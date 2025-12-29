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Зеленський та Умєров провели розмову з Віткоффом: Узгоджують наступні кроки

Умєров та Зеленський поговорили із Віткоффом: деталі

Секретар РНБО Рустем Умєров провів розмову із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. До розмови долучився президент Володимир Зеленський.

Про це Умєров повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ключове – узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах.

Постійно на звʼязку також із європейськими радниками з питань національної безпеки. Домовилися про наступні контакти найближчим часом", - зазначив секретар РНБО.

Також дивіться: Зеленський: Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років. ВIДЕО

Розмова Трампа з Путіним

  • Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

Читайте: Путін напередодні зустрічі Зеленського з Трампом вплинув на позицію США щодо перемир’я, - The Times

Автор: 

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