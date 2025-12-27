Росія наполягатиме на голосуванні українців, які перебувають в РФ або на ТОТ, і готується не визнавати вибори, - Зеленський

У разі проведення в Україні виборів під час війни Росія наполягатиме на голосуванні тих українців, які перебувають на її території або на ТОТ, і готується не визнавати результати цих виборів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Безпека під час виборів

Так, Зеленський наголошує, що повинно бути безпечне небо і безпечно всюди на території України, принаймні на час виборів або на час референдуму. Також він наголошує на важливості присутності спостерігачів.

РФ готується не визнавати вибори

Згідно з доповіддю Служби зовнішньої розвідки України, Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість начебто голосувати в тих українців, які перебувають на території Росії, а також на тимчасово окупованих Росією територіях України.

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"Російське завдання так і стоїть: обов’язково порушувати це питання, що там у них живе велика кількість людей і вони начебто мають право на голосування. І це все тільки для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів. Росії все одно, яким чином донести меседж щодо начебто нелегітимності української влади. Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі відповідні щодо нелегітимності української влади", - наголосив Зеленський.

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Майбутні вибори в Україні