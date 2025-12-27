Россия будет настаивать на голосовании украинцев, находящихся в РФ или на ТОТ, и готовится не признавать выборы, - Зеленский
В случае проведения в Украине выборов во время войны Россия будет настаивать на голосовании тех украинцев, которые находятся на ее территории или на ТОТ, и готовится не признавать результаты этих выборов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Безопасность во время выборов
Зеленский подчеркивает, что должно быть безопасное небо и безопасно везде на территории Украины - по крайней мере, на время выборов или на время референдума. Также он подчеркивает важность присутствия наблюдателей.
РФ готовится не признавать выборы
Согласно докладу Службы внешней разведки Украины, Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность якобы голосовать у тех украинцев, которые находятся на территории России, а также на временно оккупированных Россией территориях Украины.
"Российская задача так и стоит: обязательно поднимать этот вопрос, что там у них живет большое количество людей и они якобы имеют право на голосование. И это все только для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает эти выборы. России все равно, каким образом донести месседж о якобы нелегитимности украинской власти. Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать соответствующие месседжи о нелегитимности украинской власти", - подчеркнул Зеленский.
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
І що з того?
Ви зрозуміли навіщо п.1 Плану знову підтверджує суверенітет України?
Я думаю, це не просто задля піару, адже суверенітет нашої держави визнано з 1991 року у тому числі росією.
Нове підтвердження суверенітету - це юридична фіксація України у нових кордонах. Якщо Зеленський підпише цю угоду, це буде означати згоду на втрату Криму і всього, що окупанти захопили на материку.
Саме тому п.1 - на виконання вимог росії.
Не знаю, чи пояснив це хтось Зеленському і він діє свідомо, чи думає, що це просто красиві слова типу преамбули?
"слуга кремля""слуга народу", цей проект вже дав такий чудовий ефект по розвалу системи державного управління зсередини, по саботажу мобілізації, оборонки, по призначенню агентів фсб-гру на керівні посади в Україні. Для них зеленський це подарунок долі, про який вони могли лише мріяти всі 34 роки незалежності України, яку він зараз нівелює та обнуляє руками своїх посіпак всередині України. Тому цих виборів не буде, як і припинення вогню, бо знов таки припинення вогню це вибори. Мудрий нарід загнав власну країну в ситуацію, де або зеленський таки остаточно доведе країну до капітуляції на умовах своїх кремлівських партнерів, або зеленського українці усунуть від влади як це було з януковичем. САм він не піде і владу демократично на чесних виборах ніколи не віддасть. Тож вибори 2019, оргвнізовані владою Порошенка можуть виявитися останніми демократичними виборами на яких ідіоти обрали ката власній країні.
ні, не факт, що зе має конституційне право на продовження повноважень. Тому вороги і хочуть закрити будь-які можливості пост-фактум відмовитися від будь-яких зобов'язань через посилання на нелегітимність зебіла в момент підписання.
Найкращим виходом з цієї ситуації є відставка Зеленського після фактичнох передачі влади в Україні Залужному. І правовий механізм для цього є.