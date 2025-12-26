РУС
3 423 95

На выборах во время войны может быть гибридное голосование, - Арахамия

арахамія

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил обдумать возможность гибридного голосования – онлайн и офлайн – на выборах в Украине во время войны.

Об этом он сказал во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование за рубежом

Комментируя вопрос организации голосования для украинцев за рубежом, Арахамия отметил, что в некоторых странах законодательство ограничивает открытие дополнительных избирательных участков. Также это потребует дополнительного финансирования.

"Нам нужно будет решать вопрос или делать это (голосование для украинцев за рубежом, - ред.) в несколько дней, или возвращаться к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов... Я надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно поработает, можно ли на самом деле проводить гибридное голосование — онлайн и офлайн", — сказал Арахамия.

Голосование ВПЛ

Кроме этого, нардеп рассказал, что реестр избирателей не имеет точных данных обо всех внутренних переселенцах.

"Очень многие ВПЛ не регистрируются, потому что таким образом избегают появления на радарах из-за мобилизации. Каким образом мы их приведем на участки — мы с вами пока не понимаем", — сказал глава фракции "СН".

Необходимость как можно большей явки

Арахамия подчеркнул, что нужно привести на голосование как можно больше людей, поскольку низкая активность может подорвать легитимность выборов.

"Нам нужно фокусироваться на максимизации явки. Мне кажется, что она может быть в результате того, что мы расширим возможности для голосования: либо добавим несколько дней, либо добавим возможность онлайн-голосования", - добавил парламентарий.

Предстоящие выборы в Украине

+52
ДЕБІЛ ГІБРИДНИЙ!!!!
показать весь комментарий
26.12.2025 18:52 Ответить
+39
Щоб потім гібридного клоуна переобрати? Тварини зелені
показать весь комментарий
26.12.2025 18:52 Ответить
+19
йому пох*й, він тут транзитом.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:04 Ответить
ДЕБІЛ ГІБРИДНИЙ!!!!
показать весь комментарий
26.12.2025 18:52 Ответить
Стамбула йому не вистачило - намагається "ще раз наступити на граблі"...
показать весь комментарий
26.12.2025 19:00 Ответить
йому пох*й, він тут транзитом.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:04 Ответить
Нет, он хочет еще остаться. Именно потому ему нужны гибридные выборы.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:19 Ответить
ха ха ха....... смачно сказав....
показать весь комментарий
26.12.2025 19:20 Ответить
Цікаво, що Порошенко мовчить про ці "вибори" і про такий "мир", до якого нас всіх готують... Олексійовиче, проявіть характер. Мудрість і далекоглядність залиште на потім.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:42 Ответить
якщо вибори гібридні, то і урни гібридні

