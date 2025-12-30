Ми не можемо просто вийти з наших територій, референдум не буде позитивним, - Зеленський

Україна не може піти на відмову від власних територій у процесі мирних домовленостей із Росією, оскільки такий крок суперечив би нормам національного законодавства, суспільним настроям і фактичному стану справ на тимчасово окупованих землях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Питання територій

За словами Зеленського, питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни і залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Це не лише про закон - там живуть люди, там перебуває наша армія", - зауважив глава держави.

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Окрім того, Зеленський зазначив, що на цих територіях проживають близько 300 тисяч людей, багато з яких постраждали від бойових дій. За його словами, сотні людей були поранені, десятки - загинули, тому питання територій не може розглядатися формально або суто політично.

Узгодження мирного плану

Він також підтвердив, що 20-пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%. Нерозв'язаними залишаються лише два пункти, з яких ключовим є саме територіальне питання.

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"Коли я сказав про 90%, це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди - це території. І ці розбіжності не з американцями, а з росіянами".

Він додав, що Сполучені Штати розуміють позиції сторін і намагаються знайти компромісні рішення. За словами президента, Україна протягом останнього місяця демонструвала кроки, спрямовані на просування мирного процесу.

Референдум

Коментуючи можливість референдуму щодо територій, Зеленський заявив, що такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий українським суспільством.

Усі хочуть миру, але не за будь-яку ціну. Референдум щодо відмови від територій не буде позитивним для України", - переконаний він.

Зеленський також зазначив, що у разі схвалення мирного плану це стало б великим політичним успіхом для президента США Дональда Трампа, оскільки переговорний процес відбувається під його лідерством.

Також Зеленський відреагував на передані Трампом слова правителя Росії Володимира Путіна, що той нібито "хоче бачити Україну успішною". На думку Зеленського, у такий спосіб Путін намагається уникнути американських санкцій.

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Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

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