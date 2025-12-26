На выборах во время войны может быть гибридное голосование, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил обдумать возможность гибридного голосования – онлайн и офлайн – на выборах в Украине во время войны.
Об этом он сказал во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
Голосование за рубежом
Комментируя вопрос организации голосования для украинцев за рубежом, Арахамия отметил, что в некоторых странах законодательство ограничивает открытие дополнительных избирательных участков. Также это потребует дополнительного финансирования.
"Нам нужно будет решать вопрос или делать это (голосование для украинцев за рубежом, - ред.) в несколько дней, или возвращаться к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов... Я надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно поработает, можно ли на самом деле проводить гибридное голосование — онлайн и офлайн", — сказал Арахамия.
Голосование ВПЛ
Кроме этого, нардеп рассказал, что реестр избирателей не имеет точных данных обо всех внутренних переселенцах.
"Очень многие ВПЛ не регистрируются, потому что таким образом избегают появления на радарах из-за мобилизации. Каким образом мы их приведем на участки — мы с вами пока не понимаем", — сказал глава фракции "СН".
Необходимость как можно большей явки
Арахамия подчеркнул, что нужно привести на голосование как можно больше людей, поскольку низкая активность может подорвать легитимность выборов.
"Нам нужно фокусироваться на максимизации явки. Мне кажется, что она может быть в результате того, что мы расширим возможности для голосования: либо добавим несколько дней, либо добавим возможность онлайн-голосования", - добавил парламентарий.
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
Теперішнє намагання головзебіла і його оточення повторити цей трюк через "он-лайн голосування" означатиме те саме. Зокрема, остаточний кінець його неартистичної кар'єри, поєднаний із крахом всієї виборчої системи в Україні.
Архаичная, бумажная бюрократия тем и хороша. Ещё Николай Васильевич, ознакомившись с ней, заявил что протоколы не горят
Голосування в Дії не може бути таємним, там людину з усіма її документами видно, як на долоні.
яка таємниця голосування?
і це я вже не кажу, що в кінці того "онлайну"
все одно сидить якись агрохімія, яка намалює цифру яка потрібна,
прикриваючись саме тею таємницею голосування...
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.
Китайська державна агенція новин також зазначила, що Арахамія рік тому прочитав російською мовою книгу "Сі Цзіньпін про державне управління", яка "справила на нього сильне враження"
https://lb.ua/news/2021/07/07/488794_arahamiya_intervyu_kitayskim_zmi.html
Його пропозиція з ними узгоджується?
Сто баллов.
ІДІОТ!
можна щє вибори без виборців провести, гібридно так, а чому ні...
Hellis@13Hellis_13
слухаю Арахамію на засіданні з підготовки до виборів: "Я не розумію, чому стільки побоювань з приводу е/голосування? Ми ось (увага) проводимо онлайн засідання, і все норм" Людина робить вигляд, що тупа та не розуміє різницю поміж тайним голосуванням та відкритим засіданням
На референдум Зеленскій оголосив два пункти.
Чи ви не проти віддати території братньому народу.
1. Так, не проти.
2. Ні, не проти.
онлайн голосування скасовує один важливий принцип- таємницю голосування
це лежить в основі шифрування інтернет трафіку, наприклад до вашого банку: всі сервери між вашим комп'ютером та сервером банку бачать зашифрований трафік, але прочитати не можуть.
наскільки я чув, є алгоритми, які дозволяють голосувати анонімно і без можливості махлювання, але вони сирі і експериментальні
так що давайте залишимо фантазії осторонь
ви ж знаєте зелену банду, вони не збираються програвати, а ще і будуть мститись і переслідувати
але ж зеленим довбням це пофіг
Втікач з Абхазії, що не прожив тут достатньо, вирішує долю України.
Та йому начхати. Він -- доларовий мільйонер. І перекотиполе. Збере свої
речі, та й до США. Чи ще куди.
Але хохляцькі ідіоти "73%" довірили владу саме йому. Тьху!
і не один псіхотерапевт на цьому захистить діцертацію.
Однак т. Гітлер на мав таких засобів оболванювання, фальсифікації як у т. Путіна
не рипайся, мудрий наріт!
Вибори буть під керівництвом, " братським піклуванням, під тиском Кремля, корисних ідіотів Кремля всередині країни, буде використовуватися старий лозунг більшовиків "Мир народам, ні війні" - Трамп миротворець уже запустив своє "за мир" на користь Кремля - жертва має змиритися з агресором і заплатити за такий "мир" територією і суверенітетом.
Любий диктатор знає, що не народи розпалюють війни. Однак прагнення народу миру завжди хунти використовують проти того ж народу - «буде такий мир, що каменя на камені не залишиться» - переосмислення біблійного пророцтва про руйнування Єрусалимського храму, яке в ******** інтерпретаціях означає «боротьбу за мир», що буде настільки тотальною, що зруйнує старий світопорядок та інституції, залишаючи тільки руїни
А такі кандидати як Залужним будут звинувачені у бажанні продовження війни, в той час коли розпропагований Кремлем "нарід" буде прагне миру.
Кремль має досвід дестабілізації внутрішнього положення під благородними лозунгами: боротьба за мир, за розброєння, проти ядерної енергетики, сланцевої революції, ГРП, за русский язык за русский мир, за права РПЦ РП (кпсс-КГБ/ФСБ...) проти хунти, українських націоналістів. Більше лозунгів і різних - кожний найде своїх корисних ідіотів
А такі кандидати як Залужним будут звинувачені у бажанні продовження війни, в той час, як розпропагований і спантеличений Кремлем "нарід" прагне миру.
" гібридна совість", "гібридна честь", "гібридний патріотизм" і це на 100% елемент гібридної війни.