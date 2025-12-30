Попри всі медійні закиди росіян, немає зриву переговорів України та США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський спростував заяви російської сторони про зрив перемовин зі США.
Про це глава держави повідомив медіа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Діалог зі США триває щодня
"Попри всі медійні закиди росіян, щодо зриву наших перемовин з американцями, ми працюємо щодня. І сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи – Умєрова разом з американцями з Стівом Віткоффом. Ми проговорюємо наші наступні кроки", - наголосив Зеленський.
Миротворці США в Україні
Зеленський також підтвердив, що веде перемовини з Трампом про розміщення військ США в Україні.
Відповідаючи на запитання, чи планують американці в рамках гарантій безпеки розмістити свої війська в Україні – на лінії розмежування, або ж на кордоні, президент сказав: "Це може підтвердити, якщо чесно, президент Сполучених Штатів Америки. Це війська Сполучених Штатів і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками коаліції".
- Зеленський додав, що Україна хотіла б бачити американській війська на своїй території, як гарантію безпеки.
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