Вступление в ЕС является ключевой гарантией безопасности для Украины, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телеконференции европейских лидеров подчеркнула, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности Украины.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с европейскими лидерами о нашей поддержке Украины, ее безопасности и восстановлении страны. В конце концов, процветание свободного украинского государства заключается в вступлении в ЕС.
Это также является ключевой гарантией безопасности само по себе. Вступление выгодно не только присоединяющимся странам; как показывают последовательные волны расширения, выигрывает вся Европа", - отметила президент ЕК.
Что предшествовало?
- 30 декабря европейские лидеры провели раунд консультаций по войне в Украине. Они заявили о прогрессе в мирном процессе и появлении осторожных оснований для оптимизма, одновременно предостерегая от преждевременных выводов.
