Зеленский об "атаке" на резиденцию Путина на Валдае: Это фейк, никто туда не бил

Информация об ударах по валдайской резиденции диктатора Путина – это фейк, который придумали сами россияне для срыва мирных переговоров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Опровержение фейка россиян

Глава государства предположил, с чем может быть связан фейк, запущенный самими россиянами.

"Попробуем посмотреть, что произошло. Удары по валдайской резиденции Путина – это фейк, никто туда не бил. Связано ли это с санкциями? Может быть, немного связано, но, на мой взгляд, это больше связано с тем, что был довольно успешный разговор и позитивная встреча наших команд в течение месяца. Финалом которой была наша встреча с президентом Трампом", - отметил Зеленский.

В то же время в ответ на вопрос, не связано ли это с попыткой сорвать возможную передачу Украине дальнобойных ракет "Томагавк", глава государства ответил, что не знает. Мол, он не хочет фантазировать.

"Я вижу только то, что есть позитив от встречи, есть позитив от подготовки документов. И есть Россия, которая не хочет никакого позитива ни для кого в этом формате. Поэтому они делают такие выпады. Это факт. А то, что они били до этого по нашему кварталу, по Кабинету министров Украины, по Банковой, по этому району. Они ежедневно бьют по всем нашим регионам. Они бьют по людям, по детям, по гражданской инфраструктуре. Не только по военным целям. А они оправдывают это тем, что там якобы военные. Где военные? В детских садах?", - добавил Зеленский.

Реакция других стран

Глава государства отметил, что больше всего в этой истории его расстроили заявления некоторых стран, которые осудили несуществующие удары:

"Знаете что, если честно, вызывает непонимание и неприятные ощущения, – это то, что некоторые представители, как Индия, Эмираты, еще несколько государств осудили якобы наши удары дронов по резиденции Путина, которых не было".

Что предшествовало?