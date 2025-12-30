Несмотря на все медийные упреки россиян, нет срыва переговоров Украины и США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский опроверг заявления российской стороны о срыве переговоров с США.
Об этом глава государства сообщил СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Диалог с США продолжается ежедневно
"Несмотря на все медийные обвинения россиян в срыве наших переговоров с американцами, мы работаем ежедневно. И сегодня уже было несколько звонков нашей группы – Умерова вместе с американцами со Стивом Уиткоффом. Мы обсуждаем наши следующие шаги", – подчеркнул Зеленский.
Миротворцы США в Украине
Зеленский также подтвердил, что ведет переговоры с Трампом о размещении войск США в Украине.
Отвечая на вопрос, планируют ли американцы в рамках гарантий безопасности разместить свои войска в Украине – на линии разграничения или на границе, президент сказал: "Это может подтвердить, если честно, президент Соединенных Штатов Америки. Это войска Соединенных Штатов и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это обсуждаем и с президентом Трампом, и с представителями коалиции".
- Зеленский добавил, что Украина хотела бы видеть американские войска на своей территории в качестве гарантии безопасности.
Напоїли тебе з Умєровим(агент "чебурек") бульйоном і нагодували картоплею фрі!
Що далі?
Потім буде замах на патріарха, лаврова, герасімова...
Переговори без того що продовжує
Війну на повну🤔🤔😡😡
Парашке ті перемовини аж Ніяк.
шоубіз він такий!
поки бидло хаває, впарівай поповній!