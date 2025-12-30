Вступление в ЕС является ключевой гарантией безопасности для Украины, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телеконференции европейских лидеров подчеркнула, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности Украины.

передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с европейскими лидерами о нашей поддержке Украины, ее безопасности и восстановлении страны. В конце концов, процветание свободного украинского государства заключается в вступлении в ЕС.

Это также является ключевой гарантией безопасности само по себе. Вступление выгодно не только присоединяющимся странам; как показывают последовательные волны расширения, выигрывает вся Европа", - отметила президент ЕК.

Что предшествовало?

30 декабря европейские лидеры провели раунд консультаций по войне в Украине. Они заявили о прогрессе в мирном процессе и появлении осторожных оснований для оптимизма, одновременно предостерегая от преждевременных выводов.

