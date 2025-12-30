Росія досі не надала жодних доказів "атаки" на резиденцію Путіна, бо ніякого нападу не було, - Сибіга

Минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію Путіна".

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Ніякої атаки на резиденцію Путіна не було

І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було. Ми з розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було.

Це викликає особливий подив, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила у справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року", - зауважив він.

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Брехня РФ

Сибіга нагадує, що Росія має довгий послужний список неправдивих заяв - це їхній фірмовий почерк. Наприклад, Росія стверджувала, що не нападе на Україну на початку 2022 року. Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету.

"Такі реакції на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підіграють російській пропаганді та заохочують Москву до подальших звірств та брехні. Ми закликаємо всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені звинувачення - це підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед", - резюмує Сибіга.

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Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

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