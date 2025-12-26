РУС
В ВР начали готовить законодательные предложения по проведению выборов в условиях особого периода, - Шуляк

выборы во время войны

В Верховной Раде провели первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях проведения выборов в условиях особого периода. Планируется, среди прочего, разработать механизм противодействия вмешательству России в избирательный процесс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала заместитель председателя рабочей группы, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк.

Кейсы по этому поводу массово использовались во время выборов в Грузии и Румынии, а в случае Украины эти риски будут гораздо выше.

Что обсудили на первом заседании по выборам

По ее словам, 26 декабря в ВР провели первое из ряда запланированных заседаний специальной рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

Одна из задач – провести анализ состояния готовности избирательной инфраструктуры к проведению таких выборов, а также разработать правовые механизмы противодействия возможному незаконному вмешательству в избирательный процесс.

В том числе, подчеркнула Шуляк, вмешательству со стороны России, поскольку, как свидетельствует международный опыт – в частности на выборах в Грузии и Румынии, для этого враг будет массово использовать кибератаки, подкуп избирателей, дискредитацию кандидатов, финансирование лояльных политиков и тому подобное.

"Будет безумная дезинформация и различные средства и меры, направленные на раскол общества, будет дискредитация, финансирование лояльных к России групп или политиков и их команд. Поэтому нам нужно понимать, какие меры мы будем внедрять именно в этой сфере. Я думаю, здесь важно изучать последний опыт и Грузии, и Румынии в том числе, поскольку мы видели, к чему это приводит. Мы понимаем, что в Украине таких случаев будет гораздо больше, и поэтому будем работать, чтобы ни одно пророссийское издание, пророссийские лица не могли влиять на наши избирательные процессы", - отметила Шуляк.

Ситуация с безопасностью

Она также отметила, что согласно результатам аудита безопасности для проведения безопасных послевоенных выборов, проведенного Гражданской сетью ОПОРА, готовность общин с точки зрения избирательной инфраструктуры очень низкая.

"В рамках аудита, который проводился в октябре-ноябре этого года, было обследовано 11 громад, подавляющее большинство которых деоккупированы, приграничные или находятся в зоне боевых действий. В частности, Краматорскую, Херсонскую, Никопольскую, Новониколаевскую, Великописаревскую, Олевскую, Сновскую. По его результатам только три из 11 громад потенциально могли бы соответствовать базовым критериям физической безопасности после прекращения военного положения", - отметила Шуляк.

Как свидетельствуют полученные данные, ни одна из исследованных громад не имеет 100% обеспеченности избирательных участков укрытиями в радиусе 500 метров. Кроме этого, в прифронтовых и деоккупированных громадах более 50% помещений избирательной инфраструктуры разрушены или повреждены. При этом в большинстве громад системы оповещения не охватывают все население, а кое-где работают только в центральных населенных пунктах.

"Кроме этого, остаются вопросы и ограниченного потенциала членов ЦИК, вопросы, связанные с электроснабжением, укрытиями, системами оповещения и т.д. То есть речь идет об огромном комплексе индикаторов, которые нужно будет проверить, чтобы оценить организационную способность каждой громады. Это будет для нас и основой, и помощью для принятия решений, и для понимания процессов непосредственно в каждой громаде", - подытожила Шуляк.

Будущие выборы в Украине

выборы (24876) подготовка (250) Шуляк Елена (87)
+10
блаЗЄнські виродки...
26.12.2025 16:45 Ответить
+7
Правільно. Требя міняти Конституцію та закони, бо америкнаські та російські рюріки-педофіли так хочуть. А якщо вони захотять змінити нашому Бубочці стать? Ладно, змінюйте без церемоній та рехферендумів.
26.12.2025 16:48 Ответить
+7
Це коли вже зараз знають хто виграв вибори
26.12.2025 16:53 Ответить
блаЗЄнські виродки...
26.12.2025 16:45 Ответить
а що таке особливий період?
26.12.2025 16:46 Ответить
Це коли вже зараз знають хто виграв вибори
26.12.2025 16:53 Ответить
26.12.2025 16:58 Ответить
Це коли починають нову локшину готувати, щоб не тільки на вуха вішати, а як ярмо.на шію, аби голову гої не діймали, жерли цю локшину і дякували царедворцям.
От наприклад нова локшина, соціальна, для пенсілнеоів, як самих довірливих представників хомо сапієнс, які гречки наїлись, терер хочуть «пасти» з соусом із.лайна цукермана-міндічя «

Депутати пропонують підвищити мінімальну пенсію для непрацездатних осіб у 2026 році. Відповідний законопроект №https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/59425 14330 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо встановлення справедливого розміру мінімальної пенсії в Україні» зареєстрували на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», а саме:

у статті 7 абзац шостий цифри і слово «2595 гривень» пропонується замінити на «25 000 гривень»;у статті 15 абзац перший слова і цифри «не менш як 146.000.000 тис. гривень» пропонується замінити на «не менш як 176.000.000 тис. гривень»;відповідні зміни пропонуються внести до додатків №1 і №3.

