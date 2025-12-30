Франция не нашла никаких убедительных доказательств "атаки" Украины на резиденцию Путина, - Le Monde
Во Франции не нашли подтверждения о якобы украинской атаке беспилотниками на резиденцию главы Кремля Владимира Путина на Валдае 29 декабря.
Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Франции
"Нет никаких весомых доказательств, которые бы подтверждали серьезные обвинения российских властей, даже после проверки информации с нашими партнерами", - отметил источник издания в окружении Макрона.
В то же время собеседник Le Monde подчеркнул, что именно продолжение и усиление российских ударов по Украине является "актом неповиновения мирной программе президента [США Дональда] Трампа".
Ложь Кремля
Кроме того, в издании отметили, что во время брифинга спикера Кремля Дмитрия Пескова 30 декабря, на котором присутствовали представители AFP, он также не предоставил доказательств атаки на резиденцию российского диктатора.
Песков заявил, что "все дроны были сбиты" и что по этому поводу следует обратиться в Минобороны РФ о наличии возможных обломков.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Можливо людям варто освіжити пам'ять і нагадати як до Києва , в лютому22 , проривались кацапські ДРГ з конкретним наміром знищення керівництва України ?!
.
ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамкахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)https://ru.wikipedia.org/wiki/ECHELON#cite_note-1 [1].
Система упоминалась в большом количестве открытых источниковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/ECHELON#cite_note-2 [2]. В своем докладе, опубликованном в 2001 году, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Европейский парламент упоминает, что название «Эшелон» используется в разных контекстах, но имеется ряд свидетельств, указывающих на то, что это название системы радиоэлектронной разведки. В докладе заключается, что на основе представленной информации «Эшелон» имеет возможность перехвата и анализа телефонных переговоров, факсов, электронных писем и других информационных потоков по всему миру путём подключения к каналам связи, таким как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C спутниковая связь, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F телефонная сеть общего пользования, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C СВЧ-соединенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/ECHELON#cite_note-EP-3 [3].
Пильнуймо за Свободою України від ****** і його зелепнів!!
Слава Украні!!
Хоча вони вже сказали, що вірте нам на слово, а докази не потрібні, але... потяг фекальних валізок їхнього найвеличнішого - було б епічно!
самому президенту США дурню втирав.
не вдобно для трампа буде - після такої "чудової бесіди з другом валадимиром"
.
.
- Тромбу ***** позвонив ще вчора вранці , Китай , Індія , от і Франція тепер ...
дорогого стоіт, як то кажуть, в міжнародних відносинах
.
- убив 300 000 чеченців
- 1.5 млн своїх
- 500 000 в Сирії
- 800 000 в нас
НУ ШИКАРНО МИ ДОЖИЛИ!!!