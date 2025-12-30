Апетити Росії на мирних переговорах надто великі, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що апетити Росії на переговорах про мир в Україні надто великі, а відсутність реакції Кремля на обговорення, що відбуваються, може свідчити про неготовність Москви припинити війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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Заява литовського лідера

"Я високо ціную зусилля Сполучених Штатів Америки, ціную зусилля України щодо демонстрації всієї необхідної гнучкості та дипломатичності у прагненні мирного процесу. Вважаю, що українці справді дуже щиро хочуть, щоб ця страшна війна нарешті закінчилася і перестала мучити український народ.

Однак поки що ми бачимо вкрай обмежену реакцію з боку Кремля, і це не дозволяє бути повним оптимістом", - сказав він.

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Науседа наголосив, що США мають важелі впливу, які можуть використовувати в переговорах з Росією, проте апетити Москви наразі "несумірні".

"Вони можуть призвести до ситуації, коли для однієї зі сторін ці умови будуть просто неприйнятними: або якщо умови будуть сприятливими для Росії, це буде неприйнятно для України, або навпаки.

Тому я поки що обережно, навіть досить обережно дивлюся на розв'язку цього можливого процесу", - додав президент Литви.

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