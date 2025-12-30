Мы не можем просто уйти с наших территорий, референдум не будет положительным, - Зеленский

Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных переговоров с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Вопрос территорий

По словам Зеленского, вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Мы не можем просто выйти с наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе - там живут люди, там находится наша армия", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что на этих территориях проживают около 300 тысяч человек, многие из которых пострадали от боевых действий. По его словам, сотни людей были ранены, десятки - погибли, поэтому вопрос территорий не может рассматриваться формально или чисто политически.

Согласование мирного плана

Он также подтвердил, что 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%. Нерешенными остаются только два пункта, из которых ключевым является именно территориальный вопрос.

"Когда я сказал о 90%, это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды - это территории. И эти разногласия не с американцами, а с россиянами".

Он добавил, что Соединенные Штаты понимают позиции сторон и пытаются найти компромиссные решения. По словам президента, Украина в течение последнего месяца демонстрировала шаги, направленные на продвижение мирного процесса.

Референдум

Комментируя возможность референдума по территориям, Зеленский заявил, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом.

Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет позитивным для Украины", - убежден он.

Зеленский также отметил, что в случае одобрения мирного плана это стало бы большим политическим успехом для президента США Дональда Трампа, поскольку переговорный процесс проходит под его лидерством.

Также Зеленский отреагировал на переданные Трампом слова правителя России Владимира Путина, что тот якобы "хочет видеть Украину успешной". По мнению Зеленского, таким образом Путин пытается избежать американских санкций.

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.

Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

