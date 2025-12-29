Зеленский и Умеров провели разговор с Уиткоффом: согласовывают следующие шаги
Секретарь СНБО Рустем Умеров провел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. К беседе присоединился президент Владимир Зеленский.
Об этом Умеров сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Ключевое – согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги. Работа идет интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаем консультации и проработку пунктов в документах.
Постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Договорились о следующих контактах в ближайшее время", - отметил секретарь СНБО.
Разговор Трампа с Путиным
- Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
