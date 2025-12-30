Россия не хочет референдума в Украине и прекращения огня, - Зеленский

Россияне не хотят проведения референдума в Украине по мирному плану, поскольку для этого необходимо прекращение огня. Москва на это не соглашается.

Об этом глава государства сообщил СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Россия не желает референдума в Украине

Он подчеркнул, что для голосования нужна безопасность, которую Москва не хочет предоставлять.

"Мы должны понять, Россия не хочет никакого референдума. Во-первых, для референдума нужна безопасность. До тех пор, пока не будут решены некоторые вопросы. Они будут находить причины, чтобы не было прекращения огня. Референдум без безопасной инфраструктуры провести невозможно", - заявил украинский лидер.

Также Зеленский высказался по поводу сценария, при котором решение будет принимать парламент.

По его словам, россияне всегда потом смогут сказать, что парламент был нелегитимным, если Рада поддержит то или иное решение. В то же время, по мнению Зеленского, невозможно назвать нелегитимным решение украинского народа, принятое благодаря референдуму.

"Россияне четко понимают, что если то или иное решение будет поддержано парламентом, они всегда потом могут сказать: это был нелегитимный парламент, он работал больше 5 лет. Но назвать решение народа Украины [поддержанным] благодаря референдуму невозможно. Потому что не может быть нелегитимного народа Украины. У нас один, единственный народ Украины. И их решение, граждан Украины, я считаю, самое главное", - заявил президент.

