Лидеры ЕС и НАТО провели беседу с Зеленским и заверили в поддержке Украины, - правительство Германии

В субботу, 27 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд лидеров европейских государств, руководители ЕС и НАТО провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального правительства Германии Штефан Корнелиус, информирует Цензор.НЕТ.

Разговор Зеленского с европейскими лидерами

"По инициативе канцлера Фридриха Мерца, президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером провел разговор с рядом глав государств и правительств, а также представителями ЕС и НАТО о предстоящих мирных переговорах с президентом США Дональдом Трампом", - рассказал пресс-секретарь правительства ФРГ.

Зеленский также проинформировал так называемую Берлинскую группу о ходе переговоров.

Поддержка Украины

"Одиннадцать глав государств и правительств из Европы и Канады, а также лидеры НАТО и ЕС заверили Украину в своей полной поддержке и подчеркнули свою приверженность тесному сотрудничеству с США ради прочного и справедливого мира в Украине", - добавил Корнелиус.

Напомним, что 27 декабря президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд.

