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Вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн назвала ключову гарантію безпеки для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телеконференції європейських лідерів наголосила, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки України.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні відбулася гарна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави полягає у вступі до ЄС.

Це також є ключовою гарантією безпеки саме по собі. Вступ вигідний не лише країнам, які приєднуються; як показують послідовні хвилі розширення, виграє вся Європа", - зазначила президентка ЄК.

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Що передувало?

  • 30 грудня європейські лідери провели раунд консультацій щодо війни в Україні. Вони заявили про поступ у мирному процесі та появу обережних підстав для оптимізму, водночас застерігаючи від передчасних висновків.

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Фон дер Ляєн назвала ключову гарантію безпеки для України

Автор: 

членство в ЄС (1541) Євросоюз (15377) фон дер Ляєн Урсула (1013)
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Топ коментарі
+3
Щоб давати відсіч ********* мама записала Петрика не на бокс, а до клубу філателістів.
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30.12.2025 14:45 Відповісти
+3
А хтось може пояснити - в разі вступу України до ЄС , то Крим і Донбас (як невід'ємні частини України) також частинами ЄС стануть ?
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30.12.2025 14:49 Відповісти
+2
Ага і там расіянє заживуть, ще й благами ЄС будуть користуватися.
P.S. я не здивуюсь
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30.12.2025 14:51 Відповісти

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