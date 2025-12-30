Домовленості у Мар-а-Лаго: Україна та США готують план відбудови

Українська та американська делегації під час переговорів у резиденції Мар-а-Лаго напрацювали спільний пакет рішень для післявоєнної відбудови та прискореного економічного зростання України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева на його сторінці у Фейсбуці.

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За словами міністра, досягнуті домовленості мають стати основою для формування чіткої економічної рамки відновлення України разом із безпековими гарантіями.

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Пакет відновлення та економічного зростання

Олексій Соболев зазначив, що сторони підготували так званий prosperity package.

"Для справедливого миру потрібні гарантії безпеки та чітка економічна рамка відновлення. Разом з американською стороною напрацювали prosperity package — пакет рішень для відбудови та швидкого економічного зростання України", — написав міністр.

У межах пакета сторони визначили ключові параметри відновлення. Йдеться про загальний обсяг необхідного фінансування, потенційні джерела коштів та інструменти залучення капіталу. Серед них — інвестиційні фонди, механізми для приватного сектору та перелік пріоритетних реформ, які мають забезпечити швидкі темпи відновлення.

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Подальші кроки та міжнародна координація

Також під час переговорів обговорювали можливість безмитної торгівлі між Україною та США, а також залучення великого американського бізнесу до процесів відбудови.

За словами міністра, наступним етапом стане тристороннє узгодження напрацьованого пакета за участі США та європейських партнерів.

"За підсумком маємо отримати погоджений план дій і взаємні зобов’язання", — резюмував Соболев.

Переговори відбулися у неділю, 28 грудня, у Флориді за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Після зустрічі було анонсовано подальші консультації з європейськими лідерами.

До складу української делегації увійшли представники уряду, РНБО, Офісу президента, Генерального штабу та МЗС. Американську сторону представляли ключові посадовці адміністрації США та близькі радники президента.

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