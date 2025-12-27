РУС
Россия будет настаивать на голосовании украинцев, находящихся в РФ или на ТОТ, и готовится не признавать выборы, - Зеленский

Зеленский о выборах

В случае проведения в Украине выборов во время войны Россия будет настаивать на голосовании тех украинцев, которые находятся на ее территории или на ТОТ, и готовится не признавать результаты этих выборов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Безопасность во время выборов

Зеленский подчеркивает, что должно быть безопасное небо и безопасно везде на территории Украины - по крайней мере, на время выборов или на время референдума. Также он подчеркивает важность присутствия наблюдателей.

РФ готовится не признавать выборы

Согласно докладу Службы внешней разведки Украины, Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность якобы голосовать у тех украинцев, которые находятся на территории России, а также на временно оккупированных Россией территориях Украины.

"Российская задача так и стоит: обязательно поднимать этот вопрос, что там у них живет большое количество людей и они якобы имеют право на голосование. И это все только для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает эти выборы. России все равно, каким образом донести месседж о якобы нелегитимности украинской власти. Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать соответствующие месседжи о нелегитимности украинской власти", - подчеркнул Зеленский.

Предстоящие выборы в Украине

Топ комментарии
+4
А тобі потворо зільона , яка різниця ?
27.12.2025 17:52 Ответить
27.12.2025 17:52 Ответить
+3
https://t.me/sam_svit/9920 Віктор Уколов:
Ви зрозуміли навіщо п.1 Плану знову підтверджує суверенітет України?
Я думаю, це не просто задля піару, адже суверенітет нашої держави визнано з 1991 року у тому числі росією.
Нове підтвердження суверенітету - це юридична фіксація України у нових кордонах. Якщо Зеленський підпише цю угоду, це буде означати згоду на втрату Криму і всього, що окупанти захопили на материку.
Саме тому п.1 - на виконання вимог росії.
Не знаю, чи пояснив це хтось Зеленському і він діє свідомо, чи думає, що це просто красиві слова типу преамбули?
27.12.2025 17:53 Ответить
27.12.2025 17:53 Ответить
+3
Тю нащо юлити. Так і скажи, шо всі вибори де я не виграю то фальсифікація і руканога московії.
27.12.2025 17:53 Ответить
27.12.2025 17:53 Ответить
А тобі потворо зільона , яка різниця ?
27.12.2025 17:52 Ответить
27.12.2025 17:52 Ответить
Зєльоне ригоблювотне, а ким ти голосуватимеш у ВР корегування до законів про вибори та референдум - з ригокаліцією з баблоконвертних ЮЗІКАВ?
27.12.2025 18:08 Ответить
27.12.2025 18:08 Ответить
Абсурд та маразм набирає обертів.
27.12.2025 17:53 Ответить
27.12.2025 17:53 Ответить
ну вони там геть не за Порошенка будуть голосувати. а за тебе
27.12.2025 17:53 Ответить
27.12.2025 17:53 Ответить
ну то не проводь вибори, а шуруй ядерну зброю робити
27.12.2025 17:53 Ответить
27.12.2025 17:53 Ответить
Субота ж, в нього шабат. Завтра
27.12.2025 18:13 Ответить
27.12.2025 18:13 Ответить
Вони не визнають результати, що не збігаються з їх очікуваннями.
І що з того?
27.12.2025 17:53 Ответить
27.12.2025 17:53 Ответить
Справедливо. Після заперечення самого факту нашого існування, нам має абсолютно що вони там собі визнають чи не визнають
