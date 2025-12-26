На виборах під час війни може бути гібридне голосування, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував обдумати можливість гібридного голосування – онлайн та офлайн — на виборах в Україні під час війни.

Про це він сказав під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Голосування за кордоном

Коментуючи питання організації голосування для українців за кордоном, Арахамія зазначив, що у деяких країнах законодавство обмежує відкриття додаткових виборчих дільниць. Також це потребуватиме додаткового фінансування.

"Нам треба буде розв'язувати питання або робити це (голосування для українців за кордоном, - ред.) в декілька днів, або повертатися до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн-механізмів... Я сподіваюся, що ваша робоча група серйозно попрацює, чи можна насправді робити гібридне голосування — онлайн та офлайн", - сказав Арахамія.

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Голосування ВПО

Крім цього, нардеп розповів, що реєстр виборців не має точних даних про всіх внутрішніх переселенців.

"Дуже багато ВПО не реєструється, тому що таким чином уникають появи на радарах через мобілізацію. Яким чином ми їх приведемо на дільниці – ми з вами поки не розуміємо",- сказав голова фракції "СН".

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Необхідність якомога більшої явки

Арахамія наголосив, що потрібно привести на голосування якнайбільше людей, оскільки низька активність може підірвати легітимність виборів.

"Нам треба фокусуватися на максимізації явки. Мені здається, що вона може бути внаслідок того, що ми розширимо можливості для голосування: або додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн-голосування",- додав парламентар.

Майбутні вибори в Україні

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