Росія проводить інформаційну операцію для зриву домовленостей України та США, - СЗР

Кремль проводить інформаційну операцію з метою зриву домовленостей, досягнутих між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

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За даними СЗР, операція розпочалася із заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та була оперативно поширена російськими пропагандистами. Протягом двох годин ці наративи підхопили заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, помічник Путіна Юрій Ушаков, керівники російських партій і перший заступник голови комітету Держдуми з питань оборони Олексій Журавльов.

У розвідці зазначили, що така швидкість і скоординованість дій свідчать про проведення операції за прямими вказівками Путіна та відповідно до затверджених "темників".

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СЗР також навела низку фактів, які підтверджують фейковість заяв про атаку. Зокрема, 29 грудня мешканці Новгородської області не повідомляли про жодні атаки БпЛА, а Кремль згодом почав поширювати фейкові повідомлення від імені нібито жителів Валдая. Крім того, Росія досі не надала жодних фактичних доказів - уламків, фото чи відео збитих дронів, а Міноборони РФ двічі змінювало офіційні зведення, коригуючи кількість "зафіксованих" безпілотників.

У розвідці нагадали, що Москва вже не вперше маніпулює темою атак на російські об’єкти. Зокрема, у травні 2023 року РФ заявляла про атаку дронів на Кремль, а у травні 2025 року - про нібито потрапляння гелікоптера Путіна в "епіцентр атаки БпЛА" під час поїздки до Курської області, що згодом було підтверджено як постановка.

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У СЗР наголосили, що фейк про атаку БпЛА є нервовою реакцією Росії на прогрес, досягнутий за підсумками переговорів у США. У розвідці вважають, що Кремль використовуватиме тему "атаки по Валдаю" для виправдання посилення своєї переговорної позиції, можливих ударів по Україні у новорічний період та дискредитації українського керівництва.

Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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