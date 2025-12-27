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Новини Допомога Україні від Європи
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Лідери ЄС та НАТО провели розмову із Зеленським та запевнили в підтримці України, - уряд Німеччини

бундестаг,німеччина

У суботу, 27 грудня, канцлер ФРН Фрідріх Мерц і низка лідерів європейських держав, керівники ЄС і НАТО провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив речник Федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус, інформує Цензор.НЕТ.

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Розмова Зеленського із європейськими лідерами 

"За ініціативою канцлера Фрідріха Мерца, президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері провів розмову з низкою глав держав та урядів, а також представниками ЄС та НАТО щодо майбутніх мирних переговорів з президентом США Дональдом Трампом",- розповів речник уряду ФРН.

Зеленський також проінформував так звану Берлінську групу про перебіг переговорів.

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Підтримка України

"Одинадцять глав держав та урядів з Європи та Канади, а також лідери НАТО та ЄС запевнили Україну у своїй повній підтримці та наголосили на своїй відданості тісній співпраці зі США заради міцного та справедливого миру в Україні.", - додав Корнеліус.

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) НАТО (7335) підтримка (852) Євросоюз (15375) Мерц Фрідріх (476)
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