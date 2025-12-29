Президентские выборы: социологи назвали рейтинг кандидатов

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то в первом туре украинцы отдали бы предпочтение действующему главе государства Владимиру Зеленскому (26,8%), бывшему главнокомандующему ВСУ и нынешнему послу Украины в Великобритании Валерию Залужному (25,1%) и начальнику ГУР Кириллу Буданову (10,9%).

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные своего последнего социологического опроса среди тех, кто определился и пойдет на выборы, приводит компания "Active Group".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Далее за ними следуют экс-президент, лидер "Европейской солидарности" и нардеп Петр Порошенко – 9,8%; бывший спикер парламента, нардеп Дмитрий Разумков – 8,1%; бывший нардеп, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий – 4,6%; лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 3,4%; нардеп от запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко – 2,6%; нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – 2,5%; волонтер Сергей Притула – 2,1%; бывший советник Офиса президента Алексей Арестович – 1,9%; командир 1-го армейского корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко – 1,2%; мэр Киева Виталий Кличко – 1%.

Во втором туре преимущество демонстрирует Валерий Залужный. В паре с Владимиром Зеленским он получает 38,5% поддержки против 26,7%. В противостоянии с Кириллом Будановым – 34,6% против 28,7%. В то же время сценарий второго тура между Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым выглядит наиболее конкурентным: 32,1% поддержали бы Буданова, 29,8% – Зеленского.

Читайте также: Россия будет настаивать на голосовании украинцев, находящихся в РФ или на ТОТ, и готовится не признавать выборы, - Зеленский





Читайте также: В ВР начали готовить законодательные предложения по проведению выборов в условиях особого периода, - Шуляк

"Во всех вариантах второго тура доля тех, кто не определился или не готов голосовать, остается высокой, что сохраняет интригу и пространство для электоральной динамики", – говорится в опросе.

В то же время в гипотетических выборах в Верховную Раду лидирует партия Валерия Залужного (21,3%), опережая партию Владимира Зеленского (15,5%) и партию Кирилла Буданова (13,8%). Заметные результаты также демонстрируют "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 13,5%, партия "Азов" – 11,4%, "Разумная политика" нардепа Дмитрия Разумкова – 5,4%.

Исследование проводила компания "Active Group" с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology". Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 21-23 декабря 2025 года.

Читайте также: Закон о выборах во время войны будет одноразовым, - Стефанчук

Напомним, подобные результаты, как отмечалось ранее, приводит также и компания SOCIS в своем декабрьском соцопросе. В тройку лидеров президентского рейтинга также входят Зеленский, Залужный и Буданов. Во втором туре действующий президент проигрывает как в паре с бывшим главкомом, так и в паре с начальником ГУР.