Лідери країн "Коаліції охочих" зустрінуться у Франції 6 січня, - Зеленський

Зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Коаліція охочих

За його словами, зустрічі лідерів передуватиме зустріч на рівні радників з нацбезпеки країн "Коаліції охочих", яка відбудеться 3 січня в Україні.

Про це йому доповів секретер РНБО Рустем Умєров.

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Зустріч лідерів

"Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів – зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції. Вдячний команді Президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах. Сьогодні наші команди спілкувались, і зараз обговорили з Рустемом подальші кроки та акценти в перемовинах. Жодного дня не втрачаємо", - додав президент.

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