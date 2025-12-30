РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8699 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
514 6

Аппетиты России на мирных переговорах слишком велики, - Науседа

В Литве считают аппетиты РФ на переговорах слишком большими

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что аппетиты России на переговорах о мире в Украине слишком велики, а отсутствие реакции Кремля на происходящие обсуждения может свидетельствовать о неготовности Москвы прекратить войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление литовского лидера

"Я высоко ценю усилия Соединенных Штатов Америки, ценю усилия Украины по демонстрации всей необходимой гибкости и дипломатичности в стремлении к мирному процессу. Считаю, что украинцы действительно очень искренне хотят, чтобы эта страшная война наконец закончилась и перестала мучить украинский народ.

Однако пока мы видим крайне ограниченную реакцию со стороны Кремля, и это не позволяет быть полным оптимистом", - сказал он.

Смотрите также: Донбасс придется отдать? Зеленский перекладывает ответственность за все на украинцев. ВИДЕО

Науседа подчеркнул, что США имеют рычаги влияния, которые могут использовать в переговорах с Россией, однако аппетиты Москвы пока "несоизмеримы".

"Они могут привести к ситуации, когда для одной из сторон эти условия будут просто неприемлемыми: либо если условия будут благоприятными для России, это будет неприемлемо для Украины, либо наоборот.

Поэтому я пока осторожно, даже достаточно осторожно смотрю на развязку этого возможного процесса", - добавил президент Литвы.

Читайте: Мы не можем просто выйти из наших территорий, референдум не будет положительным, - Зеленский

Автор: 

россия (98552) Науседа Гитанас (312)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи можна називати переговори мирними, в яких тиск іде виключно на жертву агресії за лекалами агресора?
показать весь комментарий
30.12.2025 13:22 Ответить
Нема чим їхні апетити урезонити,або недають ☹️.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:32 Ответить
Нагодувати би їх дронами, щоб аж понос напав. Але ж Зельцман не хоче, каже - не на часі...
показать весь комментарий
30.12.2025 13:35 Ответить
Будуть вимагати від України все що прийде в їхні росіянськи голови: РПЦ, мова, військо, НАТО, амністія, визнання Криму, окупованих територій, вихід з Донбасу та інші нісенітниці. Що наша кварталівська дипломатія вимагає від Лаптестану?
показать весь комментарий
30.12.2025 13:41 Ответить
Кацапи вважають, що їх крилатий вислів-запитання: "А репа не треснет?", до них не стосується...
показать весь комментарий
30.12.2025 13:45 Ответить
Подворотня Питера не має кордонів своїх вимог.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:47 Ответить
 
 