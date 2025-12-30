Росія не хоче референдуму в Україні та припинення вогню, - Зеленський

Росіяни не хочуть проведення референдуму в Україні щодо мирного плану, оскільки для цього потрібне припинення вогню. Москва на це не погоджується.

Про це глава держави повідомив медіа, передає Цензор.НЕТ.

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Росія не бажає референдуму в Україні

Він наголосив, що для голосування потрібна безпека, яку Москва не хоче надавати.

"Ми повинні зрозуміти, Росія не хоче ніякого референдуму. По-перше, для референдуму потрібна безпека. До того поки не буде вирішено якісь питання. Вони будуть знаходити причини, щоб не було припинення вогню. Референдум без безпечної інфраструктури провести неможливо", - заявив український лідер.

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Також Зеленський висловився щодо сценарію, при якому рішення ухвалюватиме парламент.

За його словами, росіяни завжди потім зможуть сказати, що парламент був нелегітимним, якщо Рада підтримає те чи інше рішення. Водночас, на думку Зеленського, неможливо назвати нелегітимним рішення українського народу, ухваленого завдяки референдуму.

"Росіяни чітко розуміють, що якщо буде підтримане рішення те чи інше парламентом, вони завжди потім можуть сказати: це був нелегітимний парламент, він працював більше, ніж 5 років. Але назвати рішення народу України [підтримане] завдяки референдуму неможливо. Бо не може бути нелегітимного народу України. Він у нас один, єдиний, народ України. І їх рішення, громадян України, я вважаю, найголовніше", - заявив президент.

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