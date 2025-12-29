Президентские выборы: социологи назвали рейтинг кандидатов
Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то в первом туре украинцы отдали бы предпочтение действующему главе государства Владимиру Зеленскому (26,8%), бывшему главнокомандующему ВСУ и нынешнему послу Украины в Великобритании Валерию Залужному (25,1%) и начальнику ГУР Кириллу Буданову (10,9%).
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные своего последнего социологического опроса среди тех, кто определился и пойдет на выборы, приводит компания "Active Group".
Далее за ними следуют экс-президент, лидер "Европейской солидарности" и нардеп Петр Порошенко – 9,8%; бывший спикер парламента, нардеп Дмитрий Разумков – 8,1%; бывший нардеп, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий – 4,6%; лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 3,4%; нардеп от запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко – 2,6%; нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – 2,5%; волонтер Сергей Притула – 2,1%; бывший советник Офиса президента Алексей Арестович – 1,9%; командир 1-го армейского корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко – 1,2%; мэр Киева Виталий Кличко – 1%.
Во втором туре преимущество демонстрирует Валерий Залужный. В паре с Владимиром Зеленским он получает 38,5% поддержки против 26,7%. В противостоянии с Кириллом Будановым – 34,6% против 28,7%. В то же время сценарий второго тура между Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым выглядит наиболее конкурентным: 32,1% поддержали бы Буданова, 29,8% – Зеленского.
"Во всех вариантах второго тура доля тех, кто не определился или не готов голосовать, остается высокой, что сохраняет интригу и пространство для электоральной динамики", – говорится в опросе.
В то же время в гипотетических выборах в Верховную Раду лидирует партия Валерия Залужного (21,3%), опережая партию Владимира Зеленского (15,5%) и партию Кирилла Буданова (13,8%). Заметные результаты также демонстрируют "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 13,5%, партия "Азов" – 11,4%, "Разумная политика" нардепа Дмитрия Разумкова – 5,4%.
Исследование проводила компания "Active Group" с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology". Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 21-23 декабря 2025 года.
Напомним, подобные результаты, как отмечалось ранее, приводит также и компания SOCIS в своем декабрьском соцопросе. В тройку лидеров президентского рейтинга также входят Зеленский, Залужный и Буданов. Во втором туре действующий президент проигрывает как в паре с бывшим главкомом, так и в паре с начальником ГУР.
Там повні дебіли працюють чи в них є якийсь редактор ?
Чому Котигорошка немає в списку ?
а без кави буданга НЄ ідьот !
.
будемо сьорбати каву на двох.
буданга спізниться на десантний катер.
.
якщо забажає, то може встигнути, щоб кава не охолонула)))
ніколи більше !
Україні потрібен Гетьман !
.
Кстаті, чому ця солідна фірма не внесла їх в спісок кандидатів ?
....і ахрєнєл - який яскравий Всесвіт поза рашкою
.
того, хто скрізь російською розмовляє,
тільки не на публіку,
а його дружина Заповіт Шевченка вимовити не може,
бо щелепа не та?
А сини по лондонах сидять, коли інші воюють?
то йди в сраку свого гетьмана.
Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та....
.
"Вмри, але проголосуй!"
а Зе буде голосувати в Кривому розі чи за кордоном?
.
.
огов)політологи і політологині)а де олєжка той що шЛяшко?)))як ви про нього забули?)))
а взагалі то менше вкидуйте різну маячню про сонцеликого і його соратника по спільній боротьбі)))
Зеленський та мораль - різні Світи. Взивати до порядності цього ублюдка - марна справв.
Бо хтось такий подібний буде балотуватись, 100%. Шарій... і т.д.