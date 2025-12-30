РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8471 посетитель онлайн
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
1 675 28

Франция не нашла никаких убедительных доказательств "атаки" Украины на резиденцию Путина, - Le Monde

франція

Во Франции не нашли подтверждения о якобы украинской атаке беспилотниками на резиденцию главы Кремля Владимира Путина на Валдае 29 декабря.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Франции

"Нет никаких весомых доказательств, которые бы подтверждали серьезные обвинения российских властей, даже после проверки информации с нашими партнерами", - отметил источник издания в окружении Макрона.

В то же время собеседник Le Monde подчеркнул, что именно продолжение и усиление российских ударов по Украине является "актом неповиновения мирной программе президента [США Дональда] Трампа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российское "Радио Судного дня" транслирует в эфире угрозы в сторону Украины: "Ничего на свете лучше нету, чем в###ть по Киеву ракетой". ВИДЕО

Ложь Кремля

Кроме того, в издании отметили, что во время брифинга спикера Кремля Дмитрия Пескова 30 декабря, на котором присутствовали представители AFP, он также не предоставил доказательств атаки на резиденцию российского диктатора.

Песков заявил, что "все дроны были сбиты" и что по этому поводу следует обратиться в Минобороны РФ о наличии возможных обломков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об "атаке" на резиденцию Путина на Валдае: Это фейк, никто туда не бил

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уитакер об "атаке" на резиденцию Путина: Украина действительно хочет заключить мир, это было бы неуместно

Автор: 

путин владимир (32633) резиденция (151) Франция (3667) дроны (5865)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А навіщо вони їх взагалі шукали ?
показать весь комментарий
30.12.2025 21:43 Ответить
+3
показать весь комментарий
30.12.2025 21:48 Ответить
+3
Зараз Ушаков по відеоконференції покаже 100500 фекальних валізок путлєра, на яких буде штамп "28.12.25", і скаже: "бачите сіильки наш світоч навалив з переляку!"

Хоча вони вже сказали, що вірте нам на слово, а докази не потрібні, але... потяг фекальних валізок їхнього найвеличнішого - було б епічно!
показать весь комментарий
30.12.2025 21:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навіщо вони їх взагалі шукали ?
показать весь комментарий
30.12.2025 21:43 Ответить
щоб трамп не корчив з себе дурника і показати брехливість Путіна

.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:53 Ответить
А що , власне , не так ?
Можливо людям варто освіжити пам'ять і нагадати як до Києва , в лютому22 , проривались кацапські ДРГ з конкретним наміром знищення керівництва України ?!
показать весь комментарий
30.12.2025 22:35 Ответить
вот тому й варто про це писати

.
показать весь комментарий
30.12.2025 22:53 Ответить
Маючи всю детальну інформацію від системи ЕШЕЛОН, Трамп собі ж і гадить, разом з ******* щодо валдайської афери ******!!

ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамкахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)https://ru.wikipedia.org/wiki/ECHELON#cite_note-1 [1].

Система упоминалась в большом количестве открытых источниковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/ECHELON#cite_note-2 [2]. В своем докладе, опубликованном в 2001 году, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Европейский парламент упоминает, что название «Эшелон» используется в разных контекстах, но имеется ряд свидетельств, указывающих на то, что это название системы радиоэлектронной разведки. В докладе заключается, что на основе представленной информации «Эшелон» имеет возможность перехвата и анализа телефонных переговоров, факсов, электронных писем и других информационных потоков по всему миру путём подключения к каналам связи, таким как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C спутниковая связь, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F телефонная сеть общего пользования, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C СВЧ-соединенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/ECHELON#cite_note-EP-3 [3].
Пильнуймо за Свободою України від ****** і його зелепнів!!
Слава Украні!!
показать весь комментарий
30.12.2025 22:47 Ответить
а хто від страху три чумодани насрав на валдаї?
показать весь комментарий
30.12.2025 21:45 Ответить
угу - при тому , що з переляку , до чумаданів , навіть не добіг ...))
показать весь комментарий
30.12.2025 21:47 Ответить
А вони ще шукали докази ?
показать весь комментарий
30.12.2025 21:46 Ответить
Ще б знайшли доньку Пєскова у Парижі і запитали: скількі папіку навалює пуйло за пургу про обстріли !?
показать весь комментарий
30.12.2025 21:47 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2025 21:48 Ответить
Зараз Ушаков по відеоконференції покаже 100500 фекальних валізок путлєра, на яких буде штамп "28.12.25", і скаже: "бачите сіильки наш світоч навалив з переляку!"

Хоча вони вже сказали, що вірте нам на слово, а докази не потрібні, але... потяг фекальних валізок їхнього найвеличнішого - було б епічно!
показать весь комментарий
30.12.2025 21:48 Ответить
Ну и ладно. Дело то житейское.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:52 Ответить
брехливе діло !

самому президенту США дурню втирав.
не вдобно для трампа буде - після такої "чудової бесіди з другом валадимиром"

.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:55 Ответить
Трампу и неудобно?) Пошутил, не помнит, не правильно понял(вставьте свой вариант).
показать весь комментарий
30.12.2025 21:58 Ответить
тим гірше для трампа - американський виборець не сталевий

.
показать весь комментарий
30.12.2025 22:14 Ответить
Цю кацапську дешеву маячню весь світ тепер буде обговорювати місяцями? Ну звісно. Це ж не приліт ракет по Кабміну України. Пи₴дець якийсь.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:52 Ответить
А весь світ і обговорює -
- Тромбу ***** позвонив ще вчора вранці , Китай , Індія , от і Франція тепер ...
показать весь комментарий
30.12.2025 22:00 Ответить
це - брехня !

дорогого стоіт, як то кажуть, в міжнародних відносинах

.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:57 Ответить
Christian Dior такі напевно нівелював сморід великої купи господаря валдайського лайна )))
показать весь комментарий
30.12.2025 22:08 Ответить
ВСЯ ПЛАНЕТА ринулась захищати нового Гітлера після того як він

- убив 300 000 чеченців
- 1.5 млн своїх
- 500 000 в Сирії
- 800 000 в нас

НУ ШИКАРНО МИ ДОЖИЛИ!!!
показать весь комментарий
30.12.2025 22:09 Ответить
США чого мовчать - їх жеж супутники відслідковують
показать весь комментарий
30.12.2025 22:12 Ответить
Бреше,падлюка. Кароч.
показать весь комментарий
30.12.2025 22:13 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2025 22:13 Ответить
Як можна знайти те, чого немає.
показать весь комментарий
30.12.2025 22:24 Ответить
Це якийсь сюр. путін є законною ціллю для ЗСУ. Але чомусь повелися на російський вкид і замість того, щоб на цьому наголосити - почали виправдовуватися.
показать весь комментарий
30.12.2025 22:27 Ответить
Жабоеды гнусножопые--- а как искали ,,убедительные факты,, рассказать можете? А мы послушаем к вечеру окуитильных историй. Начинай те.....
показать весь комментарий
30.12.2025 22:59 Ответить
тобто по аналогії - союзники під час другої світової, відкинувші всі нагальні проблеми, розслідують замах на гітлера ??? черчиль, рузвельт ви лошари, ось чим треба було займатися
показать весь комментарий
30.12.2025 23:25 Ответить
Виправдальна позиція Європи та України незрозуміла, путін - законна військова ціль, навіть, ціль №1, на руках цього виродка вже кров сотен тисяч людей, його ліквідація може врятувати багато життів.
показать весь комментарий
30.12.2025 23:29 Ответить
 
 