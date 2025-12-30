РУС
Новости Резиденция Путина на Валдае Атака БПЛА на резиденцию Путина
763 23

Зеленский об "атаке" на резиденцию Путина на Валдае: Это фейк, никто туда не бил

Зеленський

Информация об ударах по валдайской резиденции диктатора Путина – это фейк, который придумали сами россияне для срыва мирных переговоров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Опровержение фейка россиян

Глава государства предположил, с чем может быть связан фейк, запущенный самими россиянами.

"Попробуем посмотреть, что произошло. Удары по валдайской резиденции Путина – это фейк, никто туда не бил. Связано ли это с санкциями? Может быть, немного связано, но, на мой взгляд, это больше связано с тем, что был довольно успешный разговор и позитивная встреча наших команд в течение месяца. Финалом которой была наша встреча с президентом Трампом", - отметил Зеленский.

В то же время в ответ на вопрос, не связано ли это с попыткой сорвать возможную передачу Украине дальнобойных ракет "Томагавк", глава государства ответил, что не знает. Мол, он не хочет фантазировать.

"Я вижу только то, что есть позитив от встречи, есть позитив от подготовки документов. И есть Россия, которая не хочет никакого позитива ни для кого в этом формате. Поэтому они делают такие выпады. Это факт. А то, что они били до этого по нашему кварталу, по Кабинету министров Украины, по Банковой, по этому району. Они ежедневно бьют по всем нашим регионам. Они бьют по людям, по детям, по гражданской инфраструктуре. Не только по военным целям. А они оправдывают это тем, что там якобы военные. Где военные? В детских садах?", - добавил Зеленский.

Реакция других стран

Глава государства отметил, что больше всего в этой истории его расстроили заявления некоторых стран, которые осудили несуществующие удары: 

"Знаете что, если честно, вызывает непонимание и неприятные ощущения, – это то, что некоторые представители, как Индия, Эмираты, еще несколько государств осудили якобы наши удары дронов по резиденции Путина, которых не было".

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

+4
А Я як українець питаю - А ЧОМУ НЕ БИВ????

Володя чому не били? Чи тобі чхати що нація уже зменшилась вдвічі при тобі? - риторичне питання для еврея звичайно
показать весь комментарий
30.12.2025 18:31 Ответить
+3
Ніхто і не сумнівається!
Всі знають, що ти нікчема!
показать весь комментарий
30.12.2025 18:34 Ответить
+2
Обісралася гундоса зе!гніда!!!
Мовчи, ****! За розумного зайдеш!

Отаке падло плазує перед трампом та ******, вирішує долю цілої, чужої для нього нації!
показать весь комментарий
30.12.2025 18:35 Ответить
його там не було
показать весь комментарий
30.12.2025 18:33 Ответить
судити Зеленського будуть за бездіяльність, за те що не бив, за те що не мобілізовував, за те що розформовував підрозділи які можуть бити!
показать весь комментарий
30.12.2025 18:41 Ответить
Бо зосередився на організації блекауту на москві
показать весь комментарий
30.12.2025 18:54 Ответить
путлєр сказав шоб ударити в відповідь
показать весь комментарий
30.12.2025 18:31 Ответить
До речі, жодного уламку в кончі заспі!
За весь час бомбардувань.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:36 Ответить
Зеленський заявив, що Україна обговорює з США присутність їхніх військ, як гарантію безпеки
показать весь комментарий
30.12.2025 18:38 Ответить
Трамп сказав, що друг Владімір (*****) хоче скорішої перемоги України та миру.
А якесь падло спалило Валдай, та зірвало всі домовленості.
От, як так?
показать весь комментарий
30.12.2025 18:46 Ответить
Який ж дбл...
показать весь комментарий
30.12.2025 18:36 Ответить
"Дружній вогонь",
показать весь комментарий
30.12.2025 18:38 Ответить
Може хтось і бив. Наприклад, самі кацапи, які тільки й роблять, що протягом всього свого існування влаштовують провокації.
Совєтській мальчік Вова Зе просто нє_в_курсє.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:41 Ответить
Може "вагнеровці за пригожина мстять,або РДК за свого командира, тай ворогів у пуйла по світі не мало. Я думаю,як би продавали білети на шоу "потримати Пуйла за горло" то черга вистроїлася на кілька років вперід
показать весь комментарий
30.12.2025 18:47 Ответить
Бо є домовленість- " воюють халопи" а взірці ведуть бої на картах вдома " у центрАх решений"
показать весь комментарий
30.12.2025 18:42 Ответить
То ще й тепер виправдовуватися ? Я просто в шоці,навіщо так принижуватися. Ну можна було сказати,що дрони продаються в воєнторзі і кожен може собі купити,а якщо і били,то це російські ополченці,або привид прігожіна, а ми то ще навіть нічого не починали
показать весь комментарий
30.12.2025 18:43 Ответить
То за звичкою, рефлекс як у собаки Павлова.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:48 Ответить
То рефлекси коли півжиття працюєш в РФ і на РФ і ще недавно заглядав і бачив мир у задній частині Путіна.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:51 Ответить
А по юрті Шойгу теж ми попали?
показать весь комментарий
30.12.2025 18:44 Ответить
Прицілились, але осечка.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:49 Ответить
Що за "виправдовування перед старшим братом"?
показать весь комментарий
30.12.2025 18:50 Ответить
Лишіть маланця в спокої воно не адекватне як і трамп
показать весь комментарий
30.12.2025 18:52 Ответить
Вони 2 сапога пара з Трампом.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:54 Ответить
 
 