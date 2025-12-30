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Новини Мирні перемовини Переговори із США
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Попри всі медійні закиди росіян, немає зриву переговорів України та США, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський спростував заяви російської сторони про зрив перемовин зі США.

Про це глава держави повідомив медіа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Діалог зі США триває щодня

"Попри всі медійні закиди росіян, щодо зриву наших перемовин з американцями, ми працюємо щодня. І сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи – Умєрова разом з американцями з Стівом Віткоффом. Ми проговорюємо наші наступні кроки", - наголосив Зеленський.

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Миротворці США в Україні

Зеленський також підтвердив, що веде перемовини з Трампом про розміщення військ США в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи планують американці в рамках гарантій безпеки розмістити свої війська в Україні – на лінії розмежування, або ж на кордоні, президент сказав: "Це може підтвердити, якщо чесно, президент Сполучених Штатів Америки. Це війська Сполучених Штатів і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками коаліції".

  • Зеленський додав, що Україна хотіла б бачити американській війська на своїй території, як гарантію безпеки.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) миротворці (937) перемовини (3859) США (26917)
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Топ коментарі
+7
Ніщо, ніщо не зупинить торгівлю українськими територіями. Сам Віткофф на зв'язку постійно! Почем Кемська волость? Забірайтє. А стоп, це якось некрасіво. Надо це лайно в красивий фантік. Демілітарізована та вільна економічна зона!!!
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30.12.2025 18:07 Відповісти
+2
Толку з тих переговорiв..
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30.12.2025 18:12 Відповісти
+1
Так ще раз, що дають нам переговори з США? Зброю? Ми ж не з США воюємо. Чи у вас особисті переговори? Чи переговори як нас нагнути пом'якше?
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30.12.2025 18:07 Відповісти

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