Аппетиты России на мирных переговорах слишком велики, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что аппетиты России на переговорах о мире в Украине слишком велики, а отсутствие реакции Кремля на происходящие обсуждения может свидетельствовать о неготовности Москвы прекратить войну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Заявление литовского лидера
"Я высоко ценю усилия Соединенных Штатов Америки, ценю усилия Украины по демонстрации всей необходимой гибкости и дипломатичности в стремлении к мирному процессу. Считаю, что украинцы действительно очень искренне хотят, чтобы эта страшная война наконец закончилась и перестала мучить украинский народ.
Однако пока мы видим крайне ограниченную реакцию со стороны Кремля, и это не позволяет быть полным оптимистом", - сказал он.
Науседа подчеркнул, что США имеют рычаги влияния, которые могут использовать в переговорах с Россией, однако аппетиты Москвы пока "несоизмеримы".
"Они могут привести к ситуации, когда для одной из сторон эти условия будут просто неприемлемыми: либо если условия будут благоприятными для России, это будет неприемлемо для Украины, либо наоборот.
Поэтому я пока осторожно, даже достаточно осторожно смотрю на развязку этого возможного процесса", - добавил президент Литвы.