показать весь комментарий
26.12.2025 20:15 Ответить
Щоб потім гібридного клоуна переобрати? Тварини зелені
показать весь комментарий
26.12.2025 18:52 Ответить
Розпочалося! Дивимося за руками....
показать весь комментарий
26.12.2025 18:53 Ответить
В Гуляйполі розкажіть про гібридне голосування.
показать весь комментарий
26.12.2025 18:53 Ответить
о. Гібрид свині і хама виповз.
показать весь комментарий
26.12.2025 18:53 Ответить
Підрахуй...Не може бути легітимних виборів під час війни.
показать весь комментарий
26.12.2025 18:55 Ответить
Готуються до фальсифікацій гібридних, іншого шляху залишитись біля корита нема
показать весь комментарий
26.12.2025 18:55 Ответить
Для вас потрібна гібридна шибениця на двох с подоляком особисто , ви за явір ще не відповіли в 22 році
показать весь комментарий
26.12.2025 18:55 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2025 18:56 Ответить
Що цей недодіджей там патякає?
показать весь комментарий
26.12.2025 18:56 Ответить
Пам'ятається, ще під час виборів президента України у 2004 році через так звані "сервери медведчука" пропустили оцифровані протоколи окружних виборчих комісій. Тобто, перед тим, як ці дані поступили на сервер ЦВК, вони зазнали потрібної спецслужбам пітьми модифікації - завдяки цьому кібер-спєци з пітьми і намалювали перемогу овочу. Що й спричинило повстання українського народу проти рашистського поневолення під назвою "Помаранчева революція".
Теперішнє намагання головзебіла і його оточення повторити цей трюк через "он-лайн голосування" означатиме те саме. Зокрема, остаточний кінець його неартистичної кар'єри, поєднаний із крахом всієї виборчої системи в Україні.
показать весь комментарий
26.12.2025 18:57 Ответить
Та ладно. Подсчет всё равно ведется по протоколам с мокрой печатью. Который считается документом строгой отчетности. И хранится лет 50. После модификации электронных версий должны были уничтожить все бумажные протоколы, а копии их хранятся на местах.
Архаичная, бумажная бюрократия тем и хороша. Ещё Николай Васильевич, ознакомившись с ней, заявил что протоколы не горят
показать весь комментарий
26.12.2025 19:17 Ответить
Як і хто, не будучі членом зеленої мафії, зможе перевірити правдивість голосування, наприклад, через Дію?
показать весь комментарий
26.12.2025 19:33 Ответить
Моих знаний не хватает ответить на ваши вопросы
показать весь комментарий
26.12.2025 19:40 Ответить
До того ж, закони України передбачають, що голосування має бути ТАЄМНИМ.
Голосування в Дії не може бути таємним, там людину з усіма її документами видно, як на долоні.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:36 Ответить
людина, яка голосує онлайн має бути ідентіфікована як громадянин-громадянка України з правом голосу, а для цього надати всі докази.
яка таємниця голосування?
і це я вже не кажу, що в кінці того "онлайну"
все одно сидить якись агрохімія, яка намалює цифру яка потрібна,
прикриваючись саме тею таємницею голосування...
показать весь комментарий
26.12.2025 19:45 Ответить
Ага. Гібридна війна, гібридні зелені чоловічки, гібридний мир, гібридне голосування. гібридна влада яку поставить ***** з Тромбом. А не пішли б ви суки на свій гібридний хер
показать весь комментарий
26.12.2025 18:57 Ответить
Ідіть на}{ер і читайте Конституцію.
показать весь комментарий
26.12.2025 18:57 Ответить
Она на паузе.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:11 Ответить
Яких ще виборах ??? Конституцiю почитай придурок !!!
показать весь комментарий
26.12.2025 18:58 Ответить
Вот вам и гибридная капитуляция от гибридной власти, хорошенько наворовавшей и пойманной на компромат. Остается продать последний актив - государственность Украины и свалить к Миндичу по договоренности с Трампоном. А народ пусть умывается кровью после предательства. У меня просто нет слов. А куда Орахамия уже засунул Конституцию?
показать весь комментарий
26.12.2025 18:58 Ответить
А шо ты, агрохимичный, скажешь про про залепуху х-ла про якобы 5-10 млн. граждан Украины в козломордии? Вы им собираетесь дать проголосавать и как, оф или он?
показать весь комментарий
26.12.2025 18:58 Ответить
Вилізло....💩💩💩
показать весь комментарий
26.12.2025 18:58 Ответить
Це опудало уважно праці товариша Сі проштудіювало?

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.

Китайська державна агенція новин також зазначила, що Арахамія рік тому прочитав російською мовою книгу "Сі Цзіньпін про державне управління", яка "справила на нього сильне враження"