27.12.2025 18:11 Ответить
27.12.2025 18:11 Ответить
https://t.me/sam_svit/9920 Віктор Уколов:
Ви зрозуміли навіщо п.1 Плану знову підтверджує суверенітет України?
Я думаю, це не просто задля піару, адже суверенітет нашої держави визнано з 1991 року у тому числі росією.
Нове підтвердження суверенітету - це юридична фіксація України у нових кордонах. Якщо Зеленський підпише цю угоду, це буде означати згоду на втрату Криму і всього, що окупанти захопили на материку.
Саме тому п.1 - на виконання вимог росії.
Не знаю, чи пояснив це хтось Зеленському і він діє свідомо, чи думає, що це просто красиві слова типу преамбули?
27.12.2025 17:53 Ответить
27.12.2025 17:53 Ответить
Та начебто на ТОТ параша всіх "паспортизувала" - тобто вони вжеине є громадянами України, тобто не мають вже право голосувати.
27.12.2025 18:15 Ответить
27.12.2025 18:15 Ответить
Тю нащо юлити. Так і скажи, шо всі вибори де я не виграю то фальсифікація і руканога московії.
27.12.2025 17:53 Ответить
27.12.2025 17:53 Ответить
А мені здається, ти хочеш через дію їх всіх записати на свої голоси. Бо хто там їх перевіряти буде?
27.12.2025 17:54 Ответить
27.12.2025 17:54 Ответить
Вибори, вибори. Носиться з ними, як з писаною торбою. Коню зрозумло, що ніяких виборів по українським законам росія не визнає. Тільки шалені гроші витратить клоун на вибори.
27.12.2025 17:55 Ответить
27.12.2025 17:55 Ответить
27.12.2025 17:56 Ответить
27.12.2025 17:56 Ответить
От звідки він знає, що вимагатиме росія? Як на мене вони навпаки заборонять вибори на ТОТ, тож типу вже "їхня" територія.
27.12.2025 17:57 Ответить
27.12.2025 17:57 Ответить
та він вже все через єрмака з ****** домовився.
27.12.2025 17:59 Ответить
27.12.2025 17:59 Ответить
Можна організувати голосування на ТОТ - але тільки коли всі обслуговуючі вибори структури на ТОТ будуть українськими. Зокрема: суди, прокуратура, слідчі органи (ДБР і НАБУ), поліція, ДСНС (і взагалі - всі структури МВС України), СБУ... може, ще кого забув, вибачайте...
27.12.2025 17:58 Ответить
27.12.2025 17:58 Ответить
Дайте вгадаю, а Зеля як самий хитрий многоходовочник, щоб обхитрити ***** візьме і сам дозволить рашистам і окупантам голосувати і цим не дасть привід не визнати вибори недійсними. Оце в них буде істерика, еге ж? Да ти вже програв коли побіг на повідку за нашими ворогами. І це для ***** і Тромба важливіше ніж результати виборів. Бо вони в любому випадку не визнають їх якщо їм це буде не вигідно
27.12.2025 17:58 Ответить
27.12.2025 17:58 Ответить
Ці,так звані "вибори" не визнає ніхто-вони будуть незаконні,антиконституційні й фіктивні під час дії військового стану.
27.12.2025 17:58 Ответить
27.12.2025 17:58 Ответить
Хто йому все доповідає? бАланов? Чи дЄрмак?
27.12.2025 18:00 Ответить
27.12.2025 18:00 Ответить
Паяц-дурачок носиться з антиконституційними виборами мов у них є хоч найменший шанс бути визнаними легітимними.
27.12.2025 18:01 Ответить
27.12.2025 18:01 Ответить
доживає дні - трохи нервує....
27.12.2025 18:03 Ответить
27.12.2025 18:03 Ответить
на виборах всі мої рідні і я в тому числі будемо голосувати за Порошенка. а також мої друзі. а це під 50 чоловік.
27.12.2025 18:01 Ответить
27.12.2025 18:01 Ответить
а шо , шоколяду пообіщав
27.12.2025 18:07 Ответить
27.12.2025 18:07 Ответить
тобі? ну видно щоколядки як ти любиш. російські рот фронт. зєля що отой поц.

