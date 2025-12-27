РУС
Лидеры ЕС и НАТО провели беседу с Зеленским и заверили в поддержке Украины, - правительство Германии

В субботу, 27 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд лидеров европейских государств, руководители ЕС и НАТО провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального правительства Германии Штефан Корнелиус, информирует Цензор.НЕТ.

Разговор Зеленского с европейскими лидерами 

"По инициативе канцлера Фридриха Мерца, президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером провел разговор с рядом глав государств и правительств, а также представителями ЕС и НАТО о предстоящих мирных переговорах с президентом США Дональдом Трампом", - рассказал пресс-секретарь правительства ФРГ.

Зеленский также проинформировал так называемую Берлинскую группу о ходе переговоров.

Поддержка Украины

"Одиннадцать глав государств и правительств из Европы и Канады, а также лидеры НАТО и ЕС заверили Украину в своей полной поддержке и подчеркнули свою приверженность тесному сотрудничеству с США ради прочного и справедливого мира в Украине", - добавил Корнелиус.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23147) НАТО (10593) поддержка (758) Евросоюз (18017) Фридрих Мерц (338)
