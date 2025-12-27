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Новини Вибори під час війни
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Росія наполягатиме на голосуванні українців, які перебувають в РФ або на ТОТ, і готується не визнавати вибори, - Зеленський

Зеленський про вибори

У разі проведення в Україні виборів під час війни Росія наполягатиме на голосуванні тих українців, які перебувають на її території або на ТОТ, і готується не визнавати результати цих виборів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Безпека під час виборів

Так, Зеленський наголошує, що повинно бути безпечне небо і безпечно всюди на території України, принаймні на час виборів або на час референдуму. Також він наголошує на важливості присутності спостерігачів.

РФ готується не визнавати вибори

Згідно з доповіддю Служби зовнішньої розвідки України, Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість начебто голосувати в тих українців, які перебувають на території Росії, а також на тимчасово окупованих Росією територіях України.

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"Російське завдання так і стоїть: обов’язково порушувати це питання, що там у них живе велика кількість людей і вони начебто мають право на голосування. І це все тільки для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів. Росії все одно, яким чином донести меседж щодо начебто нелегітимності української влади. Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі відповідні щодо нелегітимності української влади", - наголосив Зеленський.

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Майбутні вибори в Україні

Автор: 

вибори (6802) Зеленський Володимир (28319) росія (70808)
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Топ коментарі
+41
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27.12.2025 17:56 Відповісти
+35
https://t.me/sam_svit/9920 Віктор Уколов:
Ви зрозуміли навіщо п.1 Плану знову підтверджує суверенітет України?
Я думаю, це не просто задля піару, адже суверенітет нашої держави визнано з 1991 року у тому числі росією.
Нове підтвердження суверенітету - це юридична фіксація України у нових кордонах. Якщо Зеленський підпише цю угоду, це буде означати згоду на втрату Криму і всього, що окупанти захопили на материку.
Саме тому п.1 - на виконання вимог росії.
Не знаю, чи пояснив це хтось Зеленському і він діє свідомо, чи думає, що це просто красиві слова типу преамбули?
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27.12.2025 17:53 Відповісти
+18
Абсурд та маразм набирає обертів.
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27.12.2025 17:53 Відповісти

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