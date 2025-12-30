РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8651 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры Передача территорий Территориальные уступки
3 170 42

Мы не можем просто уйти с наших территорий, референдум не будет положительным, - Зеленский

Вопрос Донбасса в мирном договоре

Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных переговоров с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вопрос территорий

По словам Зеленского, вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Мы не можем просто выйти с наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе - там живут люди, там находится наша армия", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне давно хотят выхода Украины из Донбасса, но у нас есть свои интересы, - Зеленский

Кроме того, Зеленский отметил, что на этих территориях проживают около 300 тысяч человек, многие из которых пострадали от боевых действий. По его словам, сотни людей были ранены, десятки - погибли, поэтому вопрос территорий не может рассматриваться формально или чисто политически.

Согласование мирного плана

Он также подтвердил, что 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%. Нерешенными остаются только два пункта, из которых ключевым является именно территориальный вопрос.

Также читайте: Зеленский и Умеров провели разговор с Уиткоффом: согласовывают следующие шаги

"Когда я сказал о 90%, это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды - это территории. И эти разногласия не с американцами, а с россиянами".

Он добавил, что Соединенные Штаты понимают позиции сторон и пытаются найти компромиссные решения. По словам президента, Украина в течение последнего месяца демонстрировала шаги, направленные на продвижение мирного процесса.

Референдум

Комментируя возможность референдума по территориям, Зеленский заявил, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом.

Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет позитивным для Украины", - убежден он.

Зеленский также отметил, что в случае одобрения мирного плана это стало бы большим политическим успехом для президента США Дональда Трампа, поскольку переговорный процесс проходит под его лидерством.

Также Зеленский отреагировал на переданные Трампом слова правителя России Владимира Путина, что тот якобы "хочет видеть Украину успешной". По мнению Зеленского, таким образом Путин пытается избежать американских санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит почву для ударов по правительственным зданиям в Киеве, - Зеленский на обвинения Кремля

Встреча президентов Украины и США

Читайте: Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (23200) переговоры (5483) территориальные претензии (163) Донбасс (26997)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Оно о территориях вспомнило. Вспомни лучше, кто отводил войска, разминировал и запускал Шаттлы в Херсонской и Запорожской областях, которые в результате были сданы }{уйлу фактически без боя в 2022 г. Исключение составил один Герой, который подорвал мост ценой своей жизни в Чонгаре, несколько десятков погибших ребят с коктейлями Молотова против танков в Херсоне и Героический Азов в Мариуполе. Тебе, тварь парашная, кровавые мальчики в глазах с тех пор не снятся?
показать весь комментарий
30.12.2025 06:55 Ответить
+12
Донбас- тільки початок. Далі вимагатимуть Херсонську, Запоріжську областя. Потім- Миколаївську, Оедеську та Дніпропетровську.
Початок уже закладено...
показать весь комментарий
30.12.2025 06:52 Ответить
+12
Коментуючи можливість референдуму щодо територій, Зеленський заявив, що такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий українським суспільством.

Так ти ж сам підняв цю тему з "референдумом", а тепер розповідаешь, що він не буде "позитивним"...

Особливо смішно виглядяє фраза - "це поза межами нашого закону". Більше року розповідали, що вибори не можна проводити, а зараз вже виявляється що можна, якщо захотіти.
показать весь комментарий
30.12.2025 06:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Донбас- тільки початок. Далі вимагатимуть Херсонську, Запоріжську областя. Потім- Миколаївську, Оедеську та Дніпропетровську.
Початок уже закладено...
показать весь комментарий
30.12.2025 06:52 Ответить
Совершенно вєрно. Жоден пункт угоди не передбачає зміну Конституції РФ з Запоріжжям та Херсоном. Ми хочему миру, але ці ілюзія, вони попруть далі з більш зручних плацдармів. За нас реально ніхто воювати не буде, миротворці побіжать додому, роняя гарантії, памперси та кришталеві туфєлькі, Трамп зробить морду їжачком (Лавров йому скаже це ми напали)....
показать весь комментарий
30.12.2025 07:01 Ответить
ВІН НЕЗАКОННИЙ ПРИДУРОК!!!!! ТИ хоч і маєш диплом юриста - але почитай БЛ!!! хоч інколи закони України гарантом яких ти ті є.

Доречі якщо ти був не в курсі на стадіоні - ти не відповідаєш за добробут і за економіку - це справа премєра.