У пояснювальній записці зазначено, що нинішній розмір мінімальної пенсії не відповідає реаліям життя та не забезпечує навіть базові умови для проживання. Метою законопроекту є встановлення справедливого рівня мінімальної пенсії, достатнього для забезпечення мінімально можливих умов життя.

Як наведено у порівняльний таблиці, згідно з пропонованими змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, зросте з 2 595 гривень до 25 000 гривень. Таке підвищення є майже десятикратним і спрямоване на забезпечення базових умов життя для пенсіонерів.»

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
26.12.2025 17:03 Ответить
Правільно. Требя міняти Конституцію та закони, бо америкнаські та російські рюріки-педофіли так хочуть. А якщо вони захотять змінити нашому Бубочці стать? Ладно, змінюйте без церемоній та рехферендумів.
26.12.2025 16:48 Ответить
"...Планується, серед іншого, розробити механізм протидії втручанню Росії у виборчий процес..." - невже основна надія у Зе на "Дію"
26.12.2025 16:49 Ответить
В нас вже не війна, а «особливий період»? Як зручно підміняти поняття і порушувати Конституцію.
- Чому досі не закінчена війна?
- Війна давно закінчена в моїй голові, просто зараз «особливий період».
26.12.2025 16:50 Ответить
То есть решают как дальше остаться во власти и не допустить туда никого кроме своих. Бывшие регионалы то же свои. Короче ясно все
26.12.2025 16:53 Ответить
Типу пролетарії всіх банд об'єдуйтесь
26.12.2025 16:59 Ответить
Коли вигідно, то війна, коли треба, то особливий період. Цікави речі в цій зРаді
26.12.2025 16:56 Ответить
Так в нас виходить не військовий стан, стан війни, чи війна в Україні в "особливий період"? Ну тоді виходить забусярені це не солдати, а тцк це бандитське формування яка діє проти держави, все по закону.
26.12.2025 16:57 Ответить
Дивіться суки бо хлопці з фронту приїдуть то зроблять вам виродкам вибори. Спочатку довели ситуацію до критичної, а потім будуть пропихувати капітуляцію, мовляв це необхідно.
26.12.2025 16:58 Ответить
я на выборы НЕ ИДУ !!!((( я выполняю КОНСТИТУЦИЮ страны !!!
26.12.2025 16:59 Ответить
Я давно вже не ходжу, бо як тільки подивлюся хто у списку, так бажання пропадає.
26.12.2025 17:02 Ответить
Ооо нас чекають несподіванки -тишком - нишком..прокинемося в "Новій країні"
26.12.2025 17:00 Ответить
Так ВР теж нелегітимна!!!!!
26.12.2025 17:01 Ответить
Ах ви ж падли зелені...
26.12.2025 17:02 Ответить
вибори без припинення військового стану це фальсифікація волевиявлення народу, бо тцкашники будуть тупо ловити людей біля дільниць, або більшість просто не піде на вибори, на що і розраховує ЗЕлений покидьок, а пенсіонери прийдуть і знов оберуть ЗЕленопідара. Це будуть не вибори, це буде державний переворот, замаскований під вибори, це буде перепризначення зеленого покидька на ще один строк, за який він остаточно знищить державу.
26.12.2025 17:03 Ответить
Єдине, що дадуть ці вибори, - це справжня делегітимізація майбутньої влади.
26.12.2025 17:08 Ответить
В умовах особливого стану вибори не проводяться. Порошенко організував вибори в 2019 році на найвищому рівні і легко передав владу. А це цепляється руками, ногами, зубами за булаву і для цього залучає монобільшість Ради, щоб сфальшувати і залишитися.
26.12.2025 17:09 Ответить
Буде смішно коли Тромб і ***** не визнають ці вибори по ряду багатьох причин і оголосять що в Україні тепер немає влади і рви Україну хто скільки хоче. Чи ви придурки не задумувались навіщо Тромбу з *****м пропихують ці вибори в Україні? Ну ще можуть якогось Мертвечука до влади вибрати. Тоді ''українське питання'' ще легше вирішиться. Бо нажаль в нас так і не навчилися робити висновків з історії, де Україну завжди рвали зсередини а потім здавали ворогу самі українці
26.12.2025 17:09 Ответить
Вже очевидно що "зелених" потрібно душити. Як Шаріков котів... або різати "свяченим" як Гонта містечкових корчмарів...
26.12.2025 17:09 Ответить
У лісах, щоб не хворіли здорові тварини, хворих і слабких відстрілюють.Може настав час для "санітарного відстрілу", не тільки у лісах?...)
26.12.2025 17:15 Ответить
З кого почнеш відстріл?
26.12.2025 17:25 Ответить
Заспокойтеся, шановна. Не з вас це точно.)
26.12.2025 17:37 Ответить
Так с кого? Я ж задала конкретне питання: - кого почнете вбивати, щоб розпочати ще одну війну всередині стікаючоі кровʼю країни.
26.12.2025 17:48 Ответить
Ідея Трампа - вибори під час війни - прикриє?
26.12.2025 17:09 Ответить
Вибори під час війни - це нонсенс. ***** вимагає , а трампло підтримує. Якщо будемо міняти конституцію на вимогу людожерів-педофілів, то що ми за держава тоді така без яєць.
26.12.2025 17:14 Ответить
Держава, якою керує "найвеличніший"лідер **********.)
26.12.2025 17:21 Ответить
Лідери приходять та йдуть, а державу треба зберігати.
26.12.2025 17:24 Ответить
Кто повинен це робити ?
26.12.2025 17:30 Ответить
Це робить ЗСУ під час війни. А усі інші - це другорядне.
26.12.2025 17:49 Ответить
Цих "виборів" хоче лише *****, щоб повністю дестабілізувати ситуацію в Україні. Руде американське падло та боневтік як можуть, допомогають
26.12.2025 17:18 Ответить
А давайте.
От тільки той, хто проголосує "ЗА" такі зміни, автоматом отримає держзраду, яка не має терміну давності. Певен, що навіть серед дегенератів СН знайдеться достатньо тих, хто розуміє, чим це пахне.
Питання проведення референдуму щодо територіальних змін туди ж.

