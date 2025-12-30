Несмотря на все медийные упреки россиян, нет срыва переговоров Украины и США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский опроверг заявления российской стороны о срыве переговоров с США.

Об этом глава государства сообщил СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Диалог с США продолжается ежедневно

"Несмотря на все медийные обвинения россиян в срыве наших переговоров с американцами, мы работаем ежедневно. И сегодня уже было несколько звонков нашей группы – Умерова вместе с американцами со Стивом Уиткоффом. Мы обсуждаем наши следующие шаги", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран "Коалиции желающих" встретятся во Франции 6 января, - Зеленский

Миротворцы США в Украине

Зеленский также подтвердил, что ведет переговоры с Трампом о размещении войск США в Украине.

Отвечая на вопрос, планируют ли американцы в рамках гарантий безопасности разместить свои войска в Украине – на линии разграничения или на границе, президент сказал: "Это может подтвердить, если честно, президент Соединенных Штатов Америки. Это войска Соединенных Штатов и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это обсуждаем и с президентом Трампом, и с представителями коалиции".

Зеленский добавил, что Украина хотела бы видеть американские войска на своей территории в качестве гарантии безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренности в Мар-а-Лаго: Украина и США готовят план восстановления