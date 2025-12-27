Зеленський поговорив з Карні: Маємо спільні позиції з багатьох ключових питань. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Канади Марком Карні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Дякую за зустріч, Марку! Сьогодні в Канаді разом з паном Премʼєр-міністром Карні, як і домовлялись. Разом говоримо з нашими друзями з Європи. Вдячний за всю підтримку для України, та особливо це стосується підтримки ППО", - йдеться в повідомленні.
РФ нарощує удари
"Росія продовжує знущатися з наших міст і людей. Москва відкинула навіть пропозиції Різдвяного припинення вогню та нарощує жорстокість ракетних і дронових ударів. Це чіткий сигнал, як вони там насправді ставляться до дипломатії. Поки що недостатньо серйозно", - зауважив президент.
Зеленський наголосив, що потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на Росію.
"Важливо, що сьогодні є новий пакет допомоги від Канади. Важливо, що маємо спільні позиції з багатьох ключових питань. Дякую!" - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
- У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де заплановано зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні.
- Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні додаткової економічної допомоги на суму $2,5 млрд.
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