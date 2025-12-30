Попри всі медійні закиди росіян, немає зриву переговорів України та США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський спростував заяви російської сторони про зрив перемовин зі США.

Про це глава держави повідомив медіа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Діалог зі США триває щодня

"Попри всі медійні закиди росіян, щодо зриву наших перемовин з американцями, ми працюємо щодня. І сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи – Умєрова разом з американцями з Стівом Віткоффом. Ми проговорюємо наші наступні кроки", - наголосив Зеленський.

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Миротворці США в Україні

Зеленський також підтвердив, що веде перемовини з Трампом про розміщення військ США в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи планують американці в рамках гарантій безпеки розмістити свої війська в Україні – на лінії розмежування, або ж на кордоні, президент сказав: "Це може підтвердити, якщо чесно, президент Сполучених Штатів Америки. Це війська Сполучених Штатів і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками коаліції".

Зеленський додав, що Україна хотіла б бачити американській війська на своїй території, як гарантію безпеки.

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