Ти - гарант Конституції, територіальної цілісності, дипломат і головнокомандувач - це якщо за 7 років ще не ясно
показать весь комментарий
30.12.2025 06:54 Ответить
Оно о территориях вспомнило. Вспомни лучше, кто отводил войска, разминировал и запускал Шаттлы в Херсонской и Запорожской областях, которые в результате были сданы }{уйлу фактически без боя в 2022 г. Исключение составил один Герой, который подорвал мост ценой своей жизни в Чонгаре, несколько десятков погибших ребят с коктейлями Молотова против танков в Херсоне и Героический Азов в Мариуполе. Тебе, тварь парашная, кровавые мальчики в глазах с тех пор не снятся?
показать весь комментарий
30.12.2025 06:55 Ответить
не сняться. Найгірше, що йому сниться - як перед ним закінчується скумбрія по вісім.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:12 Ответить
Який референдум, зелене ти лайно? Я можу піти тільки на один референдум, щоб вияснити, де вашу шоблу краще вішати - на каштанах чи на стовпах.
показать весь комментарий
30.12.2025 06:55 Ответить
Коментуючи можливість референдуму щодо територій, Зеленський заявив, що такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий українським суспільством.

Так ти ж сам підняв цю тему з "референдумом", а тепер розповідаешь, що він не буде "позитивним"...

Особливо смішно виглядяє фраза - "це поза межами нашого закону". Більше року розповідали, що вибори не можна проводити, а зараз вже виявляється що можна, якщо захотіти.
показать весь комментарий
30.12.2025 06:57 Ответить
Просто цікаво. А що зробив би на його місці такий "експерт"???
показать весь комментарий
30.12.2025 08:03 Ответить
Не просрав би захист країни в 2022. Не зняв би Залужного. Не грабив бюджет країни, оборонний зокрема.
показать весь комментарий
30.12.2025 09:34 Ответить
Навіть виносити питання землі на референдум не можна. Ті, хто обирали Кравчука, Януковича та Зеленського з легкістю відмовляться від своєї землі заради тимчасового "миру".
показать весь комментарий
30.12.2025 07:01 Ответить
Суспільство сильно змінилося.
Повірте, що більшість з тих, хто обирали Кравчука, вже не вибрали б Зеленського.
Люди вчаться і хочуть державника, а не блазня.
Кравчук - державник, хоча і з компартійним минулим.
А вже після школи ,в союзі, всі уже були комсомольцями.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:20 Ответить
Який він державник? Він заклав підвалини розвалу армії, економічного занепаду та зневіри людей у ідеях незалежності.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:30 Ответить
Більшість українців проголосували за Кравчука у 1991 році, що зберегло Україну від розвалу ще в 1991 році.

Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.

Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.

