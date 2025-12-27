УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10589 відвідувачів онлайн
Новини Відео Візит Зеленського до Канади
1 033 15

Зеленський поговорив з Карні: Маємо спільні позиції з багатьох ключових питань. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Дякую за зустріч, Марку! Сьогодні в Канаді разом з паном Премʼєр-міністром Карні, як і домовлялись. Разом говоримо з нашими друзями з Європи. Вдячний за всю підтримку для України, та особливо це стосується підтримки ППО", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Путін - людина війни, сьогоднішня атака є прямою відповіддю РФ на мирні ініціативи, - Зеленський

РФ нарощує удари

"Росія продовжує знущатися з наших міст і людей. Москва відкинула навіть пропозиції Різдвяного припинення вогню та нарощує жорстокість ракетних і дронових ударів. Це чіткий сигнал, як вони там насправді ставляться до дипломатії. Поки що недостатньо серйозно", - зауважив президент.

Зеленський наголосив, що потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія наполягатиме на голосуванні українців, які перебувають в РФ або на ТОТ, і готується не визнавати вибори, - Зеленський

"Важливо, що сьогодні є новий пакет допомоги від Канади. Важливо, що маємо спільні позиції з багатьох ключових питань. Дякую!" - додав він.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Карні Марк (77)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Безтолковий олух продовжує піаритись на елементарному, видаючи це за "потужну діяльність". Головне відосік.
показати весь коментар
27.12.2025 21:47 Відповісти
+3
показати весь коментар
27.12.2025 21:46 Відповісти
+2
То шо обох недолюблює Трамп -ще не спільна позиція
показати весь коментар
27.12.2025 21:42 Відповісти

Завантаження...

 
 