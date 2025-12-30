РУС
Вступление в ЕС является ключевой гарантией безопасности для Украины, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен назвала ключевую гарантию безопасности для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телеконференции европейских лидеров подчеркнула, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности Украины.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с европейскими лидерами о нашей поддержке Украины, ее безопасности и восстановлении страны. В конце концов, процветание свободного украинского государства заключается в вступлении в ЕС.

Это также является ключевой гарантией безопасности само по себе. Вступление выгодно не только присоединяющимся странам; как показывают последовательные волны расширения, выигрывает вся Европа", - отметила президент ЕК.

Читайте также: Лидеры ЕС и НАТО провели беседу с Зеленским и заверили в поддержке Украины, - правительство Германии

Что предшествовало?

  • 30 декабря европейские лидеры провели раунд консультаций по войне в Украине. Они заявили о прогрессе в мирном процессе и появлении осторожных оснований для оптимизма, одновременно предостерегая от преждевременных выводов.

Читайте: Аппетиты России на мирных переговорах слишком велики, - Науседа

Автор: 

+2
Щоб давати відсіч ********* мама записала Петрика не на бокс, а до клубу філателістів.
30.12.2025 14:45 Ответить
+2
А хтось може пояснити - в разі вступу України до ЄС , то Крим і Донбас (як невід'ємні частини України) також частинами ЄС стануть ?
30.12.2025 14:49 Ответить
+2
Ага і там расіянє заживуть, ще й благами ЄС будуть користуватися.
P.S. я не здивуюсь
30.12.2025 14:51 Ответить
Але тільки після закінчення війни. А ця підерка не сказала, що Україна гарантія Європи?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:52 Ответить
Безпеки Європи. Пропустив слово.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:54 Ответить
Ти пропустив, що безпека Європи забезпечується НАТО.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:59 Ответить
Не Європи, а країн членів НАТО в Європі.
показать весь комментарий
30.12.2025 15:20 Ответить
Крім слів імпотентна Європа нічого більше запропонувати не може, тому об неї витирають ноги всі кому не лінь. Перспективи у ЄС доволі похмурі дивлячись на рейтинги провідних лідерів
показать весь комментарий
30.12.2025 15:12 Ответить
Створення дієвого оборонного союзу всіх притомних країн без участі америки і йорбиків - найкраща гарантія. І це вже давно назріло. А продовжувати жувати і чухатись "чрєвато" поганим боком.
показать весь комментарий
30.12.2025 15:20 Ответить
Яким тільки чином це є хоча б будь-якою гарантією чогось - Урсула вирішила не уточнювати.
показать весь комментарий
30.12.2025 15:40 Ответить
Боюсь что даже вступление в нынешнее НАТО не может быть ключевой гарантией безопасности,. Что тогда говорить про ЕС?
показать весь комментарий
30.12.2025 15:45 Ответить
 
 