https://lb.ua/news/2021/07/07/488794_arahamiya_intervyu_kitayskim_zmi.html

Його пропозиція з ними узгоджується?
показать весь комментарий
26.12.2025 18:58 Ответить
комуняку на гулляку!
показать весь комментарий
26.12.2025 19:01 Ответить
*гілляку
показать весь комментарий
26.12.2025 19:02 Ответить
Мразота їбана
показать весь комментарий
26.12.2025 18:59 Ответить
ніяких електронних виборів, ви не розробляли відповідне ПЗ, і воно не проходило аудит та аналіз криптофахівцями.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:00 Ответить
Жека, якщо зєлєнской покаже ядерну бімбу, проголосуєш за нього?🤡
показать весь комментарий
26.12.2025 19:06 Ответить
в сенсі - покаже? якщо за зебіла зроблять яз, я буду йому вдячний, але голосувати за нього не буду.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:09 Ответить
Це добре
показать весь комментарий
26.12.2025 19:11 Ответить
+++
Сто баллов.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:20 Ответить
Абхаз, іди нах*й!
показать весь комментарий
26.12.2025 19:00 Ответить
можете не сумніватися що це все робиться для того щоб проголосували кацапоїди і сепарьйо з окупованих територій. Яке українські паспорти порвали але програмку для голочування їм зроблять
показать весь комментарий
26.12.2025 19:00 Ответить
Нет конечно же. Это делается чтобы нарисовать 73%
показать весь комментарий
26.12.2025 19:12 Ответить
Якби Тромбу були потрібні ці 73% то він би не напалягав на виборах, а скоріше навпаки. У Тромба і ***** вже є кандидатура на вибори більш слухняна ніж ЗЕ і скоро на жаль ми це побачимо. Україну поставлять перед фактом, аобо голосуєте за ось цю кандидатуру або миру не буде. І всі ждуни а також ті хто зараз чекає відкриття кордонів проголосують хоч за чорта лисого аби відмінив військовий стан
показать весь комментарий
26.12.2025 19:28 Ответить
Сам ти гібрид - якесь чмо сухумське буде розказувати як мені в світі жити
показать весь комментарий
26.12.2025 19:00 Ответить
Для гібрида людини і мавпи є логічним гібридний підхід до всього!
показать весь комментарий
26.12.2025 19:02 Ответить
Браво.Таки хочуть вибори в дії провести.І наші і рашка їм в тому "допоможуть".Тепер головне щоб з відсоками не промахнутися..Щоб за лідора нації не вище а 100% намалювати і явка не 120%
показать весь комментарий
26.12.2025 19:02 Ответить
Агрохімія, і не офлайн,і не онлайн під час війни проводитись вибори не можуть.Так що не гони "ФУФЛАЙН".
ІДІОТ!
показать весь комментарий
26.12.2025 19:04 Ответить
Питання якщо під час виборів ворог почне свій план по знищенню країни, чи передбачено це? Зеленський у період обʼявлення виборів втрачає легітимність і ворог може хоч ядеркою бити- у нас нема керівництва. Америка мовчатиме. Ці вибори почнуться і вже ніколи не закінчаться. Невже хтось вірить що путіну і трампу так потрібні наші вибори?
показать весь комментарий
26.12.2025 19:05 Ответить
Так і що, є надія позбавитись зєрмака?
показать весь комментарий
26.12.2025 19:10 Ответить
цікавий феномен ці зелені, вони хоч іноді розуміють що вони мелють, чи там все наглухо гібрідне?
можна щє вибори без виборців провести, гібридно так, а чому ні...
показать весь комментарий
26.12.2025 19:05 Ответить
Під час війни виборів бути Не може, гниди зелені не грайте з вогнем, ще у вашого блазня є нагода добровільно звалити до міндіча і жирувати там на крадені міль'ярди, будете парити фарс з так званими виборами будете висіти на гіляках усі без розбору, зграя кривавих мародерів, здохнете всі хто не встигне звалити.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:07 Ответить
Не, ну вы все в прыжке не только переобулись, но и успели шнурки завязать. Весь сайт твердил узурпация. Давай выборы. Вот вам выборы, шо щас не так?
показать весь комментарий
26.12.2025 19:26 Ответить
Ти гнида опешна не плутай вибори з тотальним фарсом який ви хочете нам впарити, особливо якщо цей фарс буде пропихатись через дію, результатів цього лохотрону ні хто не визнає навіть якщо трамп з пуйлои вам дав добро на цю аферу, не доводьте людей до гріха, тоді хана нам всім але ц не всі встигнете здриснути.
показать весь комментарий
26.12.2025 20:05 Ответить
ці бабуіни можуть все, от голобородька підсунули ж
показать весь комментарий
26.12.2025 19:08 Ответить
і знову буде гібридний прєзік "зліва - кудрі зєліні, зправа - дєрьмака" ))
показать весь комментарий
26.12.2025 19:09 Ответить
https://x.com/13Hellis_13

Hellis@13Hellis_13



слухаю Арахамію на засіданні з підготовки до виборів: "Я не розумію, чому стільки побоювань з приводу е/голосування? Ми ось (увага) проводимо онлайн засідання, і все норм" Людина робить вигляд, що тупа та не розуміє різницю поміж тайним голосуванням та відкритим засіданням
показать весь комментарий
26.12.2025 19:09 Ответить
Зельоні махлюють тільки рота відкривають, і махлюють навіть коли мовчать.
На референдум Зеленскій оголосив два пункти.
Чи ви не проти віддати території братньому народу.
1. Так, не проти.
2. Ні, не проти.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:09 Ответить
*****.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:11 Ответить
Україна!! прокинся та жени всю цю сволоту, що сидить в тебе на шиї.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:12 Ответить
чекайте...
онлайн голосування скасовує один важливий принцип- таємницю голосування
показать весь комментарий
26.12.2025 19:13 Ответить
таке голосування може бути таємним, але для цього треба використовувати спеціальні криптографічні алгоритми
показать весь комментарий
26.12.2025 19:20 Ответить
та ні, якщо вже попало в мережу, то воно там є
показать весь комментарий
26.12.2025 19:28 Ответить
якщо я опублікую зашифрований AES-256 текст без ключа, його ніхто не зможе прочитати

це лежить в основі шифрування інтернет трафіку, наприклад до вашого банку: всі сервери між вашим комп'ютером та сервером банку бачать зашифрований трафік, але прочитати не можуть.

