Лідери країн "Коаліції охочих" зустрінуться у Франції 6 січня, - Зеленський
Зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Коаліція охочих
За його словами, зустрічі лідерів передуватиме зустріч на рівні радників з нацбезпеки країн "Коаліції охочих", яка відбудеться 3 січня в Україні.
- Про це йому доповів секретер РНБО Рустем Умєров.
Зустріч лідерів
"Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів – зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції. Вдячний команді Президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах. Сьогодні наші команди спілкувались, і зараз обговорили з Рустемом подальші кроки та акценти в перемовинах. Жодного дня не втрачаємо", - додав президент.
Топ коментарі
+3 Luk Viktor
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+2 Luk Viktor
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+1 Энэбиш
показати весь коментар30.12.2025 17:09 Відповісти Посилання
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