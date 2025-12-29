Президентські вибори: соціологи назвали рейтинг кандидатів
Якби вибори президента проходили найближчим часом, то в першому турі українці віддали б перевагу чинному главі держави Володимиру Зеленському (26,8%), колишньому головкому ЗСУ та нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному (25,1%) та начальнику ГУР Кирилу Буданову (10,9%).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані свого останнього соціологічного опитування серед тих, хто визначився та піде на вибори, наводить компанія "Active Group".
Далі за ними йдуть експрезидент, лідер "Європейської солідарності" та нардеп Петро Порошенко – 9,8%; колишній спікер парламенту, нардеп Дмитро Разумков – 8,1%; колишній нардеп, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький – 4,6%; лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 3,4%; нардеп від забороненої "ОПЗЖ" Юрій Бойко – 2,6%; нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко – 2,5%; волонтер Сергій Притула – 2,1%; колишній радник Офісу президента Олексій Арестович – 1,9%; командир 1-го армійського корпусу НГУ Азов" Денис Прокопенко – 1,2%; мер Києва Віталій Кличко – 1%.
У другому ж турі перевагу демонструє Валерій Залужний. У парі з Володимиром Зеленським він отримує 38,5% підтримки проти 26,7%. У протистоянні з Кирилом Будановим – 34,6% проти 28,7%. Водночас сценарій другого туру між Володимиром Зеленським та Кирилом Будановим виглядає найбільш конкурентним: 32,1% підтримали б Буданова, 29,8% – Зеленського.
"У всіх варіантах другого туру частка тих, хто не визначився або не готовий голосувати, залишається високою, що зберігає інтригу й простір для електоральної динаміки", – йдеться в опитуванні.
Водночас в гіпотетичних виборах до Верховної Ради лідирує партія Валерія Залужного (21,3%), випереджаючи партію Володимира Зеленського (15,5%) та партію Кирила Буданова (13,8%). Помітні результати також демонструють "Європейська солідарність" Петра Порошенка – 13,5%, партія "Азов" – 11,4%, "Розумна політика" нардепа Дмитра Разумкова – 5,4%.
Дослідження здійснювала компанія "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 21-23 грудня 2025 року.
Нагадаємо, подібні результати, як зазначалося раніше, наводить також і компанія SOCIS у своєму грудневому соцопитуванні. До трійки лідерів президентського рейтингу так само входять Зеленський, Залужний і Буданов. У другому турі чинний президент програє як у парі з колишнім головкомом, так і в парі з начальником ГУР.
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