наскільки я чув, є алгоритми, які дозволяють голосувати анонімно і без можливості махлювання, але вони сирі і експериментальні
показать весь комментарий
26.12.2025 19:34 Ответить
і мабуть це дуже дорого
так що давайте залишимо фантазії осторонь
ви ж знаєте зелену банду, вони не збираються програвати, а ще і будуть мститись і переслідувати
показать весь комментарий
26.12.2025 19:45 Ответить
через це воно принципово не можливе!
але ж зеленим довбням це пофіг
показать весь комментарий
26.12.2025 19:26 Ответить
Вас судити будуть гібридно: суд лінча, і присяжних.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:14 Ответить
3.14здец. Барыги.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:14 Ответить
Коли з України зникне це сміття під назвою "арахамія"?

Втікач з Абхазії, що не прожив тут достатньо, вирішує долю України.

Та йому начхати. Він -- доларовий мільйонер. І перекотиполе. Збере свої
речі, та й до США. Чи ще куди.

Але хохляцькі ідіоти "73%" довірили владу саме йому. Тьху!
показать весь комментарий
26.12.2025 19:19 Ответить
коли небудь всі ці шашлики на майські, коли ворожі танки вже на твоєму кордоні, і гібридні вибори війдуть в підручники по псіхіатрії
і не один псіхотерапевт на цьому захистить діцертацію.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:20 Ответить
Сам ты гибрид жулика с валютным кидалой.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:21 Ответить
Не превращайте выборы в молдаванские выборы.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:23 Ответить
Щодо референдуму, то т. Гітлер закріпляв загарбане референдумами... І т. Сталін... Але дещо театральніше, більше циганщини: зганяли шобло -йо*ло, яке просило Верховний совєт СССР і лічно т. Сталіна "войті в состав СССР".Сталін тики був геніальнішим злодєєм...

Однак т. Гітлер на мав таких засобів оболванювання, фальсифікації як у т. Путіна
показать весь комментарий
26.12.2025 19:25 Ответить
можно онлайн, но потом по истечении срока чтобы всех принесли в жертву Перуну - надо возвращаться к истокам. за честь погибнуть во благо Нации и Родины (хотя бы и на алтаре). теперешних тоже можно. и онлайн всем показывать. еще и денег срубить на оружие. а вообще - не всех дурных война убила (да и не с тех начала, как всегда) - еще работать и работать - пока хотя бы видимости приличия не будет.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:29 Ответить
и голосуем открытым голосованием, чтобы можно было найти, что твой голос правильно учтен и чтобы можно было проверить, что там нету голосов тех, кто уже умер. С евреями в шашечки играть - так себе идея.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:31 Ответить
всьо вже порішано, агрохімія озвучує
не рипайся, мудрий наріт!
показать весь комментарий
26.12.2025 19:31 Ответить
Они на выборы согласились, потому что ФБР их уничтожит. Вот и обосрались диктаторы сраные.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:35 Ответить
Ця мавпа ще не у зоопарку ?
показать весь комментарий
26.12.2025 19:32 Ответить
Во втором туре будут - Редис и Михаил Ткач. Или Редиса сделать главнокомандующим войск, а Ткача президентом, чтобы он получил наконец то инструменты власти для не только расследований схем, а чтобы начал гасить их всех - Ахметовых, Пинчуков, и всех уродов! Ему народ даже дает добро на напалм!
показать весь комментарий
26.12.2025 19:34 Ответить
Гібрідна влада зелених покидьків. Тепер у них головне завдання - як в черговий раз "сдєлать всєх вмєстє". І вони над цим потужно працюють.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:37 Ответить
А сам данный персонаж, случайно не является гибридом???
показать весь комментарий
26.12.2025 19:37 Ответить
Чмо,яке гібридне голосуваня придурок.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:40 Ответить
ну то московіти зари домалюють мільйонів десять чи двадцять українців котрі на болотах внезапно проживають, шо ця хламідія верзе?
показать весь комментарий
26.12.2025 19:44 Ответить
Ще вибори в проєкті а результат нам вже відомий... Гібридні вибори, гібридні результати...
показать весь комментарий
26.12.2025 19:44 Ответить
Зеленському треба піти. Але одночасно у тому "демократичному процесі" Україна немає втратити суверенітет, суб'єктивність держави. Гітлер, як і Путін прийшли до влади ніби демократичним шляхом. Виборчим процесом в Україні буде керувати Кремль... Якщо не вдалося підпорядкувати Україну Кремлю військовим шляхом,то це Путін зробить через "демократичний" процес виборів.

