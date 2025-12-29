РУС
Зеленский и Умеров провели разговор с Уиткоффом: согласовывают следующие шаги

Умеров и Зеленский поговорили с Виткоффом: детали

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. К беседе присоединился президент Владимир Зеленский.

Об этом Умеров сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Ключевое – согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги. Работа идет интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаем консультации и проработку пунктов в документах.

Постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Договорились о следующих контактах в ближайшее время", - отметил секретарь СНБО.

Смотрите также: Зеленский: Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет. ВИДЕО

Разговор Трампа с Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

Читайте: Путин накануне встречи Зеленского с Трампом повлиял на позицию США по перемирию, - The Times

США (28800) Умеров Рустем (728) Стив Уиткофф (242)
https://www.youtube.com/watch?v=bdXodOu1IQ0

Швець - про реальні вимоги до Україні, як результат вчорашніх пермовин
29.12.2025 15:59 Ответить
Дуті пункти Зеленского не мають нічого спільного з реальністю. там навіть не прописані реалізації, а не те, щоб контроль і відповідальність. Трамп вже заявив - Нічого не має, поки я не затверджу. І пішов дзвонити Пуйлу.
29.12.2025 16:05 Ответить
Пусті балачки .
29.12.2025 16:07 Ответить
Келлог-- це єдина людина з оточняя Трампа, з якою можна було розмовляти. Його звільнили. Ще в когось є якісь питання?
29.12.2025 16:08 Ответить
мені цікаво, хтось буде дивитися гундосе звернення на новий рік?
29.12.2025 16:11 Ответить
Я буду, по марафону, звісно. Тобі теж рекомендую 👌
29.12.2025 16:13 Ответить
тоді і я буду!
навіть пити не буду.
одягну краватку на голе тіло і червону новорічну шкарпетку на пісюн.
стану перед тєлєком струнко, буду уважно слухати та голосно ридати у трилітрову банку.
29.12.2025 16:26 Ответить
Про що можуть говорити персонажі, на яких повно компромату, крім гарантій для своїх шкур?
29.12.2025 16:34 Ответить
 
 