27.12.2025 18:10 Ответить
27.12.2025 18:10 Ответить
Зеленій мусі ніколи не доведеш що шоколад краще лайна,жуй зелене лайно і не жужи.
27.12.2025 18:15 Ответить
27.12.2025 18:15 Ответить
Янелох, не сцы. Весь этот скот проголосует за тебя, как и в 2019-м.
27.12.2025 18:03 Ответить
27.12.2025 18:03 Ответить
нащо москалоті ці вибори? вони стільки бабла вкинули в розкрутку свого політпроекту "слуга кремля" "слуга народу", цей проект вже дав такий чудовий ефект по розвалу системи державного управління зсередини, по саботажу мобілізації, оборонки, по призначенню агентів фсб-гру на керівні посади в Україні. Для них зеленський це подарунок долі, про який вони могли лише мріяти всі 34 роки незалежності України, яку він зараз нівелює та обнуляє руками своїх посіпак всередині України. Тому цих виборів не буде, як і припинення вогню, бо знов таки припинення вогню це вибори. Мудрий нарід загнав власну країну в ситуацію, де або зеленський таки остаточно доведе країну до капітуляції на умовах своїх кремлівських партнерів, або зеленського українці усунуть від влади як це було з януковичем. САм він не піде і владу демократично на чесних виборах ніколи не віддасть. Тож вибори 2019, оргвнізовані владою Порошенка можуть виявитися останніми демократичними виборами на яких ідіоти обрали ката власній країні.
27.12.2025 18:03 Ответить
27.12.2025 18:03 Ответить
а хто б сумнівався
27.12.2025 18:03 Ответить
27.12.2025 18:03 Ответить
Не визнає - то не визнає! "Какая разніца"?
27.12.2025 18:04 Ответить
27.12.2025 18:04 Ответить
Я зовсім не розумію що зараз Зеля творить. Зараз тільки наші вороги піднімають питання легітимності нашої влади. Інші ж наші партнери і Конституція України визнають владу легітимною. То навіщо ж самому сідати своєю сракою на пляшку на радість ворогам? Чи нам не повинно бути насрати що думають наші вороги? Навпаки істерика в них це для нас плюс. Да ще й хто вказував би нам на вибори, два диктаори і тирани які самі незаконно захопили владу і тримаються при ній завдяки залякуванню і підкупом вже не один десяток років
27.12.2025 18:05 Ответить
27.12.2025 18:05 Ответить
>Інші ж наші партнери і Конституція України визнають владу легітимною.

ні, не факт, що зе має конституційне право на продовження повноважень. Тому вороги і хочуть закрити будь-які можливості пост-фактум відмовитися від будь-яких зобов'язань через посилання на нелегітимність зебіла в момент підписання.
27.12.2025 18:10 Ответить
27.12.2025 18:10 Ответить
Всі хто добровільно знаходиться на території ворога є зрадниками і колаборантами (а хто не добровільно, очевидно що не зможе вільно висловити свою думку), тому і не може йти мови про їх участь у виборах. Інакше повернуть нам яника 2.0 і скажуть, що це ми самі так вирішили.
27.12.2025 18:07 Ответить
27.12.2025 18:07 Ответить
Тобто, "ловіть злодія" найголосніше кричить сам злодій... Не проводи жодних виборів під час війни, і ніхто не буде їх фальшувати.
27.12.2025 18:09 Ответить
27.12.2025 18:09 Ответить
Якщо гарант Конституції збирається порушити її виборами у війну, то рашисти теж підключаться і гратимуть в цю гру.
27.12.2025 18:11 Ответить
27.12.2025 18:11 Ответить
Зеленський зараз заганяє Україну в цугцванг, виходом з якого стане ганебна капітуляція і поневолення українських земель на ТОТ і українців рашистською пітьмою.
Найкращим виходом з цієї ситуації є відставка Зеленського після фактичнох передачі влади в Україні Залужному. І правовий механізм для цього є.
27.12.2025 18:11 Ответить
27.12.2025 18:11 Ответить
Ніяких виборів на ТОТ чи за кордоном, ті хто за кордоном нехай повертаються і голосують, коли на твою голову не летять шахеди, ракети, бомби... ти геть по іншому сприймаєш реальність, ті хто за кордоном в безпеці не мають робити вибір за тих кого убивають, тут і зараз.
27.12.2025 18:11 Ответить
27.12.2025 18:11 Ответить
100%
27.12.2025 18:15 Ответить
27.12.2025 18:15 Ответить
ЯКІ "вибори" під окупацією?!!!
27.12.2025 18:12 Ответить
27.12.2025 18:12 Ответить
Правільниє.
27.12.2025 18:14 Ответить
27.12.2025 18:14 Ответить
Сам факт голосования будет означать признание, что страая власть после него уже будет нелигитимна, а легитимность новой будет под большим сомнением. Именно этого и добивается Путлер. Кроме того, любые выборы или референдум во время войны скомпрометируют сам избирательный процесс и могут привести даже к военному или гражданскому перевороту или конфликту. Зеленский тупо идет по рельсам Путина в пропасть и тянет за собой усю страну. Остановите этот экспресс в ад!
27.12.2025 18:16 Ответить
27.12.2025 18:16 Ответить
 
 