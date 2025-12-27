Россия будет настаивать на голосовании украинцев, находящихся в РФ или на ТОТ, и готовится не признавать выборы, - Зеленский

В случае проведения в Украине выборов во время войны Россия будет настаивать на голосовании тех украинцев, которые находятся на ее территории или на ТОТ, и готовится не признавать результаты этих выборов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Безопасность во время выборов

Зеленский подчеркивает, что должно быть безопасное небо и безопасно везде на территории Украины - по крайней мере, на время выборов или на время референдума. Также он подчеркивает важность присутствия наблюдателей.

РФ готовится не признавать выборы

Согласно докладу Службы внешней разведки Украины, Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность якобы голосовать у тех украинцев, которые находятся на территории России, а также на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Читайте также: На выборах во время войны может быть гибридное голосование, - Арахамия

"Российская задача так и стоит: обязательно поднимать этот вопрос, что там у них живет большое количество людей и они якобы имеют право на голосование. И это все только для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает эти выборы. России все равно, каким образом донести месседж о якобы нелегитимности украинской власти. Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать соответствующие месседжи о нелегитимности украинской власти", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: В ВР начали готовить законодательные предложения по проведению выборов в условиях особого периода, - Шуляк

Предстоящие выборы в Украине