет длинный послужной список ложных заявлений - это их фирменный почерк. Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они также часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует принимать за чистую монету.

"Такие реакции на безосновательные манипулятивные заявления России только подыгрывают российской пропаганде и поощряют Москву к дальнейшим зверствам и лжи. Мы призываем все государства действовать ответственно и воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения - это подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед", - резюмирует Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию, тот был "шокирован и возмущен", - Кремль

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига опроверг заявления Кремля об "атаке" Украины на резиденцию Путина в Валдае

Автор: 

атака (852) фейк (710) Сибига Андрей (732)
Топ комментарии
+1
Придурок може досить виправдень? Такі недолугі тільки грають на руку пуйлк
показать весь комментарий
30.12.2025 12:03 Ответить
+1
Зараз може вилізти що ніяких дронів в реалі іне існує, бо бабки спижжені друзями . А всі ці фламінги-просто казка .
показать весь комментарий
30.12.2025 12:06 Ответить
+1
Якби Трамп був президентом, він був би не лох
показать весь комментарий
30.12.2025 12:08 Ответить
Мені здається, що єдино вірна відповідь на кацапську брехню - це яхидна репліка Зеленьського:
- Можемо собі це дозволити !
П.С.
І хай всі покидьки світу живуть з цим....
показать весь комментарий
30.12.2025 12:30 Ответить
тампон одразу б його пожалів
показать весь комментарий
30.12.2025 12:14 Ответить
кацапи покажуть фото якогось сарая або стіну якогось приміщення
показать весь комментарий
30.12.2025 12:10 Ответить
а пару повних чемоданів вам не доказ?))
показать весь комментарий
30.12.2025 12:19 Ответить
Типова провокація ******, як і за часів війни в совдепії!!!
Фінляндія з Польщею, це добре пам'ятають!!
показать весь комментарий
30.12.2025 12:21 Ответить
На жаль ми не маємо В2 та протибункерних бомб. А так з радістю б завалили *****
показать весь комментарий
30.12.2025 12:26 Ответить
Дякуйте , Кравчукам, кучмі, і цій істоті за утилізацію бомбардувальників і ядерної зброї, ви ж голосували за них? От їжте не обляпайтеся.
показать весь комментарий
30.12.2025 12:38 Ответить
"Чорний чемодан в студію!!!"
показать весь комментарий
30.12.2025 12:28 Ответить
ти шо ,у пуйла чемодан сильно смердить
показать весь комментарий
30.12.2025 12:39 Ответить
малюють
показать весь комментарий
30.12.2025 12:29 Ответить
"Не було ні вибухів, ні дзижчання": жителі Валдая РФ про нібито атаку дронів на резиденцію Путіна
показать весь комментарий
30.12.2025 12:32 Ответить
***** - военный преступник и является легитимной целью
показать весь комментарий
30.12.2025 12:38 Ответить
А где разведки, где траектории во времени????
показать весь комментарий
30.12.2025 12:38 Ответить
Нахіба виправдовуватись?
Показали б фотки з суботи і сказали - ось, так, бомбили, правда.
Але кацапи, а не Україна; і не валдай, а Київ.
показать весь комментарий
30.12.2025 12:39 Ответить
Можна і не коментувати було це. А то ніби виправдовуються перед "старшим братом".
показать весь комментарий
30.12.2025 12:42 Ответить
 
 