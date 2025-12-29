РУС
Президентские выборы: социологи назвали рейтинг кандидатов

выборы во время войны

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то в первом туре украинцы отдали бы предпочтение действующему главе государства Владимиру Зеленскому (26,8%), бывшему главнокомандующему ВСУ и нынешнему послу Украины в Великобритании Валерию Залужному (25,1%) и начальнику ГУР Кириллу Буданову (10,9%).

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные своего последнего социологического опроса среди тех, кто определился и пойдет на выборы, приводит компания "Active Group".

Читайте також:

Далее за ними следуют экс-президент, лидер "Европейской солидарности" и нардеп Петр Порошенко – 9,8%; бывший спикер парламента, нардеп Дмитрий Разумков – 8,1%; бывший нардеп, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий – 4,6%; лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 3,4%; нардеп от запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко – 2,6%; нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – 2,5%; волонтер Сергей Притула – 2,1%; бывший советник Офиса президента Алексей Арестович – 1,9%; командир 1-го армейского корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко – 1,2%; мэр Киева Виталий Кличко – 1%.

опрос

Во втором туре преимущество демонстрирует Валерий Залужный. В паре с Владимиром Зеленским он получает 38,5% поддержки против 26,7%. В противостоянии с Кириллом Будановым – 34,6% против 28,7%. В то же время сценарий второго тура между Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым выглядит наиболее конкурентным: 32,1% поддержали бы Буданова, 29,8% – Зеленского.

Читайте также: Россия будет настаивать на голосовании украинцев, находящихся в РФ или на ТОТ, и готовится не признавать выборы, - Зеленский

Выборы президента во время войны
Читайте также: В ВР начали готовить законодательные предложения по проведению выборов в условиях особого периода, - Шуляк

"Во всех вариантах второго тура доля тех, кто не определился или не готов голосовать, остается высокой, что сохраняет интригу и пространство для электоральной динамики", – говорится в опросе.

В то же время в гипотетических выборах в Верховную Раду лидирует партия Валерия Залужного (21,3%), опережая партию Владимира Зеленского (15,5%) и партию Кирилла Буданова (13,8%). Заметные результаты также демонстрируют "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 13,5%, партия "Азов" – 11,4%, "Разумная политика" нардепа Дмитрия Разумкова – 5,4%.

Исследование проводила компания "Active Group" с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology". Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 21-23 декабря 2025 года.

Читайте также: Закон о выборах во время войны будет одноразовым, - Стефанчук

Напомним, подобные результаты, как отмечалось ранее, приводит также и компания SOCIS в своем декабрьском соцопросе. В тройку лидеров президентского рейтинга также входят Зеленский, Залужный и Буданов. Во втором туре действующий президент проигрывает как в паре с бывшим главкомом, так и в паре с начальником ГУР.

Буданов Кирилл (509) выборы (24884) Зеленский Владимир (23200) опрос (3006) Залужный Валерий (703)
+17
Хто замовив опитування і хто оплатив? От де собака порилась...
29.12.2025 21:44 Ответить
+14
Ще один термін зеленського Україна непереживе!
29.12.2025 21:46 Ответить
+10
знову ЗЄлєнський ?

ніколи більше !

Україні потрібен Гетьман !

.
29.12.2025 21:54 Ответить
Хто замовив опитування і хто оплатив? От де собака порилась...
29.12.2025 21:44 Ответить
І саме важне - шо вони мають на увазі під словом "кандидат".

Там повні дебіли працюють чи в них є якийсь редактор ?

Чому Котигорошка немає в списку ?
29.12.2025 21:56 Ответить
бАданов на суд на них не подасть, звісно, заяву - а хоча за каву в Криму він відповість по повній...
29.12.2025 21:58 Ответить
за будангу чесно проголосую коли випью з ним філіжанку кави в Ялті

а без кави буданга НЄ ідьот !

