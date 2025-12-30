РУС
Новости Мирные переговоры
861 7

Заявления Путина о желании мира и успеха для Украины - лишь сообщение для Трампа, - Зеленский

Зеленский прокомментировал заявления Путина о мире

Российский диктатор Владимир Путин не настроен на мирное урегулирование - его намерения свидетельствуют о стремлении продолжать агрессию и расширять ее масштабы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Хочет ли Путин мира?

В ответ на вопрос о том, есть ли признаки, что Путин хочет мира, если Россия усилила атаки на Киев в конце года, Владимир Зеленский ответил:

"Нет, если быть честным. Я не слышу этого публично. Он не говорит о мире. Наоборот - говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира".

По убеждению президента Украины, именно поэтому нужны и диалог, и давление со стороны Трампа, в частности санкции и дипломатия.

"У него есть инструменты, и я считаю, что он пытается достичь мира", - отметил Зеленский.

Также он отметил, что, несмотря на положительные отзывы Трампа о разговоре с Путиным, российскому диктатору доверять нельзя.

По словам Зеленского, Путин не хочет успеха для Украины, он может говорить такие слова президенту Трампу, но это неправда.

Он не хочет усиления санкций. Может говорить о "дешевой электроэнергии", но нам это не нужно. Мы заплатили слишком высокую цену - жизнями. Нам ничего от них не нужно. Это только сообщение для Трампа, способ коммуникации", - заверил Владимир Зеленский.

Напомним, Трамп после разговора с Путиным заявил, что РФ "хочет, чтобы Украина достигла успеха" и поможет с восстановлением.

Разговор Трампа с Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

Зеленский Владимир (23200) путин владимир (32614) Трамп Дональд (7355)
пуйло рудого за дурня має
30.12.2025 06:41 Ответить
та ні. Трамп все знає, просто в нього план такий самий, щеміть Україну.
30.12.2025 07:51 Ответить
Это несёт той поц, что долго искал мира в очке глазах }{уйла.
30.12.2025 06:50 Ответить
іноді здається, що той окурок - позашлюбне потомство геббельса... теж гебнявий
30.12.2025 06:58 Ответить
Це не повідомлення для Трампа - а це найбільш цинічна і нагла річ в історії. Це якби Гітлер сказав - " Я люблю евреїв і хочу їм найкращого, того вбиваю їх доволі швидко і сімями щоб їм не розлучати"
30.12.2025 06:59 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/p-slyasmak-p-slya-novo-zustr-ch-trampa-zelens-kogo---v-ktor-shl-nchak/182511#gsc.tab=0 Віктор Шлінчак:
Трампу хочеться лише двох речей, але одночасно - слави і грошей. І росія, на жаль, намагається забезпечити йому і перше, і друге. І навіть компот на трєтє.
Найближчі тижні ми побачимо перелік учасників «робочих» переговорних груп по «миру в Україні». Пр цьому буде багато чого зрозуміло - чи збирається в принципі москва зменшити свої апетити. Поки що я дивлюсь на це скептично.
***** тягнутиме час і принижуватиме Білий Дім, бо він зрозумів «слабинку» Трампа - і тепер продаватиме те, що саме від нього напряму залежатимуть рейтинги республіканців до Конгресу. Тому крутитиме ситуацією, як циган сонцем. Ми ще й не такі слова від Трампа почуємо, як сьогодні (що *****, мовляв, хоче процвітання України).
Найближчі місяці перемовини будуть хаотичними. Буде відчуття, що ми за три кроки до укладання миру - а потім гойдалки відкочуватимуться назад - і видаватиметься, що «все пропало». росію саму вже хитає на цих гойдалках, хоч усвідомлення цього факту в кремлі досі не прийшло. Бо зʼявився шанс пограти «в Трампа». ***** досі прагне виконання своєї історичної місії, як він собі це бачить, - політичного рішення визнання москви третім полюсом геополітичного впливу (з усіма наслідками). І він впевнений, що йому це вдасться зреалізувати уже в цьому році - дотиснути США і Європу. Все інше для нього - тактика і деталі.
Виходячи з цього розуміння, треба не відволікатись від основного - як ніколи за ці чотири роки, треба посиленими темпами укріплятися.
Сьогодні наша сильна сторона проявляється не у стільки у переговорному процесі, а у здатності тримати оборону. Але, щоб зберігалась формула «стоїмо там, де стоїмо», потрібні сили, ресурси, люди і зброя. !!! і санкції на ворога! (А.М.) !!!
30.12.2025 07:05 Ответить
так а ще відволікання уваги від миндичгейту
30.12.2025 09:13 Ответить
 
 