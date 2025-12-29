Донбас доведеться віддати? Зеленський перекладає відповідальність за все на українців. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва в "Без цензури" розмірковує про мирні перемовини. Що нового зʼявилось і на що варто звернути увагу?

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Перше. Предметно заговорили, що гарантії безпеки для України має ратифікувати Конгрес. Це хоч щось, що Конгрес то офіційний орган, а не щось під чесне слово, як то пропонувалось раніше. В цьому варіанті нам пропонують "найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет". Усього 2 дні тому мова йшла просто про гарантії безпеки на 15 років.

Друге. Заруба як завжди на питанні Донбасу. І тут же спроба скинути відповідальність за територіальні зміни в ущерб собі шляхом референдуму. Зеленський договорився до того, що українські громадяни, які перебувають за кордоном, обов'язково будуть брати участь у референдумі щодо територіальних питань, якщо він буде проводитися. Проте організація такого голосування вимагатиме часу та підготовки. Зеленський і Ко між варіантом провести дуже неприглядне перемирʼя у Раді та скинути на плечі громадян — обрали друге. Цілком можливо, що заява про голосування на відповідному референдумі закордонного нашого активу була умаслюванням Трампа. Бо якщо ні, то чорті що — це може розколоти українське суспільство, що втомлене війною закордоння чекає наші території. При цьому час Трамп заявив, що Путін не збирається припиняти вогонь по Україні в день референдуму.

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