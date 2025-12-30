Россия не хочет референдума в Украине и прекращения огня, - Зеленский
Россияне не хотят проведения референдума в Украине по мирному плану, поскольку для этого необходимо прекращение огня. Москва на это не соглашается.
Об этом глава государства сообщил СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Россия не желает референдума в Украине
Он подчеркнул, что для голосования нужна безопасность, которую Москва не хочет предоставлять.
"Мы должны понять, Россия не хочет никакого референдума. Во-первых, для референдума нужна безопасность. До тех пор, пока не будут решены некоторые вопросы. Они будут находить причины, чтобы не было прекращения огня. Референдум без безопасной инфраструктуры провести невозможно", - заявил украинский лидер.
- Также Зеленский высказался по поводу сценария, при котором решение будет принимать парламент.
По его словам, россияне всегда потом смогут сказать, что парламент был нелегитимным, если Рада поддержит то или иное решение. В то же время, по мнению Зеленского, невозможно назвать нелегитимным решение украинского народа, принятое благодаря референдуму.
"Россияне четко понимают, что если то или иное решение будет поддержано парламентом, они всегда потом могут сказать: это был нелегитимный парламент, он работал больше 5 лет. Но назвать решение народа Украины [поддержанным] благодаря референдуму невозможно. Потому что не может быть нелегитимного народа Украины. У нас один, единственный народ Украины. И их решение, граждан Украины, я считаю, самое главное", - заявил президент.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
- В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.
Закинув на шахедоріз.
Може на 7 році президентства цей ******* "гарант" Конституції нарешті почитає Конституцію!!!!!!
Це ***** порушення основного закону.
І, якщо цей дебілоїд це зробить, то нелегітимним стане і він, і конституційний суд, і парламент незалежно від результату.
А головне - Роіся потім зможе хоч до Ужгорода вимагати все нових і нових референдумів про відторгнення територій. Головне один раз забити *** на закони і зробити це.
Зєля, кінчай дурня клеїти, починай серйозну роботу!! Кушнір і вітькофф тобі не допоможуть Україну від навали захищати!
З
Почитай ГРЕБАНИЙ ЮРИСТ закони. Референдум проводиться НА ВСІЙ території україни - тобто включно з Кримом. Референдум не проводиться ще 2 роки після припинення особливого стану.
Сам референдум проводиться АЖ після півроку. Тобто якщо нам зараз вернуть все включно з кримом то референдум може бути через більш чим 2 роки
Треба діяти за принципом - "баш на баш": ми готові провести референдум, то і кацапи повинні провести його у Татарстані, Чечні, Якутії....