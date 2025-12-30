Зеленський про "атаку" на резиденцію Путіна на Валдаї: Це фейк, ніхто туди не бив

Інформація про удари по валдайській резиденції диктатора Путіна –– це фейк, який вигадали самі росіяни для зриву мирних переговорів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Спростування фейку росіян

Голова держави припустив, з чим може бути пов’язаний фейк, запущений самими ж росіянами.

"Спробуймо подивитися, що відбулося. Удари по валдайській резиденції Путіна – це фейк, ніхто туди не був. Чи пов'язано це з санкціями? Може трішки пов'язано, але, на мій погляд, це більше пов'язано з тим, що була доволі успішна розмова і позитивна зустріч наших команд упродовж місяця. Фіналом якої була наша зустріч з президентом Трампом", - зазначив Зеленський.

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Водночас у відповідь на питання, чи не пов’язано це зі спробою зірвати можливу передачу Україні далекобійних ракет "Томагавк", глава держави відповів, що не знає. Мовляв, він не хоче фантазувати.

"Я бачу тільки те, що є позитив від зустрічі, є позитив від підготовки документів. І є Росія, яка не хоче жодного позитиву ні для кого в цьому форматі. Тому вони роблять такі закиди. Це факт. А те, що вони били до цього по нашому кварталу, по Кабінету міністрів України, по Банковій, по цьому району. Вони щодня б'ють по всіх наших регіонах. Вони б'ють по людях, по дітях, по цивільній інфраструктурі. Не тільки ж по військових цілях. А вони ж виправдовують це тим, що там нібито військові. Де військові? В дитячих садочках?", - додав Зеленський.

Реакція інших країн

Глава держави відзначив, що найбільше у цій історії його засмутили заяви деяких країн, які засудили неіснуючі удари:

"Знаєте що, якщо чесно, викликає нерозуміння і неприємні відчуття, – це те, що деякі представники, як Індія, Емірати, ще кілька держав засудили начебто наші удари дронів по резиденції Путіна, яких не було".

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