І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:35 Ответить
А що заважає Зелі нарісовать собі президенство та здачу територій?
показать весь комментарий
30.12.2025 07:36 Ответить
Референдум про здачу територій України буде позитивним, якщо будуть голосувати ухилянти (а для цього їм треба буде зареєструватися у списку виборців; зрозуміло, що скоріш не будуть цього робити - бо одразу потраплять до ТЦК). Але при цьому Зеля не вийде навіть в другий тур президентських виборів - ухилянти йому не пробачать мобілізації, та навіть загрози мобілізації.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:10 Ответить
Прочитаешь комментарии, согласен со всеми, все умные все правильные! Но, что делать? Что делать сейчас, в данный момент исходя из реалий?
показать весь комментарий
30.12.2025 07:12 Ответить
И где ответ? Автор в реалии знает, что хочет Трамп? И главное, что он может! То что, они уже два года дули друг другу дают, Украина только скатывается до уровня Гаити.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:18 Ответить
соррі, при копслеї я зробив дурню, скопіював лише частину посту, лише доказову базу, тобто: вступну, описову та мотивувальну частини. Резолютивну мені обрізало; тому я пост повторив нижче, а "недороб" стер. Читайте нижче.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:51 Ответить
Я понял).
показать весь комментарий
30.12.2025 07:52 Ответить
Где ответ? Вопрос не к "крестику", а к автору статьи.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:57 Ответить
Добре, наведу і тут розумний та доказовий пост автора https://spektrnews.in.ua/news/p-slyasmak-p-slya-novo-zustr-ch-trampa-zelens-kogo---v-ktor-shl-nchak/182511#gsc.tab=0 Віктор Шлінчак:
Трампу хочеться лише двох речей, але одночасно - слави і грошей. І росія, на жаль, намагається забезпечити йому і перше, і друге. І навіть компот на трєтє.
Найближчі тижні ми побачимо перелік учасників «робочих» переговорних груп по «миру в Україні». Пр цьому буде багато чого зрозуміло - чи збирається в принципі москва зменшити свої апетити. Поки що я дивлюсь на це скептично.
***** тягнутиме час і принижуватиме Білий Дім, бо він зрозумів «слабинку» Трампа - і тепер продаватиме те, що саме від нього напряму залежатимуть рейтинги республіканців до Конгресу. Тому крутитиме ситуацією, як циган сонцем. Ми ще й не такі слова від Трампа почуємо, як сьогодні (що *****, мовляв, хоче процвітання України).
Найближчі місяці перемовини будуть хаотичними. Буде відчуття, що ми за три кроки до укладання миру - а потім гойдалки відкочуватимуться назад - і видаватиметься, що «все пропало». росію саму вже хитає на цих гойдалках, хоч усвідомлення цього факту в кремлі досі не прийшло. Бо зʼявився шанс пограти «в Трампа». ***** досі прагне виконання своєї історичної місії, як він собі це бачить, - політичного рішення визнання москви третім полюсом геополітичного впливу (з усіма наслідками). І він впевнений, що йому це вдасться зреалізувати уже в цьому році - дотиснути США і Європу. Все інше для нього - тактика і деталі.
Виходячи з цього розуміння, треба не відволікатись від основного - як ніколи за ці чотири роки, треба посиленими темпами укріплятися.
Сьогодні наша сильна сторона проявляється не у стільки у переговорному процесі, а у здатності тримати оборону. Але, щоб зберігалась формула «стоїмо там, де стоїмо», потрібні сили, ресурси, люди і зброя. !!! і санкції на ворога! (А.М.) !!!
показать весь комментарий
30.12.2025 07:16 Ответить
"Але, щоб зберігалась формула «стоїмо там, де стоїмо», потрібні сили, ресурси, люди і зброя. !!! і санкції на ворога! (А.М.) !!!" Что из этого есть в Украине в достаточном количестве ?
показать весь комментарий
30.12.2025 07:56 Ответить
Так і влади, яка би забезпечила в достатній кількості вказаного - в Україні нема. Так проголосували в 2019-му, "па_пріколу" щоб "ржать+жрать+срать". Розхльобуємо.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:15 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2025 07:20 Ответить
Хто ж його посадить, він жеж портрєт
показать весь комментарий
30.12.2025 08:00 Ответить
Там де в Україні має бути гарант Конституції, там - насрано... Народ- не є - гарантом.. зелений слизняк намагається злочинцями зробити - українців.... сама постановка питання про цілісність України - злочин....
показать весь комментарий
30.12.2025 07:24 Ответить
Захистити він теж не здатен нічого. Тобто пропонує просто дочекатися поки їїх захоплять.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:29 Ответить
Як гарно спихнув проблему на народ.Типу я ні при чому,це народ не хоче мирну угоду підписувати.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:35 Ответить
Скажу більше- недай Боже хоч хтось спробує добровільно намагатися віддати хоч метр нашої, Богом даної землі, сам же в неї і ляже!
показать весь комментарий
30.12.2025 07:49 Ответить
А помните как менялось у зеленого:
- запрещаю себе переговоры с рф, пусть идут нахер мы выйдем на кордоны 91
- скоро будем пить кофе в Ялте а рф будет убегать роняя кал в ходе нашего потужного контрнаступления
- никакой заморозки , заморозка это лишь новая война в будущем
- раша должна отойти хотяб на границы до начала полномасттабки 22 года и мы начнем переговоры
- давайте говорить на тех границах где стоят войска, у нас нету сил решить все военным путем
- альтернативы миру нету, там где стоим отправная точка для переговоров
- люди не примут референдум по выходу из четврех областей надо искать альтернативы ( мы находимся тут)
- …
показать весь комментарий
30.12.2025 08:07 Ответить
Референдум по земіндичу - це перекласти відповідальність з себе на народ
показать весь комментарий
30.12.2025 08:16 Ответить
Мы, это кто? Ты, Цукерман, Миндич, Юзик и братья Суркисы в Монако?
показать весь комментарий
30.12.2025 08:24 Ответить
Мы не можем просто уйти с наших территорий, референдум не будет положительным, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3592990
=============
Крадій, читай Конституцію
показать весь комментарий
30.12.2025 08:47 Ответить
Генератор випадкових фраз!
І це ще не було новорічного звернення.🤔🙄
показать весь комментарий
30.12.2025 08:49 Ответить
який референдум щодо територіальноі цілосності ? хтось цьому членограю з бюджету виділить кошти на Конституцію та кримінальний кодекс - а то ще на одне пожиттєве набазікає
показать весь комментарий
30.12.2025 08:53 Ответить
Шо ты мыкаешь?Крыса,воруюшая у раненой страны. Прикрываяющаяся военным положением.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:55 Ответить
Довбню , мова йде про території які ЩЕ не окуповані кацапами Слов'янсько -Краматорська агломерація ) , а ті території які кацапи ВЖЕ окупували ,так вони їх ніколи не повернуть і ми що завгодно можемо написати в своїй Конституції ,навіть юридичо включити до складу України Курську і Білгородську область ,але це нічого не змінить .
показать весь комментарий
30.12.2025 08:57 Ответить
 
 