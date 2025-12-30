Мы не можем просто уйти с наших территорий, референдум не будет положительным, - Зеленский
Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных переговоров с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Вопрос территорий
По словам Зеленского, вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.
Мы не можем просто выйти с наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе - там живут люди, там находится наша армия", - отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский отметил, что на этих территориях проживают около 300 тысяч человек, многие из которых пострадали от боевых действий. По его словам, сотни людей были ранены, десятки - погибли, поэтому вопрос территорий не может рассматриваться формально или чисто политически.
Согласование мирного плана
Он также подтвердил, что 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%. Нерешенными остаются только два пункта, из которых ключевым является именно территориальный вопрос.
"Когда я сказал о 90%, это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды - это территории. И эти разногласия не с американцами, а с россиянами".
Он добавил, что Соединенные Штаты понимают позиции сторон и пытаются найти компромиссные решения. По словам президента, Украина в течение последнего месяца демонстрировала шаги, направленные на продвижение мирного процесса.
Референдум
Комментируя возможность референдума по территориям, Зеленский заявил, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом.
Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет позитивным для Украины", - убежден он.
Зеленский также отметил, что в случае одобрения мирного плана это стало бы большим политическим успехом для президента США Дональда Трампа, поскольку переговорный процесс проходит под его лидерством.
Также Зеленский отреагировал на переданные Трампом слова правителя России Владимира Путина, что тот якобы "хочет видеть Украину успешной". По мнению Зеленского, таким образом Путин пытается избежать американских санкций.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Початок уже закладено...
Доречі якщо ти був не в курсі на стадіоні - ти не відповідаєш за добробут і за економіку - це справа премєра.
Ти - гарант Конституції, територіальної цілісності, дипломат і головнокомандувач - це якщо за 7 років ще не ясно
Так ти ж сам підняв цю тему з "референдумом", а тепер розповідаешь, що він не буде "позитивним"...
Особливо смішно виглядяє фраза - "це поза межами нашого закону". Більше року розповідали, що вибори не можна проводити, а зараз вже виявляється що можна, якщо захотіти.
Повірте, що більшість з тих, хто обирали Кравчука, вже не вибрали б Зеленського.
Люди вчаться і хочуть державника, а не блазня.
Кравчук - державник, хоча і з компартійним минулим.
А вже після школи ,в союзі, всі уже були комсомольцями.
Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.
Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.
Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.
Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.
І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
Трампу хочеться лише двох речей, але одночасно - слави і грошей. І росія, на жаль, намагається забезпечити йому і перше, і друге. І навіть компот на трєтє.
Найближчі тижні ми побачимо перелік учасників «робочих» переговорних груп по «миру в Україні». Пр цьому буде багато чого зрозуміло - чи збирається в принципі москва зменшити свої апетити. Поки що я дивлюсь на це скептично.
***** тягнутиме час і принижуватиме Білий Дім, бо він зрозумів «слабинку» Трампа - і тепер продаватиме те, що саме від нього напряму залежатимуть рейтинги республіканців до Конгресу. Тому крутитиме ситуацією, як циган сонцем. Ми ще й не такі слова від Трампа почуємо, як сьогодні (що *****, мовляв, хоче процвітання України).
Найближчі місяці перемовини будуть хаотичними. Буде відчуття, що ми за три кроки до укладання миру - а потім гойдалки відкочуватимуться назад - і видаватиметься, що «все пропало». росію саму вже хитає на цих гойдалках, хоч усвідомлення цього факту в кремлі досі не прийшло. Бо зʼявився шанс пограти «в Трампа». ***** досі прагне виконання своєї історичної місії, як він собі це бачить, - політичного рішення визнання москви третім полюсом геополітичного впливу (з усіма наслідками). І він впевнений, що йому це вдасться зреалізувати уже в цьому році - дотиснути США і Європу. Все інше для нього - тактика і деталі.
Виходячи з цього розуміння, треба не відволікатись від основного - як ніколи за ці чотири роки, треба посиленими темпами укріплятися.
Сьогодні наша сильна сторона проявляється не у стільки у переговорному процесі, а у здатності тримати оборону. Але, щоб зберігалась формула «стоїмо там, де стоїмо», потрібні сили, ресурси, люди і зброя. !!! і санкції на ворога! (А.М.) !!!
- запрещаю себе переговоры с рф, пусть идут нахер мы выйдем на кордоны 91
- скоро будем пить кофе в Ялте а рф будет убегать роняя кал в ходе нашего потужного контрнаступления
- никакой заморозки , заморозка это лишь новая война в будущем
- раша должна отойти хотяб на границы до начала полномасттабки 22 года и мы начнем переговоры
- давайте говорить на тех границах где стоят войска, у нас нету сил решить все военным путем
- альтернативы миру нету, там где стоим отправная точка для переговоров
- люди не примут референдум по выходу из четврех областей надо искать альтернативы ( мы находимся тут)
- …
=============
Крадій, читай Конституцію
І це ще не було новорічного звернення.🤔🙄