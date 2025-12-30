Апетити Росії на мирних переговорах надто великі, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що апетити Росії на переговорах про мир в Україні надто великі, а відсутність реакції Кремля на обговорення, що відбуваються, може свідчити про неготовність Москви припинити війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Заява литовського лідера
"Я високо ціную зусилля Сполучених Штатів Америки, ціную зусилля України щодо демонстрації всієї необхідної гнучкості та дипломатичності у прагненні мирного процесу. Вважаю, що українці справді дуже щиро хочуть, щоб ця страшна війна нарешті закінчилася і перестала мучити український народ.
Однак поки що ми бачимо вкрай обмежену реакцію з боку Кремля, і це не дозволяє бути повним оптимістом", - сказав він.
Науседа наголосив, що США мають важелі впливу, які можуть використовувати в переговорах з Росією, проте апетити Москви наразі "несумірні".
"Вони можуть призвести до ситуації, коли для однієї зі сторін ці умови будуть просто неприйнятними: або якщо умови будуть сприятливими для Росії, це буде неприйнятно для України, або навпаки.
Тому я поки що обережно, навіть досить обережно дивлюся на розв'язку цього можливого процесу", - додав президент Литви.
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