Хай проголосують. Тоді ЗЄ точно вже нічого, крім буцегарні, світити не буде.
26.12.2025 17:30 Ответить
Якщо "потужний" мобілізує слуг, може й вийде. Але, судячи з голосів, особливо після всіх скандалів, його зелений фундамент у раді почав тріскатися. Може вся задумка провалитися
26.12.2025 18:01 Ответить
Кому шо, а підАрам вибАри...
26.12.2025 17:43 Ответить
Я так розумію скоро ТЦК буде вимагати показати за кого голосував, якщо за Зе, маешь відстрочку.
Якщо за іншого, відразу в бусік.
26.12.2025 17:48 Ответить
Вава хоче переобратися, за старе крісло не приймається, хоче нове. А як це зробити, хвахівці по наперстках знають
26.12.2025 17:55 Ответить
Єрмак давно вже все прислав. А Зеленскій порціями озвучує. Нічого в квартальні шоу гратися. Одноразовий закон, вибори онлайн, "йдучи назустріч громадянам України", і в стислі терміни після припинення вогню. ні конкурентів, ні повноцінної передвиборчої агітації, крім Зе-шмарафону, ні забезпечення вільного волевиявлення. Зельоні вже попередили - не можливо в цих умовах провести повноцінні вибори. "Захід, утрись! І мовчи! Якщо не признаєш Зеленского легітимним, то Пуйло нападе!"
26.12.2025 18:04 Ответить
Під час війни взагалі в будь-якій країні провести вибори неможливо. Це - аксіома. А безпеку виборчого процесу забезпечити просто нереально. Окрім обстрілів, існує загроза терактів, підривів та підпалів виборчих дільниць як під час виборів, так і напередодні, залякування виборців та членів виборчих комісій, загроза знищення документів та ще багато чого. Будь- які з зазначених обставин будуть підставами для визнання виборів недійсними зацікавленими особами. Отже, буде повний хаос та дезорганізація влади, в результатів - 0. До того ж під час воєнного стану змінювати Конституцію заборонено.
26.12.2025 18:10 Ответить
 
 