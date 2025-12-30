Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию Путина".

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига

Никакой атаки на резиденцию Путина не было

И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было. Мы с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность по поводу нападения, которого не было.

Это вызывает особое удивление, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года", - отметил он.

Ложь РФ

Сибига напоминает, что Россия имеет длинный послужной список ложных заявлений - это их фирменный почерк. Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они также часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует принимать за чистую монету.

"Такие реакции на безосновательные манипулятивные заявления России только подыгрывают российской пропаганде и поощряют Москву к дальнейшим зверствам и лжи. Мы призываем все государства действовать ответственно и воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения - это подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед", - резюмирует Сибига.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

