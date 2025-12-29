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Зеленський та Умєров провели розмову з Віткоффом: Узгоджують наступні кроки
Секретар РНБО Рустем Умєров провів розмову із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. До розмови долучився президент Володимир Зеленський.
Про це Умєров повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ключове – узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах.
Постійно на звʼязку також із європейськими радниками з питань національної безпеки. Домовилися про наступні контакти найближчим часом", - зазначив секретар РНБО.
Розмова Трампа з Путіним
- Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
- Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.
Зустріч президентів України та США
- У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.
- Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.
- Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
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