555 23

Несмотря на все медийные упреки россиян, нет срыва переговоров Украины и США, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский опроверг заявления российской стороны о срыве переговоров с США.

Об этом глава государства сообщил СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Диалог с США продолжается ежедневно

"Несмотря на все медийные обвинения россиян в срыве наших переговоров с американцами, мы работаем ежедневно. И сегодня уже было несколько звонков нашей группы – Умерова вместе с американцами со Стивом Уиткоффом. Мы обсуждаем наши следующие шаги", – подчеркнул Зеленский.

Миротворцы США в Украине

Зеленский также подтвердил, что ведет переговоры с Трампом о размещении войск США в Украине.

Отвечая на вопрос, планируют ли американцы в рамках гарантий безопасности разместить свои войска в Украине – на линии разграничения или на границе, президент сказал: "Это может подтвердить, если честно, президент Соединенных Штатов Америки. Это войска Соединенных Штатов и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это обсуждаем и с президентом Трампом, и с представителями коалиции".

  • Зеленский добавил, что Украина хотела бы видеть американские войска на своей территории в качестве гарантии безопасности.

+6
Ніщо, ніщо не зупинить торгівлю українськими територіями. Сам Віткофф на зв'язку постійно! Почем Кемська волость? Забірайтє. А стоп, це якось некрасіво. Надо це лайно в красивий фантік. Демілітарізована та вільна економічна зона!!!
30.12.2025 18:07 Ответить
+2
Толку з тих переговорiв..
30.12.2025 18:12 Ответить
+1
Так ще раз, що дають нам переговори з США? Зброю? Ми ж не з США воюємо. Чи у вас особисті переговори? Чи переговори як нас нагнути пом'якше?
30.12.2025 18:07 Ответить
Ніщо, ніщо не зупинить торгівлю українськими територіями. Сам Віткофф на зв'язку постійно! Почем Кемська волость? Забірайтє. А стоп, це якось некрасіво. Надо це лайно в красивий фантік. Демілітарізована та вільна економічна зона!!!
30.12.2025 18:07 Ответить
Території без людей
30.12.2025 18:11 Ответить
у нас війна не з США тому переговори з США не мають сенсу
30.12.2025 18:17 Ответить
вперед в тцк, отвоевывать бамбасс
30.12.2025 18:41 Ответить
Так ще раз, що дають нам переговори з США? Зброю? Ми ж не з США воюємо. Чи у вас особисті переговори? Чи переговори як нас нагнути пом'якше?
30.12.2025 18:07 Ответить
Так без сша пуйло Україну просто знищить .. На європідарів надії ніякої
30.12.2025 18:14 Ответить
Зате на лідарів з команди трумпа (вітькофф, кушнір etc.) надія величезна!
30.12.2025 18:20 Ответить
В тому й біда, що не зриву, ц не прориву немає, Рустем хоча б іноді нехай в Україну навідується.
30.12.2025 18:07 Ответить
А Я НЕ ЗНАВ ЩО МИ ВЕЛИ ВІЙНУ ІЗ США. Бо останній рік в мене таке враження.
30.12.2025 18:08 Ответить
Ти краще скажи Вова, а який толк з цих переговорів?
Напоїли тебе з Умєровим(агент "чебурек") бульйоном і нагодували картоплею фрі!
Що далі?
30.12.2025 18:10 Ответить
Зе захвилювався - а от це знак.... Щось там пішло не так!
30.12.2025 18:10 Ответить
«Попри медійні закиди РФ, ми працюємо із США щодня».
30.12.2025 18:11 Ответить
Толку з тих переговорiв..
30.12.2025 18:12 Ответить
❗️Росія масовано вдарить по Україні в ніч з 31 грудня на 1 січня, або з 1 на 2 січня. Наймовірніші цілі - Київ та Захід України одночасно. Удар буде як завжди, із залученням бортів стратегічної авіації, ~700 (!) дронів, ракет морського базування та балістики
30.12.2025 18:13 Ответить
Ну, якщо там Віткофф і брехня про атаку хоромів пуйла не прошла, то завтра почуємо нову брехню - про замах на алінку з виводком...
Потім буде замах на патріарха, лаврова, герасімова...
30.12.2025 18:18 Ответить
Якась Дурня...
Переговори без того що продовжує
Війну на повну🤔🤔😡😡
Парашке ті перемовини аж Ніяк.
30.12.2025 18:18 Ответить
ніщо не в змозі зупинити серіал про голобородька!!!!
шоубіз він такий!
поки бидло хаває, впарівай поповній!
30.12.2025 18:19 Ответить
Трамп там кажуть розійшовся як слон в посудній лавці
30.12.2025 18:21 Ответить
Ніякі проіскі врага не зірвуть капітуляцію.
30.12.2025 18:25 Ответить
⚡️Зеленський вже обрав керівника Офісу Президента. Наразі, хто це саме не повідомив - пообіцяв сказати згодом
30.12.2025 18:28 Ответить
типу с Новим Гадом
30.12.2025 18:29 Ответить
А що за переговори? Була війна з США? Коли встигли?
30.12.2025 18:40 Ответить
Росіяни використовують перемовини щоб здешевити собі війну і якщо вдасться зменшити підтримку українців.
30.12.2025 18:42 Ответить
 
 