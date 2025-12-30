Вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телеконференції європейських лідерів наголосила, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки України.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні відбулася гарна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави полягає у вступі до ЄС.

Це також є ключовою гарантією безпеки саме по собі. Вступ вигідний не лише країнам, які приєднуються; як показують послідовні хвилі розширення, виграє вся Європа", - зазначила президентка ЄК.

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Що передувало?

30 грудня європейські лідери провели раунд консультацій щодо війни в Україні. Вони заявили про поступ у мирному процесі та появу обережних підстав для оптимізму, водночас застерігаючи від передчасних висновків.

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