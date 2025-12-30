Франция не нашла никаких убедительных доказательств "атаки" Украины на резиденцию Путина, - Le Monde

Во Франции не нашли подтверждения о якобы украинской атаке беспилотниками на резиденцию главы Кремля Владимира Путина на Валдае 29 декабря.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Франции

"Нет никаких весомых доказательств, которые бы подтверждали серьезные обвинения российских властей, даже после проверки информации с нашими партнерами", - отметил источник издания в окружении Макрона.

В то же время собеседник Le Monde подчеркнул, что именно продолжение и усиление российских ударов по Украине является "актом неповиновения мирной программе президента [США Дональда] Трампа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российское "Радио Судного дня" транслирует в эфире угрозы в сторону Украины: "Ничего на свете лучше нету, чем в###ть по Киеву ракетой". ВИДЕО

Ложь Кремля

Кроме того, в издании отметили, что во время брифинга спикера Кремля Дмитрия Пескова 30 декабря, на котором присутствовали представители AFP, он также не предоставил доказательств атаки на резиденцию российского диктатора.

Песков заявил, что "все дроны были сбиты" и что по этому поводу следует обратиться в Минобороны РФ о наличии возможных обломков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об "атаке" на резиденцию Путина на Валдае: Это фейк, никто туда не бил

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уитакер об "атаке" на резиденцию Путина: Украина действительно хочет заключить мир, это было бы неуместно