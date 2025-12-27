Зеленский поговорил с Карни: У нас есть общие позиции по многим ключевым вопросам. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Спасибо за встречу, Марк! Сегодня в Канаде вместе с господином премьер-министром Карни, как и договаривались. Вместе говорим с нашими друзьями из Европы. Благодарен за всю поддержку для Украины, и особенно это касается поддержки ПВО", - говорится в сообщении.
РФ наращивает удары
"Россия продолжает издеваться над нашими городами и людьми. Москва отвергла даже предложения о рождественском прекращении огня и наращивает жестокость ракетных и дроновых ударов. Это четкий сигнал, как они там на самом деле относятся к дипломатии. Пока что недостаточно серьезно", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что нужен достаточный уровень поддержки для Украины. А также нужен достаточный уровень давления на Россию.
"Важно, что сегодня есть новый пакет помощи от Канады. Важно, что у нас есть общие позиции по многим ключевым вопросам. Спасибо!" - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни.
- Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд.
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