.
29.12.2025 22:08 Ответить
я навіть готовий оплатити ті 3 кави (всім за мій рахунок), і теж тоді проголосую....
29.12.2025 22:11 Ответить
тіки боюсь, пане Вікторе, що та буданга нас з вами флаговтиком на променаду в Ялті й висадить....

будемо сьорбати каву на двох.
буданга спізниться на десантний катер.

.
29.12.2025 22:16 Ответить
у нього гелікоптери є тепер ...
якщо забажає, то може встигнути, щоб кава не охолонула)))
показать весь комментарий
і посол мовчить - не читає , мабуть, соцопитування...
показать весь комментарий
Ще один термін зеленського Україна непереживе!
показать весь комментарий
29.12.2025 21:46 Ответить
знову ЗЄлєнський ?

ніколи більше !

Україні потрібен Гетьман !

.
29.12.2025 21:54 Ответить
Лоцман, Кацман і Боцман, а саме главне - то їх таваріщ Айзберг.

Кстаті, чому ця солідна фірма не внесла їх в спісок кандидатів ?
показать весь комментарий
Igor Karatsuba - алень з Нарьян-Мару знайшов словник іноземних слів.

....і ахрєнєл - який яскравий Всесвіт поза рашкою

.
29.12.2025 22:05 Ответить
кого ти називаєш гетьманом?
того, хто скрізь російською розмовляє,
тільки не на публіку,
а його дружина Заповіт Шевченка вимовити не може,
бо щелепа не та?
А сини по лондонах сидять, коли інші воюють?
то йди в сраку свого гетьмана.
29.12.2025 22:30 Ответить
"термін" можна по різному трактувати
показать весь комментарий
термін в СІЗО йде в термін в час заточення в буцигарню...
показать весь комментарий
Вона не переживе і перший. 😎
показать весь комментарий
Гм, ну тоді і нарід проголосує за здачу територій на трампівському референдумі. А що докажешь, ось тобі референдум а ось тобі новий президент - він же старий Зеленський.
показать весь комментарий
ініціатива проведення референдуму офіційно виходить від Володимира Зеленського
показать весь комментарий
Вова хочет в тюрму?
Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та....

.
показать весь комментарий
А в Дії опитування ще не проводять?
показать весь комментарий
палитися ніхто завчасно не бажає...
показать весь комментарий
Якщо ЗЄ висуне себе на вибори, краще від біди подалі усунути його фізично.
показать весь комментарий
Наступного разу соцопитування треба проводити поза межами урядового кварталу і не тільки серед «слуг народу».
показать весь комментарий
і не в бункері ОПи...
показать весь комментарий
Цей відсосолог ще адекватний, КМІС би 68% процентів намалював Бонезнав Боневтіковичу
показать весь комментарий
🤢🤮 на всіх !!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
Ще і цими рейтингами крапають на мізки. Як вже все набридло......
показать весь комментарий
показать весь комментарий
свині просто так не віддадуть корито(((
показать весь комментарий
Вибори під гаслом -
"Вмри, але проголосуй!"

а Зе буде голосувати в Кривому розі чи за кордоном?
показать весь комментарий
на Хайфщині галасувати він буде

.
показать весь комментарий
Число, 26.8 % - это те, кто тысячу захотел? Их автоматически в "+ -" записали?
показать весь комментарий
Я тепер зрозумів що значить вираз - "сміттєвий рейтинг" .
показать весь комментарий
не хвилюйтеся знов оберуть Зелю
показать весь комментарий
ми спокіні, нехай ЗЄля хвилюється що його "виберуть"......

