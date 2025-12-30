Лидеры стран "Коалиции желающих" встретятся во Франции 6 января, - Зеленский

Встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Коалиция желающих

По его словам, встрече лидеров будет предшествовать встреча на уровне советников по нацбезопасности стран "Коалиции желающих", которая состоится 3 января в Украине.

Об этом ему доложил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Встреча лидеров

"Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров – встречи нужны. Планируем 6 января во Франции. Благодарен команде президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах. Сегодня наши команды общались, и сейчас обсудили с Рустемом дальнейшие шаги и акценты в переговорах. Ни одного дня не теряем", - добавил президент.