Вибори буть під керівництвом, " братським піклуванням, під тиском Кремля, корисних ідіотів Кремля всередині країни, буде використовуватися старий лозунг більшовиків "Мир народам, ні війні" - Трамп миротворець уже запустив своє "за мир" на користь Кремля - жертва має змиритися з агресором і заплатити за такий "мир" територією і суверенітетом.

Любий диктатор знає, що не народи розпалюють війни. Однак прагнення народу миру завжди хунти використовують проти того ж народу - «буде такий мир, що каменя на камені не залишиться» - переосмислення біблійного пророцтва про руйнування Єрусалимського храму, яке в ******** інтерпретаціях означає «боротьбу за мир», що буде настільки тотальною, що зруйнує старий світопорядок та інституції, залишаючи тільки руїни

А такі кандидати як Залужним будут звинувачені у бажанні продовження війни, в той час коли розпропагований Кремлем "нарід" буде прагне миру.

Кремль має досвід дестабілізації внутрішнього положення під благородними лозунгами: боротьба за мир, за розброєння, проти ядерної енергетики, сланцевої революції, ГРП, за русский язык за русский мир, за права РПЦ РП (кпсс-КГБ/ФСБ...) проти хунти, українських націоналістів. Більше лозунгів і різних - кожний найде своїх корисних ідіотів




А такі кандидати як Залужним будут звинувачені у бажанні продовження війни, в той час, як розпропагований і спантеличений Кремлем "нарід" прагне миру.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:47 Ответить
а говорили , мавпочку повернули в зоопарк..
показать весь комментарий
26.12.2025 19:53 Ответить
На дільницях повинен перевірятись військовий квиток. Ухилянти як сиділи в погребах так хай і сидять.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:58 Ответить
Ну так у вас зегнид на це і розрахунок, ну добре не хай ухилянти не будуть голосувати, а військові під час воєнного стану а окопах як мають проголосувати? Я вже не кажу що це все порушує права громадян на волевиявлення або право громадян болотуватися, чи проводити агітацію. Не туліть цей фарс бо буде біда, ви гниди зелені й так довели країну до катастрофи позбавивши нас і наших дітей нормального майбутнього,а сотень тисяч життя, будете й далі грати наперстки з виборами будете роздерті на шматки.
показать весь комментарий
26.12.2025 20:28 Ответить
слуги пуйла творять, що захочуть і ніхто їм не завадить!
показать весь комментарий
26.12.2025 20:00 Ответить
Допускається лише гібридний референдум з питанням "За яку ногу підвісити зе-слуг для прийняття подяк від народу України?" і якщо не буде визначено точно за яку ногу, то підвісити за музикальний орган!
показать весь комментарий
26.12.2025 20:09 Ответить
ХЛаМІДіЯ.
показать весь комментарий
26.12.2025 20:09 Ответить
В тваринному світі гібриди майже не дають приплоду. Не хочу бути категоричним , але "гібридні вибори" якось звучить дико, майже ,
" гібридна совість", "гібридна честь", "гібридний патріотизм" і це на 100% елемент гібридної війни.
показать весь комментарий
26.12.2025 20:13 Ответить
Після всього, що накоїла влада довіряти їм вибори та ще й хитрозроблені? В жодному разі. Тільки відставка. І призначити тимчасовий уряд.
показать весь комментарий
26.12.2025 20:25 Ответить
Якщо буде онлайн голосування це виходить я можу до другана прийти додому його напоїти і він проголосує за того кого мені треба ? Потужно ніц не скажеш
показать весь комментарий
26.12.2025 20:33 Ответить
Девід Браун ще не рятує свій зад? Янкі,гоу хоум,мразота.
показать весь комментарий
26.12.2025 20:36 Ответить
 
 