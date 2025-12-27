Зеленский поговорил с Карни: У нас есть общие позиции по многим ключевым вопросам. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Спасибо за встречу, Марк! Сегодня в Канаде вместе с господином премьер-министром Карни, как и договаривались. Вместе говорим с нашими друзьями из Европы. Благодарен за всю поддержку для Украины, и особенно это касается поддержки ПВО", - говорится в сообщении.

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РФ наращивает удары

"Россия продолжает издеваться над нашими городами и людьми. Москва отвергла даже предложения о рождественском прекращении огня и наращивает жестокость ракетных и дроновых ударов. Это четкий сигнал, как они там на самом деле относятся к дипломатии. Пока что недостаточно серьезно", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что нужен достаточный уровень поддержки для Украины. А также нужен достаточный уровень давления на Россию.

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"Важно, что сегодня есть новый пакет помощи от Канады. Важно, что у нас есть общие позиции по многим ключевым вопросам. Спасибо!" - добавил он.

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