Зеленский и Умеров провели разговор с Уиткоффом: согласовывают следующие шаги

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. К беседе присоединился президент Владимир Зеленский.

Об этом Умеров сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Ключевое – согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги. Работа идет интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаем консультации и проработку пунктов в документах.



Постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Договорились о следующих контактах в ближайшее время", - отметил секретарь СНБО.

Смотрите также: Зеленский: Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет. ВИДЕО

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.

Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

Читайте: Путин накануне встречи Зеленского с Трампом повлиял на позицию США по перемирию, - The Times