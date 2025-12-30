Заяви Путіна про бажання миру та успіху для України - лише повідомлення для Трампа, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не налаштований на мирне врегулювання - його наміри свідчать про прагнення продовжувати агресію й розширювати її масштаби.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Чи бажає Путін миру?

У відповідь на запитання про те, чи є ознаки, що Путін хоче миру, якщо Росія посилила атаки на Київ наприкінці року, Володимир Зеленський відповів:

"Ні, якщо бути чесним. Я не чую цього публічно. Він не говорить про мир. Навпаки - каже, що може піти далі. Це не сигнали миру".

На переконання президента України, саме тому потрібні і діалог, і тиск з боку Трампа, зокрема санкції та дипломатія.

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"У нього є інструменти, і я вважаю, що він намагається досягти миру", - зазначив Зеленський.

Також він зауважив, що, незважаючи на позитивні відгуки Трампа про розмову з Путіним, російському диктатору довіряти не можна.

За словами Зеленського, Путін не хоче успіху для України, він може говорити такі слова президенту Трампу, але це неправда.

Він не хоче посилення санкцій. Може говорити про "дешеву електроенергію", але нам це не потрібно. Ми заплатили надто високу ціну - життями. Нам нічого від них не потрібно. Це лише повідомлення для Трампа, спосіб комунікації", - запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Трамп після розмови з Путіним заявив, що РФ "хоче, щоб Україна досягла успіху" і допоможе з відбудовою.

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Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

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