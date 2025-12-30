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Новини Коаліція охочих Зустріч коаліції охочих
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Лідери країн "Коаліції охочих" зустрінуться у Франції 6 січня, - Зеленський

зеленський

Зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Коаліція охочих

За його словами, зустрічі лідерів передуватиме зустріч на рівні радників з нацбезпеки країн "Коаліції охочих", яка відбудеться 3 січня в Україні.

  • Про це йому доповів секретер РНБО Рустем Умєров.

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Зустріч лідерів

"Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів – зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції. Вдячний команді Президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах. Сьогодні наші команди спілкувались, і зараз обговорили з Рустемом подальші кроки та акценти в перемовинах. Жодного дня не втрачаємо", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) Умєров Рустем (906) Коаліція охочих (141)
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Топ коментарі
+3
умєрка знову до 3-го січня "прі дєлах..." - але НАБУ чекає...., але не вдома в США, а в Україні!
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30.12.2025 17:11 Відповісти
+2
Ти там не бикуй....
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30.12.2025 17:08 Відповісти
+1
Бледный вид
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30.12.2025 17:09 Відповісти

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