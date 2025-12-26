В ВР начали готовить законодательные предложения по проведению выборов в условиях особого периода, - Шуляк

В Верховной Раде провели первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях проведения выборов в условиях особого периода. Планируется, среди прочего, разработать механизм противодействия вмешательству России в избирательный процесс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала заместитель председателя рабочей группы, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк.

Кейсы по этому поводу массово использовались во время выборов в Грузии и Румынии, а в случае Украины эти риски будут гораздо выше.

Что обсудили на первом заседании по выборам

По ее словам, 26 декабря в ВР провели первое из ряда запланированных заседаний специальной рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

Одна из задач – провести анализ состояния готовности избирательной инфраструктуры к проведению таких выборов, а также разработать правовые механизмы противодействия возможному незаконному вмешательству в избирательный процесс.

В том числе, подчеркнула Шуляк, вмешательству со стороны России, поскольку, как свидетельствует международный опыт – в частности на выборах в Грузии и Румынии, для этого враг будет массово использовать кибератаки, подкуп избирателей, дискредитацию кандидатов, финансирование лояльных политиков и тому подобное.

"Будет безумная дезинформация и различные средства и меры, направленные на раскол общества, будет дискредитация, финансирование лояльных к России групп или политиков и их команд. Поэтому нам нужно понимать, какие меры мы будем внедрять именно в этой сфере. Я думаю, здесь важно изучать последний опыт и Грузии, и Румынии в том числе, поскольку мы видели, к чему это приводит. Мы понимаем, что в Украине таких случаев будет гораздо больше, и поэтому будем работать, чтобы ни одно пророссийское издание, пророссийские лица не могли влиять на наши избирательные процессы", - отметила Шуляк.

Ситуация с безопасностью

Она также отметила, что согласно результатам аудита безопасности для проведения безопасных послевоенных выборов, проведенного Гражданской сетью ОПОРА, готовность общин с точки зрения избирательной инфраструктуры очень низкая.

"В рамках аудита, который проводился в октябре-ноябре этого года, было обследовано 11 громад, подавляющее большинство которых деоккупированы, приграничные или находятся в зоне боевых действий. В частности, Краматорскую, Херсонскую, Никопольскую, Новониколаевскую, Великописаревскую, Олевскую, Сновскую. По его результатам только три из 11 громад потенциально могли бы соответствовать базовым критериям физической безопасности после прекращения военного положения", - отметила Шуляк.

Как свидетельствуют полученные данные, ни одна из исследованных громад не имеет 100% обеспеченности избирательных участков укрытиями в радиусе 500 метров. Кроме этого, в прифронтовых и деоккупированных громадах более 50% помещений избирательной инфраструктуры разрушены или повреждены. При этом в большинстве громад системы оповещения не охватывают все население, а кое-где работают только в центральных населенных пунктах.

"Кроме этого, остаются вопросы и ограниченного потенциала членов ЦИК, вопросы, связанные с электроснабжением, укрытиями, системами оповещения и т.д. То есть речь идет об огромном комплексе индикаторов, которые нужно будет проверить, чтобы оценить организационную способность каждой громады. Это будет для нас и основой, и помощью для принятия решений, и для понимания процессов непосредственно в каждой громаде", - подытожила Шуляк.

Будущие выборы в Украине