.
показать весь комментарий
Дивно, що в цьому соцопитуванні немає ***** в лідерах.
показать весь комментарий
Задвиньте того будангу назад, мабуть голосують за нього божевільні жіночки чи нафронтниці які дупу гріють по закордонам і закликають виходити на кордони 91 року, кінчені.
показать весь комментарий
А цей недопідерзент знову балотуватись зібрався?? А як щодо обіцянки, тільки на один термін? Ой ,я ж забула, що це Зе-убожиство брехливе, нікчемне ще не досить накрало...Треба ще пару мільйонів , а потім всім вам 73% тупорилих пламєнний привіт
показать весь комментарий
Ну понятно что кто заказывает - так и рисуют. Но бойко 2,6%????????
показать весь комментарий
Наш корабель Україна без керма та вітрил. Його розбивають кацапськи тварюки , та обкрадають сионістськи керівники , патріоти гинуть на фронті, ухилянти побігли за кордон. Наші союзники боязливі.Боже , допоможи нам.
показать весь комментарий
С Будана през, как с моего члена отбойный молоток.
показать весь комментарий
А, другие кандидаты на роль "отбойного молотка" подходят?
показать весь комментарий
про зеденка все понятно, Залужный - ?
показать весь комментарий
ага)ого)невже)
огов)політологи і політологині)а де олєжка той що шЛяшко?)))як ви про нього забули?)))
а взагалі то менше вкидуйте різну маячню про сонцеликого і його соратника по спільній боротьбі)))
показать весь комментарий
Зеленський не має права висуватись...
показать весь комментарий
Ти про моральне право?

Зеленський та мораль - різні Світи. Взивати до порядності цього ублюдка - марна справв.
показать весь комментарий
Та ні, якби був в країні Конституційний Суд то вже б давно йому заборонив висуватись.
показать весь комментарий
А витягнути якогось ярого *********** (а не Бойка), штибу Новінського чи Рабіновича, і показати його рейтинг - не пробували?
Бо хтось такий подібний буде балотуватись, 100%. Шарій... і т.д.
показать весь комментарий
А карні справи та санкції цьому не завада?
показать весь комментарий
"Ох, уж эти сказки! Ох, уж эти сказочники!" (с)
показать весь комментарий
Скільки ще в Україні зє-дегенератів, готових гуляти по граблях... Це *******...
показать весь комментарий
му-му выбирает меежду Герасимом и Доктором Павловым
показать весь комментарий
опа. Люся арестович 1.9)). От пришелепкуваті в нас є..
показать весь комментарий
Нічому не навчив 2018 рік. Готові голосувати за янелоха, солдафонів тільки не за Президента.
показать весь комментарий
***,за арєстовіча є дибіли((певно ті,що нехочуть евакуюватися з Покровська(
показать весь комментарий
Залужного призначать .
показать весь комментарий
Зелених ненавиджу,ніколи не голосував за них і не проголосую!Але хочу,щоб мені хто небудь розповів- якими таким надздібностями володіє пан Залужний,що я маю за ньго проголосувати? І чи не вийде знову черговий Онотолє?
показать весь комментарий
такий же шалинік. був на підтанцьовках у квартала перед вторгненям у 2022му Головнокомандувач ЗСУ заявив, що військової загрози від Росії Україні зараз немає 00:28, 04.02.22Категоріяhttps://tsn.ua/exclusive Ексклюзив ТСНКількість переглядів
показать весь комментарий
Так він в своїй книзі вихваляється, що це була їх "тактика", не розповідати про вторгнення, щоб не було паніки. Ну а те що під окупацію потрапили люди, багато з яких було вбито... Но то мабуть не важливо.
показать весь комментарий
Вітаю,нам пи...да.
показать весь комментарий
Пох- Порох і зараз мій президент! Крапка
показать весь комментарий
А де лейтенант Баканов? Же мiндiч с шугарменом?
показать весь комментарий
Партія Залужного????
показать весь комментарий
просто США проводять вибори Залужного
показать весь комментарий
Куплені соціологи)))
показать весь комментарий
Вибори будуть зфальшовані. Не будьте дурниками. А разом з ними і референдум про повну капітуляцію, яку підпише найпотужніший. Вибори і референдум під час війни - кінець нашої державності
показать весь комментарий
