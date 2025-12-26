На выборах во время войны может быть гибридное голосование, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил обдумать возможность гибридного голосования – онлайн и офлайн – на выборах в Украине во время войны.

Об этом он сказал во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование за рубежом

Комментируя вопрос организации голосования для украинцев за рубежом, Арахамия отметил, что в некоторых странах законодательство ограничивает открытие дополнительных избирательных участков. Также это потребует дополнительного финансирования.

"Нам нужно будет решать вопрос или делать это (голосование для украинцев за рубежом, - ред.) в несколько дней, или возвращаться к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов... Я надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно поработает, можно ли на самом деле проводить гибридное голосование — онлайн и офлайн", — сказал Арахамия.

Голосование ВПЛ

Кроме этого, нардеп рассказал, что реестр избирателей не имеет точных данных обо всех внутренних переселенцах.

"Очень многие ВПЛ не регистрируются, потому что таким образом избегают появления на радарах из-за мобилизации. Каким образом мы их приведем на участки — мы с вами пока не понимаем", — сказал глава фракции "СН".

Необходимость как можно большей явки

Арахамия подчеркнул, что нужно привести на голосование как можно больше людей, поскольку низкая активность может подорвать легитимность выборов.

"Нам нужно фокусироваться на максимизации явки. Мне кажется, что она может быть в результате того, что мы расширим возможности для голосования: либо добавим несколько дней, либо добавим возможность онлайн-голосования", - добавил парламентарий.

Предстоящие выборы в Украине

