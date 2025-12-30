РУС
571 22

Россия не хочет референдума в Украине и прекращения огня, - Зеленский

Зеленський

Россияне не хотят проведения референдума в Украине по мирному плану, поскольку для этого необходимо прекращение огня. Москва на это не соглашается.

Об этом глава государства сообщил СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Россия не желает референдума в Украине

Он подчеркнул, что для голосования нужна безопасность, которую Москва не хочет предоставлять.

"Мы должны понять, Россия не хочет никакого референдума. Во-первых, для референдума нужна безопасность. До тех пор, пока не будут решены некоторые вопросы. Они будут находить причины, чтобы не было прекращения огня. Референдум без безопасной инфраструктуры провести невозможно", - заявил украинский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на все медийные упреки россиян, нет срыва переговоров Украины и США, - Зеленский

  • Также Зеленский высказался по поводу сценария, при котором решение будет принимать парламент.

По его словам, россияне всегда потом смогут сказать, что парламент был нелегитимным, если Рада поддержит то или иное решение. В то же время, по мнению Зеленского, невозможно назвать нелегитимным решение украинского народа, принятое благодаря референдуму.

"Россияне четко понимают, что если то или иное решение будет поддержано парламентом, они всегда потом могут сказать: это был нелегитимный парламент, он работал больше 5 лет. Но назвать решение народа Украины [поддержанным] благодаря референдуму невозможно. Потому что не может быть нелегитимного народа Украины. У нас один, единственный народ Украины. И их решение, граждан Украины, я считаю, самое главное", - заявил президент.

Читайте также: Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине, - Трамп

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
  • В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (23218) референдум (1514) прекращения огня (384)
Топ комментарии
+5
я наприклад хочу президентом Порошенка,а не дурачька якогось. бо ти вже всіх дістав сопля зелена.
30.12.2025 18:18 Ответить
+1
Не хоче і не хотіла
30.12.2025 18:19 Ответить
+1
Та то і так було зрозуміло.
Закинув на шахедоріз.
30.12.2025 18:21 Ответить
А, крім цього ЗЄ, хтось хоче референдум?

Може на 7 році президентства цей ******* "гарант" Конституції нарешті почитає Конституцію!!!!!!
30.12.2025 18:21 Ответить
Та до чого тут Конституція окремої країни, коли йдеться про процеси загальнолюдського значення? Ніхто в світі, крім громадян власне України, не має навіть цікавитися її Конституцією. Але. Питання значно ширше: чи згодні 6 мільярдів людей, що тепер можна забрати землю в сусідньої країни, бо ж "референдум".
30.12.2025 18:25 Ответить
Тому, що проведення референдуму про відтогнення територій України антиконституційне.
Це ***** порушення основного закону.

І, якщо цей дебілоїд це зробить, то нелегітимним стане і він, і конституційний суд, і парламент незалежно від результату.

А головне - Роіся потім зможе хоч до Ужгорода вимагати все нових і нових референдумів про відторгнення територій. Головне один раз забити *** на закони і зробити це.
30.12.2025 18:31 Ответить
Розмовляти лайкою Ви будете десь в іншому місці. Вам вказали, що з точки зору умовного краснова або макрона, вони взагалі не зобов'язані керуватися Конституцією України, бо в них є своя. Можливо, саме тому вони розкручують Скумбрія на референдум. Але ж він має їм відповісти: панове, ви там себе добре почуваєте?! Як можна вести мову про такі референдуми взагалі?! Але посилатися при цьому на Конституцію, ну то вони просто плечима знизають. Та припинять допомогу.
30.12.2025 18:41 Ответить
8 млд....
30.12.2025 18:38 Ответить
Наче ми хочемо. Крим це Україна. А ти яку відповідь чекаєш від референдума? То навіщо він?
30.12.2025 18:22 Ответить
Який н&&&& референдум??!

Зєля, кінчай дурня клеїти, починай серйозну роботу!! Кушнір і вітькофф тобі не допоможуть Україну від навали захищати!
30.12.2025 18:23 Ответить
Путін хоче референдум про здачу йому вже не тільки Донбасу, але всіх територій, на які орки зазіхають. Путін бачить, що Зеленський вже на все погоджується, то чому не включити до здачв всі території?Фактично референдум буде означати для українців вибір: як ви хочете померти: через повішення чи утоплення? Бо найпотужніший вже добазікався до ручки по здачв всіх українських інтересів, територій і майбутнього країни. Це референдум про перетворення України з держави до "образованія"
З
30.12.2025 18:24 Ответить
Так Зєльонкін для цього й прийшов.
30.12.2025 18:47 Ответить
ЯКИЙ В ХЕРА РЕФЕРЕНДУМ ДЕБІЛ????????

Почитай ГРЕБАНИЙ ЮРИСТ закони. Референдум проводиться НА ВСІЙ території україни - тобто включно з Кримом. Референдум не проводиться ще 2 роки після припинення особливого стану.

Сам референдум проводиться АЖ після півроку. Тобто якщо нам зараз вернуть все включно з кримом то референдум може бути через більш чим 2 роки
30.12.2025 18:24 Ответить
Медійно ми кацапам програємо - постійно виправдовуємося!
Треба діяти за принципом - "баш на баш": ми готові провести референдум, то і кацапи повинні провести його у Татарстані, Чечні, Якутії....
30.12.2025 18:24 Ответить
30.12.2025 18:26 Ответить
А шо таке - треба прийняти дуже непопулярні рішення - а очко жим-жим? Хочеш на людей Донбасс перекласти, а кацапня - не дає? На х*я ти падло дегенератне, в політику лізло, якщо ти обісраний сцикун і недієздатний імпотент?! Вдавила б голими руками ********!
30.12.2025 18:27 Ответить
Росія хоче,росія не хоче - це точно так повинен говорити головнокомандуючий? Бо складається враження що від нього нічого не залежить,а залежить все від пуйла. От навіщо себе так принижувати в очах громадян,тим більше претендуючи на нову каденцію. Мало б звучати так: "Народ України хоче те і те, і ми все робимо для того,незважаючи що рашка нам заважає і протиріччить в таких то і таких питаннях"
30.12.2025 18:35 Ответить
Чого їм не хотіти? Погодитися якраз можуть. Головне поставити питання в стилі ви хочете щоб це все зупинилося? І багато хто не стане й розбиратися ні у чому.
30.12.2025 18:48 Ответить
І ти теж не хочеш, вас двох з пукіним це цілком влаштовує.
30.12.2025 18:49 Ответить
І що? Ти їй назло збираєшся порушити Конституцію? Хоча для тебе це не проблема, бо порушував вже нераз!
30.12.2025 18:52 Ответить
 
 