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Вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телеконференції європейських лідерів наголосила, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки України.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні відбулася гарна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави полягає у вступі до ЄС.
Це також є ключовою гарантією безпеки саме по собі. Вступ вигідний не лише країнам, які приєднуються; як показують послідовні хвилі розширення, виграє вся Європа", - зазначила президентка ЄК.
Що передувало?
- 30 грудня європейські лідери провели раунд консультацій щодо війни в Україні. Вони заявили про поступ у мирному процесі та появу обережних підстав для оптимізму, водночас застерігаючи від передчасних висновків.
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P.S. я не здивуюсь